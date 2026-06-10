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Tormenta Cristina se desplaza a El Salvador mientras lluvias causan inundaciones y caída de árboles en Guatemala
Mientras la tormenta Cristina avanza hacia El Salvador, Guatemala mantiene condiciones de lluvia que han generado daños en viviendas, inundaciones y complicaciones en varias comunidades.
Cristina podría debilitarse al ingresar a El Salvador, pero su cercanía seguirá favoreciendo lluvias en Guatemala, con acumulados importantes y reportes de daños en varias regiones. (Foto Prensa Libre: Conred).
El boletín meteorológico número 10, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), apunta que la tormenta tropical Cristina mantiene una velocidad de 6 kilómetros por hora y se encuentra a 275 kilómetros de Jutiapa.
La institución científica señala que la posible trayectoria de la tormenta se mantiene hacia El Salvador, donde se podría debilitar cuando toque tierra y posiblemente se disipe.
Debido a la cercanía y circulación de Cristina, el Insivumeh pronostica incremento de lluvias entre el 10 y el 12 de junio. Los mayores acumulados se prevén en las regiones de valles de oriente, bocacosta, Pacífico, altiplano central y occidente.
La tormenta Cristina, hasta el momento, se ubica en la zona naranja del Plan Operativo.
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El Insivumeh registra abundante entrada de humedad e inestabilidad atmosférica, así como la cercanía de Cristina, condiciones que promueven los nublados con lluvias.
BOLETÍN METEOROLÓGICO ESPECIAL #10-2026— INSIVUMEH (@insivumehgt) June 10, 2026
TORMENTA TROPICAL CRISTINA
10 DE JUNIO DEL 2026 06:15 HORA LOCAL#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/Uqb5grA8OI
Daños por lluvias
En la madrugada, personal municipal y los Bomberos Voluntarios trabajan en el kilómetro 33.5 de la RN-10, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por la caída de un árbol.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta viviendas afectadas por inundaciones y flujo de lodo en la aldea Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa.
#SantaRosa Se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en viviendas afectadas por inundación y flujos de lodo registrados en barrio La Choricera, aldea Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa.— CONRED (@ConredGuatemala) June 10, 2026
Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/1hM3H9aYeb
Las autoridades evalúan daños y analizan necesidades.
Además, advierte sobre el descenso de un lahar, con características débiles a moderadas, en la Barranca Ceniza, afluente del río Achiguate, aledaña al volcán de Fuego.
El lahar se desplaza por el cauce del río Ceniza y arrastra una mezcla de agua, material volcánico fino, ramas, troncos y rocas de 30 centímetros a 3 metros de diámetro.
BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL— INSIVUMEH (@insivumehgt) June 10, 2026
BEFGO 035 2026
VOLCAN DE FUEGO
Guatemala, 10 de junio de 2026, 02:45 horas (Hora Local,
LAHAR EN BARRANCA CENIZA, AFLUENTE AL RÍO ACHIGUATE pic.twitter.com/imhuQZM6Y8
El Insivumeh alerta de que si el lahar incrementa el caudal debido a las lluvias, existe la posibilidad de que se desborde hacia los ríos Zarco y Mazate.
Durante la noche del 9 de junio, también se registraron viviendas afectadas en Moyuta, Jutiapa, por una marea de fondo.
#Jutiapa A través de la #COMRED y la #IMGIRD se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en viviendas afectadas por una marea de fondo registrada en aldea Barra Jiote, Moyuta, Jutiapa.— CONRED (@ConredGuatemala) June 10, 2026
Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/Ya63E8HuuV
En las últimas 24 horas, los acumulados de precipitaciones más altos ocurrieron en Huehuetenango, con 41.4 milímetros; San Marcos, con 30.4 milímetros, y Chiquimula, con 29.8 milímetros.
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