Representante de Xochi: “No entendemos la razón por la que el paso está bloqueado”

La preocupación por lo que el sector privado ha considerado una “interrupción arbitraria” y “sin fundamento jurídico” de la autopista Xochi continúa, pues la obra está próxima a ser inaugurada y diversas gremiales urgen la continuidad e inauguración de dicho tramo.

Prensa Libre y Guatevision hablaron con el abogado de Xochi Corredor de las Flores, Rodrigo Barillas, quien explica las acciones que han presentado y las respuestas que han tenido por parte de la Municipalidad de Mazatenango. La conversación tuvo lugar el viernes pasado, durante una visita al proyecto con representantes del lugar donde se constataron los rótulos de “obra cancelada” por parte de esa comuna. Este es un extracto de dicha plática.

¿Cómo ha sido el proceso legal para que se desarrollara Xochi?

Fue una aventura. Hemos aprendido muchísimo desde el inicio con el equipo legal. La estructuración del proyecto tiene sus particularidades y hemos aprendido a ser bastante creativos y a proponer soluciones que resuelvan las necesidades.

Hemos hecho estructuras, tanto en Guatemala como en Panamá, para poder estructurar el proyecto, y hemos tenido la oportunidad también de platicar, negociar y celebrar contratos con personas de diversos ámbitos. Eso también le deja a uno muchísimo aprendizaje.

¿Cuál ha sido el reto que se ha tenido? Porque al final de cuentas, aunque es inversión privada, hubo que hablar con capital privado, me refiero a las mismas comunidades, e incluso el tema gubernamental ha sido muy interesante de la misma manera. Las autoridades se han mostrado abiertas en todo momento.

Ha sido una buena interacción con los equipos técnicos de las distintas autoridades, porque al final el equipo técnico es el que conoce y determina que el proyecto está siendo construido de conformidad con lo que establece la ley. Y en esas diversas interacciones con las instituciones con las que nosotros hemos tenido intercambios, han sido interacciones constructivas y que realmente nos han llevado a que todo esto sea una realidad.

¿Con la Municipalidad están teniendo problemas o cuáles son las acciones que se están interponiendo a favor de ustedes, considerando que la obra ya está conclusa?

Yo no le llamaría un problema. La Municipalidad de Mazatenango desde un inicio ha sido muy colaboradora con nosotros. Cuando se otorgó la licencia municipal en el 2023 nosotros cumplimos con todos los requisitos legales, la licencia se calificó, se otorgó y nosotros empezamos a construir.

Dos años más tarde, solicitamos la prórroga de la licencia, se cumplieron nuevamente los requisitos legales y una vez cumplidos, nos dieron la prórroga, las tasas también correspondientes a la licencia las hemos pagado en tiempo y ahora nosotros solicitamos en tiempo a inicios de febrero la segunda prórroga de esa licencia y a la fecha la municipalidad no ha resuelto el otorgamiento de esa prórroga.

Nosotros nos hemos asegurado siempre de cumplir la ley y lo hemos manifestado en muchísimos espacios, y, pues, el desarrollo que esto trae a las poblaciones, los empleos que esto ha generado, es por lo que nosotros luchamos todos los días.

Estamos seguros de que este tema se va a resolver. Sí hemos presentado algunas acciones legales, hemos presentado dos amparos y un recurso administrativo frente a la autoridad. Estuve en conversaciones con algunas personas de la Municipalidad y lo hemos tratado de manejar todo por la vía del diálogo.

¿Y han sido notificados, porque incluso vemos la presencia de policía municipal, por qué están en este momento en la postura que tienen de mandarles presencia?

La municipalidad de Mazatenango, a través de una instrucción que gira el juez de Asuntos Municipales, determina que requieren una serie de documentos adicionales. De nuestro lado, los documentos que corresponden a la prórroga de la licencia fueron presentados en tiempo y en su momento, tal cual lo hicimos en la primera prórroga y de conformidad con lo que establece el reglamento y la normativa, no hay requisitos adicionales que debamos cumplir. Este es un tema en el que la municipalidad ha requerido una serie de informaciones adicionales a las que establece el reglamento y eso nos ha llevado a que surjan este tipo de resoluciones.

Nuevamente, todo ha sido de conformidad con el diálogo, la locomoción ha estado ocurriendo como se ha podido y estamos tratando de resolver este tema a la brevedad posible y estamos seguros de que se va a resolver como se tiene que resolver.

¿Estos amparos en dónde los presentaron?

Presentamos un amparo en la Sala Regional de Mazate y un amparo en el Juzgado de Primera Instancia de Mazate también. Luego el recurso administrativo se presenta ante la municipalidad, porque es de la administración.

¿Y qué les piden? ¿Qué les dicen?

Bueno, la verdad es que han estado pidiendo una serie de documentos para poder garantizar que la seguridad vial se va a cumplir. Nosotros hemos presentado algunos documentos que a pesar de que el reglamento no lo pide, sí presentamos un detalle técnico de seguridad vial, de los diseños del proyecto y cómo este garantiza la seguridad vial.

Les hemos explicado también que, en este tema, dado que hay inversión financiera extranjera como usted lo mencionó antes, hay una supervisión de un tercero, una firma internacional que está garantizando no sólo el diseño desde su dibujo, sino a lo largo de toda la construcción. Ellos vienen cada tres meses a hacer chequeos.

¿Cómo están garantizando esas medidas de seguridad vial?

Bueno, este es un aspecto que surge desde lo técnico. Del lado técnico pues todo empieza en el momento del diseño. No a la persona.

¿Por qué razón, si este es un proyecto privado, una ruta privada, hay presencia de policía municipal? O sea, ¿bajo qué legalidad eso funciona?

Sí, es un tema que hemos estado tratando de entender de parte de la municipalidad. Al final nosotros precisamente por eso presentamos las acciones legales, los amparos y el recurso administrativo, porque por lo pronto no hemos sido parte de un debido proceso en donde nos hayamos podido defender, que es una parte importante del debido proceso, y tampoco hemos recibido una resolución donde se nos diga, miren, el paso de Xoch está cancelado, sostenido, bloqueado, cancelado, ¿verdad?

Entonces, nosotros con el diálogo, como ustedes han visto, hemos logrado que los policías que están ahí entiendan eso y van abriendo el paso, pero me parece que hay ciertas instrucciones de que eso esté ahí. La verdad es que mejor estamos buscando las maneras de abrir puertas de diálogo para poder resolver este tema, sumado a las acciones legales que son, para nosotros siempre son paralelas, porque tenemos que hacerlo, pero lo que nos gusta es hablar y resolver. No sé si eso responde la pregunta.

Entonces, si hablamos de notificados como tal, ¿solo de que la licencia no está, que no ha sido prorrogada?

No, la municipalidad no ha resuelto la ampliación del plazo de la licencia, ese es un proceso que sigue abierto y la municipalidad no se ha manifestado al respecto, y tampoco hemos recibido una notificación oficial de que el paso a través del proyecto debe estar bloqueado o cancelado.

Entonces, mientras resolvemos ese tema, porque al final se vuelve judicial, pues mientras tanto, por la vía del diálogo hemos logrado mantener una fluidez del paso y estamos seguros que en los primeros días de la otra semana este tema se resuelve, porque no hay una orden ni una resolución en donde se ordene que el paso está bloqueado, que debe estar bloqueado.

Entonces no entendemos la razón, ¿verdad? Ustedes ya transcurrieron el proyecto, no entendemos la razón por la que el paso está bloqueado, pero no hemos podido tener la interacción necesaria para llegar a ese entendimiento, mucho menos recibido una notificación.

Entonces, ¿fue una acción de hecho, pues ustedes no han sido notificados?

Nosotros sí recibimos una notificación. La notificación no habla sobre suspender el paso a través de Xochitl. La notificación requiere una serie de informaciones que nosotros, sobre esa resolución ya presentamos un recurso administrativo porque han ocurrido una serie de situaciones que pasaron fuera del marco de la ley, entre ellas cuando se presentó la notificación no incluía una cláusula que técnicamente se le llama célula de notificación, donde están los datos de a quién se notifica, por qué se notifica, cuál es la hora de notificación, porque eso digamos que de alguna manera acredita que la otra persona se va a poder defender.

O sea, ¿no han sido citados a ningún juzgado como para para desvanecer cualquier duda que exista?

La libre locomoción la protege la Constitución, es parte de lo que yo hablaba hoy con las personas que estaban ahí. La resolución que nosotros recibimos y cuya forma de notificarse la estamos cuestionando a través del recurso administrativo que ya presentamos, pues no dice nada sobre bloquear el paso a través de Xochi. Así que bueno, esperamos que se resuelva el recurso administrativo que hemos presentado y adicionalmente poder tener una conversación con las personas para entender el sentido de estos requerimientos que no forman parte del expediente de la prórroga de la licencia.

Es un requerimiento que pareciera no estar vinculado con el trámite de la prórroga de la licencia, porque no se hace relación al expediente dentro de la resolución que nos entregaron hace unos días.