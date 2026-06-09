Alertas y personas desaparecidas: cómo ha afectado la tormenta Cristina a los países de Centroamérica

La depresión tropical Tres-E se intensificó el 8 de junio hasta convertirse en la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico, fenómeno que ha causado diversas consecuencias en países de Centroamérica.

Mientras que en Costa Rica ya se reportaron los primeros desaparecidos por el fuerte oleaje, Honduras, Guatemala y El Salvador se mantienen en alerta y han ejecutado acciones de prevención ante posibles daños causados por Cristina.

En Honduras, nueve de los 18 departamentos permanecen en alerta preventiva desde el 8 de junio debido a las fuertes lluvias asociadas con Cristina, además del riesgo de crecida de ríos, quebradas y riachuelos.

Los departamentos en alerta son El Paraíso, en el este; Intibucá, Ocotepeque y Lempira, en el oeste; La Paz, Francisco Morazán y Comayagua, en el centro; y Choluteca y Valle, en el sur del país.

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión de Riesgos recomendó a la población adoptar medidas preventivas, sobre todo a quienes habitan en zonas vulnerables.

Las autoridades también instaron a la población a asegurar los techos de las viviendas ante la posible presencia de vientos fuertes.

Tropical Storm #Cristina Advisory 5A (6 AM CST, Tue Jun 9): Cristina Moving Very Slowly Near the Coast of Northwestern Nicaragua. Heavy Rainfall Expected to Continue Over Portions of Central America During the Next Couple of Days. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 9, 2026

En El Salvador, la Dirección General de Protección Civil emitió alerta naranja a escala nacional debido a que el paso de la tormenta tropical aportará humedad desde el océano Pacífico.

Costa Rica ha sido uno de los países más afectados por Cristina. La Cruz Roja de ese país reportó cinco personas desaparecidas debido al fuerte oleaje registrado en el océano Pacífico.

Dos embarcaciones pequeñas volcaron frente a playa Negra y playa San Juanillo, en la provincia de Guanacaste, oeste de Costa Rica, lo que dejó cinco desaparecidos, quienes son buscados por la Cruz Roja y el Servicio Nacional de Guardacostas.

¿Qué pasa en Guatemala?

La oficina meteorológica de Guatemala descartó este martes un impacto directo de la tormenta tropical Cristina en el país, uno de los más afectados del mundo por el cambio climático, aunque prevé lluvias y vientos fuertes en el centro y sur del territorio asociados con el fenómeno para el miércoles y jueves próximos.

"La trayectoria de la tormenta es rumbo a El Salvador, con posible disipación muy al norte de ese país el jueves próximo", informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Actualmente la tormenta tropical Cristina tiene una distancia aproximada de 260 kilómetros de distancia del departamento de Jutiapa. Los mayores acumulados de lluvias se esperan en las regiones de Valles de Oriente, Boca Costa, Pacífico, Altiplano Central y Sur de Occidente. pic.twitter.com/PDnIcgXH79 — CONRED (@ConredGuatemala) June 9, 2026

Actualmente, Cristina se encuentra a 260 kilómetros del municipio de Moyuta, en el sureste de Guatemala, departamento de Jutiapa, se desplaza lentamente y permanece cerca de las costas de Chinandega, Nicaragua.

El Insivumeh aseguró que Cristina "ya no tendrá un impacto directo en Guatemala"; sin embargo, debido a su cercanía, prevé un incremento de lluvias y vientos desde el sur hacia el centro del país durante el miércoles y jueves próximos.

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