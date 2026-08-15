“Será mi motor, mi guía”: se lanzó desde un edificio para sobrevivir al terremoto en Colombia, pero perdió a su esposa

Christian López se recupera en un hospital de las heridas que sufrió durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto. Sobrevivió después de lanzarse junto con su esposa desde un edificio que comenzaba a desplomarse en Cali, pero ella quedó gravemente herida y murió dos días después.

Desde la habitación donde permanece hospitalizado, López relató a la periodista Ilia Calderón los momentos de angustia que vivió junto con su esposa. Aquella mañana había llevado a su hija al colegio y regresado al apartamento, ubicado en el cuarto piso de un edificio en Cali. Poco después, mientras descansaba con su pareja, comenzó el terremoto.

“Nosotros estábamos acostados cuando empezó a moverse la cama. Entonces nos paramos y empezamos a orar en una viga”, recordó. La pareja permaneció abrazada mientras el inmueble se estremecía y, cuando parecía que el movimiento había terminado, la estructura comenzó a deshacerse, según su relato.

“Yo me tiré con ella”

Ante el desplome, López contó que ambos tomaron una decisión desesperada para intentar sobrevivir. “No, amor, tirémonos”, recordó haberle dicho a su esposa antes de lanzarse junto con ella.

El salto les permitió escapar del interior del inmueble, pero ambos quedaron atrapados entre los restos de la estructura. Amigos de López llegaron al lugar y los encontraron entre los escombros. Según el relato de uno de ellos, ella estaba sobre su esposo y tenía una viga sobre el cuerpo.

“Él decía: ‘Pide ayuda’. Y ella le decía: ‘No puedo, no puedo’”, relató Alejandro, amigo de López, durante una entrevista con N+ Univisión.

La esposa de López sufrió graves lesiones y murió dos días después. Familiares y amigos gestionaron posteriormente que él pudiera despedirse de ella mientras continuaba hospitalizado.

Su hija, una razón para continuar

Ahora, mientras se recupera de sus propias heridas y enfrenta la muerte de su compañera de vida, López asegura que su hija se ha convertido en la principal razón para seguir adelante.

“Será mi motor, mi guía”, expresó entre lágrimas al hablar sobre la niña.

Su historia forma parte de las numerosas tragedias dejadas por el terremoto que golpeó Colombia y que, cinco días después, continúa dejando nuevos balances de víctimas y daños.

Terremoto deja 294 muertos y 320 desaparecidos

Según el balance divulgado este sábado 15 de agosto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el número de fallecidos aumentó a 294, mientras 320 personas permanecen desaparecidas.

Las autoridades también contabilizan 3,935 heridos y 353 personas rescatadas. Unas 115,461 personas, pertenecientes a 54,008 familias, han resultado afectadas en 448 municipios de 15 departamentos.

El terremoto dejó además 14,493 viviendas destruidas y otras 81,506 con daños. Las autoridades reportan 66 edificios colapsados, principalmente en Cali y Pereira.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) situó el epicentro del terremoto en San José del Palmar, Chocó, y hasta la noche del viernes había registrado 256 réplicas, 17 de magnitud superior a 3.0 y dos mayores de 4.0.

Mientras continúan las labores de atención y búsqueda, López permanece entre los sobrevivientes de una tragedia que transformó su vida en cuestión de segundos: logró salir con vida del derrumbe, pero perdió a su esposa y ahora concentra su recuperación en la hija de ambos. La entrevista al sobreviviente fue realizada por Noticiero N+ Univision.

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