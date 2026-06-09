Tormenta tropical Cristina: a cuántos kilómetros está de Guatemala y qué departamentos podrían ser los más afectados

Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y del Insivumeh dieron este martes 9 de junio, en conferencia de prensa, detalles de la tormenta tropical Cristina y sus posibles efectos en Guatemala.

Edwin Rojas, director general del Insivumeh, indicó que la tormenta se ubica a 255 kilómetros de Jutiapa, en el océano Pacífico.

Explicó que la trayectoria del fenómeno se mantiene rumbo a El Salvador, no ha tocado tierra y se prevé que pueda debilitarse.

Agregó que, por la cercanía y la circulación atmosférica, se pronostica que el incremento de lluvias continúe, principalmente, en las regiones de los valles de Oriente, la bocacosta, el Pacífico, el altiplano central y Occidente, donde podrían registrarse los mayores acumulados.

Sin embargo, el pronóstico directo para los departamentos que podrían resultar afectados corresponde principalmente a Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa, por la cercanía con los lugares donde se prevé que la tormenta toque tierra.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Conred, recordó la alerta anaranjada activada y, en ese sentido, indicó que se reunieron con los gobernadores departamentales para que elevaran el nivel de alerta en cada uno de sus territorios.

Dijo que, aunque el Insivumeh ha informado que no habrá un impacto directo de la tormenta tropical Cristina en territorio guatemalteco, sí se espera gran cantidad de lluvias, así como crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y daños a infraestructura vulnerable, por lo que permanece activo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

Añadió que han desplegado equipos en los departamentos que podrían resultar más afectados para efectuar evaluaciones de daños y necesidades, y determinar cómo auxiliar a la población.

Indicó que, derivado de la tormenta, también se prevén lluvias en Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango. Anunció que para el jueves y viernes se esperan los efectos de Cristina en Guatemala.

Externó que les preocupan los socavamientos, las inundaciones y las crecidas de ríos por las recientes lluvias, sumado a la saturación de los suelos.

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Pidieron a los alcaldes y gobernadores que activen sus centros de operaciones de emergencia. Señaló que muchas de las inundaciones son producto de la acumulación de basura.

Rojas amplió que las tormentas, cuando tocan tierra, se degradan, pero sí generan lluvias copiosas, lo que provoca riesgos como inundaciones.

Respecto del oleaje reportado en el Pacífico, dijo que este comportamiento obedece a las condiciones generadas por la referida tormenta, sumado a que la próxima semana se registrará un efecto de superluna.

Resaltó que se han creado sistemas de alerta temprana para crecidas repentinas de ríos.

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