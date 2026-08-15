¿Cuántos terremotos han ocurrido en 2026 y por qué está temblando más de lo normal?

En menos de ocho meses, al menos 11 terremotos de magnitud 7.0 o superior se han registrado en distintos puntos del planeta durante 2026. La sucesión de grandes movimientos, sumada a las tragedias recientes de Venezuela, Colombia e Indonesia, ha vuelto a poner bajo atención la actividad sísmica mundial.

Sin embargo, el número no significa, por sí solo, que 2026 sea un año extraordinario. Datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indican que entre 2015 y 2025 se registraron en promedio alrededor de 13 terremotos de magnitud entre 7.0 y 7.9 por año, además de menos de uno anual de magnitud 8.0 a 8.9. Por ello, los grandes sismos acumulados hasta mediados de agosto todavía se encuentran dentro de los niveles que pueden observarse normalmente a escala global.

La magnitud tampoco determina por sí sola la gravedad de una catástrofe. La profundidad, la cercanía a zonas pobladas, la vulnerabilidad de las construcciones, las características del terreno y la capacidad de respuesta pueden hacer que terremotos de fuerza similar tengan consecuencias completamente diferentes.

Los 11 terremotos de magnitud 7 o mayor registrados en 2026

Malasia — 22 de febrero, magnitud 7.1. El movimiento ocurrió a gran profundidad, unos 629 kilómetros, y no dejó víctimas reportadas. El USGS lo ubica al norte-noroeste de Kota Belud. Tonga — 24 de marzo, magnitud 7.5. Se registró al oeste de Neiafu, a unos 234 kilómetros de profundidad. Pese a su elevada magnitud, no dejó una emergencia comparable con otros sismos del año. Vanuatu — 30 de marzo, magnitud 7.3. Ocurrió al este-noreste de Luganville, con una profundidad aproximada de 120 kilómetros. Indonesia — 1 de abril, magnitud 7.4. El epicentro fue localizado al este-sureste de Bitung, a unos 35 kilómetros de profundidad. Japón — 20 de abril, magnitud 7.4. El terremoto ocurrió frente a la costa de Miyako, a unos 25 kilómetros de profundidad, y activó medidas preventivas por riesgo de tsunami. Filipinas — 7 de junio, magnitud 7.8. Es, hasta ahora, el terremoto de mayor magnitud de 2026 dentro de este recuento. Ocurrió al suroeste de Kablalan, con una profundidad de 57 kilómetros. Venezuela — 24 de junio, magnitud 7.2. El primer movimiento se produjo cerca de San Felipe. Apenas segundos después ocurrió otro todavía mayor. Venezuela — 24 de junio, magnitud 7.5. El segundo terremoto ocurrió 39 segundos después del primero. El doble evento se convirtió en la mayor tragedia sísmica del año: el balance actualizado alcanza 6,301 fallecidos y 73,356 personas atendidas en hospitales. México — 17 de julio, magnitud 7.3. Se registró frente a las costas de Chiapas, al oeste-suroeste de Puerto Madero, con una profundidad cercana a 19 kilómetros. No provocó una tragedia humana comparable con Venezuela o Colombia. Colombia — 10 de agosto, magnitud 7.4. El terremoto tuvo epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó. Hasta este sábado 15 de agosto, el balance oficial proporcionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres asciende a 294 muertos, 3,935 heridos y 320 desaparecidos. Indonesia — 15 de agosto, magnitud 7.7. El más reciente ocurrió frente a la isla de Flores, a unos 10 kilómetros de profundidad. El balance disponible reporta al menos 47 muertos, alrededor de 2 mil evacuados, daños en viviendas, deslizamientos y afectaciones en infraestructura. La alerta de tsunami fue levantada posteriormente.

Venezuela, el terremoto más mortal; Filipinas, el más fuerte

La comparación deja dos extremos diferentes. Filipinas tuvo el terremoto de mayor magnitud, con 7.8, pero Venezuela registra por amplio margen el mayor número de víctimas, luego de los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 del 24 de junio.

Varias embarcaciones permanecen frente a un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos registrados el 24 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/Ronald Peña R.)

El saldo venezolano llegó a 6,301 fallecidos, mientras que Colombia suma 294 muertos y el terremoto más reciente de Indonesia deja al menos 47.

La diferencia confirma que un terremoto más potente no necesariamente será el más mortal. Un movimiento profundo y alejado de grandes centros urbanos puede ocasionar menos daños que otro de menor magnitud ocurrido cerca de la superficie y de zonas densamente pobladas.

¿Por qué el terremoto de Colombia se sintió tan lejos?

El caso colombiano sirve para explicar otro factor clave: la profundidad. El terremoto de magnitud 7.4 ocurrió a más de 100 kilómetros bajo la superficie, por lo que fue clasificado como un evento de profundidad intermedia.

Los especialistas explican que las ondas de este tipo de terremotos pueden propagarse a distancias considerables. A ello se sumó la elevada magnitud del evento, que permitió que el movimiento fuera percibido en una extensa región.

Una vivienda quedó destruida en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto. En el lugar vivían las trillizas Saavedra; dos de ellas murieron junto con sus padres. (Foto Prensa Libre: EFE/Mario Baos)

Esto tampoco significa que los terremotos recientes de distintos países formen parte de una cadena. Los grandes sismos pueden coincidir en periodos relativamente cercanos sin tener una relación causal entre ellos.

Guatemala supera los 5 mil sismos registrados en 2026

Guatemala también mantiene una elevada actividad sísmica. Según el Insivumeh, hasta este sábado se contabilizan 5,113 sismos durante 2026, de los cuales 129 han sido sensibles para la población.

Durante las últimas 24 horas se registraron 32 movimientos, aunque únicamente uno fue reportado como sensible. A las 16.45 horas de este 15 de agosto ocurrió además un sismo de magnitud 4.6, con una profundidad de 56.03 kilómetros y región epicentral en las costas del Pacífico.

La elevada cantidad de registros no significa que Guatemala haya sufrido miles de terremotos destructivos. Las redes modernas detectan movimientos de muy baja magnitud que normalmente pasan inadvertidos para la población.

Guatemala se encuentra en una región tectónicamente activa, influida por la interacción de las placas de Cocos, Caribe y Norteamérica. Frente a las costas del Pacífico, la subducción de la placa de Cocos bajo la del Caribe constituye una de las principales fuentes de sismicidad regional.

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