Tormenta Cristina golpeará a Guatemala ya con 270 emergencias por lluvias y rezago vial

Guatemala se encuentra en estado de alerta naranja ante el fortalecimiento y la trayectoria de la tormenta tropical Cristina. El fenómeno llega en un punto en el que apenas con unas semanas de lluvias, el país ya registra 270 emergencias a nivel nacional, lo que evidencia una alta vulnerabilidad y una red vial resentida por la falta de mantenimiento oportuno.

Según los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Cristina propiciará un ingreso masivo de humedad y un incremento gradual de las lluvias en las próximas horas, proyectando el miércoles y el jueves como los días con las precipitaciones más intensas para el territorio nacional.

El riesgo ya se tradujo en contingencias durante el último fin de semana con dos socavones que colapsaron tramos carreteros; uno en el kilómetro 38 de la ruta al Atlántico, en San Antonio, El Progreso, y otro en el kilómetro 132.5 de la Ruta Nacional 17, en San Jerónimo, Baja Verapaz.

El reporte consolidado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) sitúa a Alta Verapaz como el departamento más crítico con 67 incidentes, seguido por Guatemala con 36, Chiquimula con 32, Sacatepéquez con 26 y Baja Verapaz con 15.

"La punta del iceberg" y el daño oculto

Para Alejandro Maldonado, exdirector de la Conred, las emergencias actuales son apenas el inicio de un escenario crítico provocado por una infraestructura insuficiente que ya opera bajo excesiva presión cotidiana.

Estas primeras emergencias son la ‘punta del iceberg’, consideró ante el colapso inmediato de las carreteras, lo que responde, aseguró, a un daño estructural oculto.

"El daño se sufre cuando el agua se filtra en el asfalto viejo y sin bacheo. Esto es el resultado de una fórmula perfecta: mala construcción, nula supervisión, falta de mantenimiento adecuado y una infraestructura que ya no soporta las demandas del país", puntualizó.

#BajaVerapaz Se registra socavamiento en el kilómetro 132.5 de la RN-17, San Jerónimo, Baja Verapaz. La CODRED y Caminos darán el seguimiento a las acciones de respuesta. pic.twitter.com/nYQ5Vq9rcr — CONRED (@ConredGuatemala) June 7, 2026

Maldonado enfatiza que la recurrencia de estas crisis se debe a la ausencia de políticas preventivas. "La situación es crítica y es el resultado de años de una deuda que va desde la corrupción hasta la falta de visión a largo plazo. Estudios internacionales demuestran que cada quetzal invertido en prevención se traduce en un ahorro de 7 a 12 quetzales en respuesta a emergencias", añadió el experto.

“Desafortunadamente, la prevención no es atractiva para los políticos, la respuesta sí. Cualquier ente político va a recibir más aplausos por una buena respuesta, mientras que la inversión en prevención es invisible. Si el puente no se cae, nadie llega a agradecer el buen trabajo de gestión de riesgo", puntualizó.

Mantenimiento vial entrampado

La advertencia sobre la falta de mantenimiento se refleja en la ejecución en carreteras. A la par de las condiciones climáticas, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) arrastra un severo retraso en la implementación de su Plan de Acción y Mantenimiento.

Dicho plan contempla para este año 41 proyectos de bacheo (Q162 millones), 62 de limpieza de carreteras (Q84 millones) y 36 de terracería (Q162 millones), entre otros. Sin embargo, las autoridades de Covial reconocieron el 18 de mayo recién pasado en el Congreso que la mayoría de estos trabajos no han arrancado debido a la necesidad de concluir obras adjudicadas desde finales del año pasado.

Las cifras presupuestarias oficiales reflejan este rezago. Aunque el techo de Covial para este año se incrementó mediante readecuaciones internas hasta alcanzar los Q3 mil 123 millones, la unidad financiera de la cartera reportó hasta entonces que habían ejecutado Q290 millones, equivalente a un 12% de ejecución de los recursos disponibles.

Lea más detalles: Gobierno sigue sin arrancar decenas de proyectos carreteros a mitad de mayo

Suelos al límite

El rezago en la conservación de las rutas coincide con condiciones, desde el punto de vista técnico y ambiental, de altos niveles de riesgo.

Un factor de amenaza de cara al impacto de Cristina es la saturación de los suelos. El monitoreo técnico del Insivumeh del lunes 8 de junio detallaba que la capa superficial del territorio (primeros 30 centímetros de profundidad) ya registra niveles de humedad de entre el 70% y el 80% en la mayor parte del país.

El panorama es igual de complejo en las capas inferiores (hasta tres metros de profundidad), donde regiones como San Marcos, Retalhuleu, Chiquimula, Izabal, Petén y las Verapaces acumulan entre el 60% y 70% de saturación.

Técnicamente según el Insivumeh, esto significa que la tierra ya no tiene capacidad para absorber más agua, lo que eleva exponencialmente el peligro de deslaves, flujos de lodo y crecidas de ríos, estas últimas ya advertidas en al menos 18 municipios del noroccidente, altiplano central y la bocacosta.

#SantaRosa Instituciones del Sistema CONRED representadas por @ASONBOMDGT, @BVoluntariosGT y Brigada de Respuesta Inmediata continúan con labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas en río del cantón Tecuaco, Casillas, Santa Rosa. pic.twitter.com/96U1eoGYbg — CONRED (@ConredGuatemala) June 6, 2026

Hasta el momento, el impacto humano de la temporada asciende a 2 mil 898 personas afectadas y 654 familias damnificadas. Además, 1 mil 739 han sido evacuadas. En cuanto a infraestructura, la Conred contabiliza 607 viviendas con daños moderados, 28 con daño severo y otras 83 clasificadas en riesgo inminente.

Lea también: Representante de Xochi: “No entendemos la razón por la que el paso está bloqueado”