Tormenta Cristina se desplaza a El Salvador mientras lluvias causan inundaciones y caída de árboles en Guatemala

El boletín meteorológico número 10, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), apunta que la tormenta tropical Cristina mantiene una velocidad de 6 kilómetros por hora y se encuentra a 275 kilómetros de Jutiapa.

La institución científica señala que la posible trayectoria de la tormenta se mantiene hacia El Salvador, donde se podría debilitar cuando toque tierra y posiblemente se disipe.

Debido a la cercanía y circulación de Cristina, el Insivumeh pronostica incremento de lluvias entre el 10 y el 12 de junio. Los mayores acumulados se prevén en las regiones de valles de oriente, bocacosta, Pacífico, altiplano central y occidente.

La tormenta Cristina, hasta el momento, se ubica en la zona naranja del Plan Operativo.

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El Insivumeh registra abundante entrada de humedad e inestabilidad atmosférica, así como la cercanía de Cristina, condiciones que promueven los nublados con lluvias.

Daños por lluvias

En la madrugada, personal municipal y los Bomberos Voluntarios trabajan en el kilómetro 33.5 de la RN-10, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por la caída de un árbol.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta viviendas afectadas por inundaciones y flujo de lodo en la aldea Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa.

#SantaRosa Se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en viviendas afectadas por inundación y flujos de lodo registrados en barrio La Choricera, aldea Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/1hM3H9aYeb — CONRED (@ConredGuatemala) June 10, 2026

Las autoridades evalúan daños y analizan necesidades.

Además, advierte sobre el descenso de un lahar, con características débiles a moderadas, en la Barranca Ceniza, afluente del río Achiguate, aledaña al volcán de Fuego.

El lahar se desplaza por el cauce del río Ceniza y arrastra una mezcla de agua, material volcánico fino, ramas, troncos y rocas de 30 centímetros a 3 metros de diámetro.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL

BEFGO 035 2026

VOLCAN DE FUEGO

Guatemala, 10 de junio de 2026, 02:45 horas (Hora Local,

LAHAR EN BARRANCA CENIZA, AFLUENTE AL RÍO ACHIGUATE pic.twitter.com/imhuQZM6Y8 — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 10, 2026

El Insivumeh alerta de que si el lahar incrementa el caudal debido a las lluvias, existe la posibilidad de que se desborde hacia los ríos Zarco y Mazate.

Durante la noche del 9 de junio, también se registraron viviendas afectadas en Moyuta, Jutiapa, por una marea de fondo.

#Jutiapa A través de la #COMRED y la #IMGIRD se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en viviendas afectadas por una marea de fondo registrada en aldea Barra Jiote, Moyuta, Jutiapa.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/Ya63E8HuuV — CONRED (@ConredGuatemala) June 10, 2026

En las últimas 24 horas, los acumulados de precipitaciones más altos ocurrieron en Huehuetenango, con 41.4 milímetros; San Marcos, con 30.4 milímetros, y Chiquimula, con 29.8 milímetros.

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