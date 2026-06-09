Tormenta Cristina se dirige a El Salvador, pero aún causará lluvias intensas en Guatemala

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Tormenta Cristina se dirige a El Salvador, pero aún causará lluvias intensas en Guatemala

Aunque la tormenta tropical Cristina se dirige ahora hacia El Salvador, Guatemala seguirá bajo los efectos indirectos del fenómeno. Las autoridades prevén lluvias intensas, vientos y posibles acumulados significativos en distintas regiones.

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Tormenta tropical Cristina lluvias Insivumeh Conred

La tormenta tropical Cristina cambió de trayectoria y ya no impactará de forma directa a Guatemala. Sin embargo, el Insivumeh advierte que su cercanía provocará un aumento de lluvias en varias regiones del país durante los próximos días. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El boletín meteorológico especial 05-2026 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informa que la tormenta tropical Cristina cambió su trayectoria rumbo a El Salvador, por lo que no afectará de forma directa a Guatemala.

El Insivumeh explica que el fenómeno meteorológico se encuentra cerca de las costas de Nicaragua a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

El pronóstico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos señala que la tormenta Cristina podría tocar tierra al norte de El Salvador el 11 de junio.

Pese a no impactar en Guatemala, por su cercanía, los científicos aún prevén un fuerte incremento de lluvias intermitentes en el sur y centro del territorio.

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Las regiones con posibles mayores acumulados podrían ser los valles de oriente, la bocacosta, el Pacífico, el altiplano central y el sur de occidente.

La velocidad del viento variará entre el 10 y el 11 de junio, principalmente en el Pacífico y los valles de oriente.

A las 5.32 horas, la tormenta Cristina se encontraba a unos 260 kilómetros de Montúfar, Jutiapa.

Cristina se ubica en la zona naranja del Plan Operativo.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene las siguientes recomendaciones para la población en general:

  • Si habita en áreas costeras, no ingresar al mar ni efectuar actividades acuáticas
  • Identificar rutas de evacuación y zonas seguras
  • Mantener preparada la mochila de las 72 horas
  • Revisar y activar el plan familiar de respuesta
  • Permanecer informado a través de los canales oficiales

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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