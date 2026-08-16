Sismo de 5.0 se registra la mañana de este domingo con epicentro en el Pacifico

La mañana de este domingo 16 de agosto se volvió a reportar un nuevo sismo sensible, teniendo una intensidad de 5.0 según los datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La profundidad de este nuevo temblor fue a 10.22 kilómetros en el océano pacifico, sin que este ocasionara daños en territorio nacional y ocurrió a las 9:52 horas.

Tiempo después el Insivumeh reportó otro sismo siempre con epicentro en el Pacifico, pero ahora con una intensidad de 4.3, este nuevo temblor ocurrió a eso de las 11:10 horas según los aparatos de medición de las autoridades.

Hasta antes de estos dos sismos el Insivumeh reportaba 15 temblores documentados en las últimas 24 horas, de los cuales solo dos fueron considerados como sensibles por la intensidad del movimiento.

En lo que va del año se han registrado en Guatemala 5 mil 117 temblores de los que 130 han sido considerados como sensibles, según el reporte del Insivumeh para eso de las 7:02 horas.

Las autoridades nacionales piden a la población guatemalteca mantener la calma ante los sismos, debido a que por la ubicación de país este tipo de movimientos suelen ser frecuentes.

No obstante, también recomiendan que las familias y en los lugares de trabajo se tengan planes de contingencia, que permita responder de mejor manera ante este tipo de fenómenos.