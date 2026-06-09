Guatemala reporta daños en casas de descanso en Iztapa mientras la tormenta Cristina avanza hacia El Salvador

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó este 9 de junio que al menos 15 casas han resultado con daños en Atitancito, Iztapa, Escuintla, debido al aumento del oleaje.

Durante las últimas horas, las lluvias en el área del Pacífico de Guatemala se han incrementado debido al acercamiento de la tormenta tropical Cristina.

Las autoridades continúan los monitoreos del fenómeno climático que, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), no afectaría directamente al territorio nacional.

Sin embargo, el ente científico advirtió que Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa serían los departamentos más afectados por el acercamiento de la tormenta.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Conred, recordó este martes que permanece activa la alerta anaranjada en el territorio nacional.

Además, indicó que se han sostenido reuniones con gobernadores departamentales para elevar el nivel de alerta en cada uno de sus territorios.

📌 AVISOS INFORMATIVOS - TORMENTA TROPICAL CRISTINA MANTIENE SU TRAYECTORIA HACIA EL SALVADOR. pic.twitter.com/D25ttMTk4L — CONRED (@ConredGuatemala) June 10, 2026

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