Temblor de 4.6 alerta a Guatemala y se suma a los más de 5 mil registrados en 2026

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Temblor de 4.6 alerta a Guatemala y se suma a los más de 5 mil registrados en 2026

El temblor tuvo su epicentro en el océano Pacífico y fue sensible en Escuintla y sectores de la capital. En el Palacio de los Deportes, zona 5, varias personas fueron evacuadas de manera preventiva.

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El sismo de magnitud 4.6 se registró a las 16.45 horas de este sábado 15 de agosto, con región epicentral en el océano Pacífico y una profundidad de 56.03 kilómetros. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

Un sismo de magnitud 4.6 fue sensible en distintos puntos de Guatemala durante la tarde de este sábado 15 de agosto, mientras el país acumula más de 5 mil movimientos sísmicos registrados durante 2026, según información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El movimiento ocurrió a las 16.45 horas, con región epicentral en el océano Pacífico, frente a las costas de Guatemala.

De acuerdo con el informe preliminar del Insivumeh, el sismo se originó a una profundidad de 56.03 kilómetros, en las coordenadas 13.533 grados de latitud y -90.933 grados de longitud.

Personas en Escuintla y sectores del sur y centro de la ciudad de Guatemala reportaron haber percibido el movimiento. Por el momento, no se han informado daños ni emergencias relacionadas con el temblor.

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Desalojan área en el Palacio de los Deportes

El movimiento también fue percibido en las instalaciones de la Federación Nacional de Boxeo de Guatemala, ubicadas en el Palacio de los Deportes, 26 calle 9-31, zona 5 de la capital.

En un video compartido por la federación se observa a varias personas de distintas edades mientras reciben instrucciones durante el movimiento.

Usuarios compartieron videos del momento en que el sismo de magnitud 4.6 fue sensible en la capital. En las instalaciones de la Federación Nacional de Boxeo de Guatemala, en el Palacio de los Deportes, zona 5, varias personas desalojaron el área de manera preventiva. (Foto Prensa Libre: cortesía)

“Por favor, está temblando, no se muevan hasta que nos den la indicación de salir”, se escucha decir a una persona mientras pide mantener la calma.

Posteriormente, las personas comienzan a desalojar el área.

Las imágenes muestran que se desarrollaba una actividad con varias personas en las instalaciones.

Guatemala supera los 5 mil sismos durante 2026

El movimiento de este sábado se suma a la actividad sísmica registrada en el país durante el año.

El Insivumeh reporta 5 mil 113 sismos en lo que va de 2026, de los cuales 129 han sido sensibles.

En las últimas 24 horas, la institución contabilizó 32 movimientos sísmicos, pero solamente uno fue reportado como sensible.

Esto significa que, aunque se han registrado más de 5 mil movimientos durante el año, la gran mayoría no ha sido percibida por la población. El Insivumeh mantiene vigilancia permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional y sus alrededores.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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