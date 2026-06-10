Tormenta Cristina se desplaza a El Salvador mientras lluvias causan inundaciones y caída de árboles en Guatemala

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Tormenta Cristina se desplaza a El Salvador mientras lluvias causan inundaciones y caída de árboles en Guatemala

Mientras la tormenta Cristina avanza hacia El Salvador, Guatemala mantiene condiciones de lluvia que han generado daños en viviendas, inundaciones y complicaciones en varias comunidades.

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Tormenta Cristina caida de arboles Conred Insivumeh lluvias en Guatemala

Cristina podría debilitarse al ingresar a El Salvador, pero su cercanía seguirá favoreciendo lluvias en Guatemala, con acumulados importantes y reportes de daños en varias regiones. (Foto Prensa Libre: Conred).

El boletín meteorológico número 10, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), apunta que la tormenta tropical Cristina mantiene una velocidad de 6 kilómetros por hora y se encuentra a 275 kilómetros de Jutiapa.

La institución científica señala que la posible trayectoria de la tormenta se mantiene hacia El Salvador, donde se podría debilitar cuando toque tierra y posiblemente se disipe.

Debido a la cercanía y circulación de Cristina, el Insivumeh pronostica incremento de lluvias entre el 10 y el 12 de junio. Los mayores acumulados se prevén en las regiones de valles de oriente, bocacosta, Pacífico, altiplano central y occidente.

La tormenta Cristina, hasta el momento, se ubica en la zona naranja del Plan Operativo.

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El Insivumeh registra abundante entrada de humedad e inestabilidad atmosférica, así como la cercanía de Cristina, condiciones que promueven los nublados con lluvias.

Daños por lluvias

En la madrugada, personal municipal y los Bomberos Voluntarios trabajan en el kilómetro 33.5 de la RN-10, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por la caída de un árbol.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta viviendas afectadas por inundaciones y flujo de lodo en la aldea Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa.

Las autoridades evalúan daños y analizan necesidades.

Además, advierte sobre el descenso de un lahar, con características débiles a moderadas, en la Barranca Ceniza, afluente del río Achiguate, aledaña al volcán de Fuego.

El lahar se desplaza por el cauce del río Ceniza y arrastra una mezcla de agua, material volcánico fino, ramas, troncos y rocas de 30 centímetros a 3 metros de diámetro.

El Insivumeh alerta de que si el lahar incrementa el caudal debido a las lluvias, existe la posibilidad de que se desborde hacia los ríos Zarco y Mazate.

Durante la noche del 9 de junio, también se registraron viviendas afectadas en Moyuta, Jutiapa, por una marea de fondo.

En las últimas 24 horas, los acumulados de precipitaciones más altos ocurrieron en Huehuetenango, con 41.4 milímetros; San Marcos, con 30.4 milímetros, y Chiquimula, con 29.8 milímetros.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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