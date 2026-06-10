Oleaje destruye chalés frente al mar en Iztapa: los videos que muestran la magnitud de los daños

Videos compartidos en redes sociales muestran una escena que preocupa a los habitantes de Iztapa, Escuintla: viviendas parcialmente colapsadas, estructuras al borde del mar y chalés que prácticamente desaparecieron tras varios días de fuerte oleaje.

Entre el 8 y el 10 de junio, las olas avanzaron sobre la costa y la fuerza del mar golpeó la playa de Atitancito, una de las zonas más afectadas.

Las imágenes, algunas captadas con drones por el medio local Ser de Iztapa 2, evidencian cómo el mar volvió a avanzar sobre la costa, una situación que vecinos y autoridades describen como un problema recurrente en esta zona del Pacífico.

En el municipio porteño, los habitantes enfrentan un fenómeno destructivo que avanza año con año. La erosión costera modifican la línea de playa y amenazan viviendas e infraestructura, según información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Sin embargo, los habitantes aseguran que los efectos registrados esta semana fueron más intensos debido a las condiciones generadas por la tormenta Cristina.

Según reportes locales y autoridades, al menos ocho chalés fueron destruidos, mientras otras 16 propiedades permanecen en riesgo debido al constante embate de las olas.

En la aldea El Conacaste, cercana a la de Atitancito, el fuerte oleaje provocó que el mar carcomiera más de tres metros de playa y alcanzara la orilla del cementerio de la localidad, donde el colapso de los nichos obligó a la comunidad a retirar los restos de sus fallecidos.

"Comenzó desde el lunes por la tarde y ayer no pararon los fuertes oleajes. Varias propiedades comenzaron a ser arrastradas", relató Ángel, un vecino de la zona.

Ante el avance del mar, propietarios y cuidadores han comenzado a retirar muebles y pertenencias para evitar mayores pérdidas. La preocupación también alcanza a decenas de familias que dependen económicamente de estas viviendas vacacionales.

"Muchas personas se van a quedar sin empleo porque cuidaban estos chalés y sobrevivían de ese trabajo", agregó el residente.

El fuerte oleaje registrado en los últimos días en Iztapa, Escuintla, arrasó con al menos ocho chalets ubicados frente al mar, mientras otras 16 propiedades permanecen en riesgo. Vecinos y propietarios han comenzado a retirar sus pertenencias ante el avance del agua.



Además de… pic.twitter.com/xmaek8RKiu — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) June 10, 2026

Conred confirma daños en viviendas

La Conred reportó al menos 15 viviendas con daños estructurales en la playa pública de Atitancito. Además, recomendó a la población mantenerse alejada de la orilla del mar y coordinó acciones tras la caída de postes y los daños ocasionados al tendido eléctrico en la zona.

Video cortesía de Adrián01 en Facebook

Uno de los videos captados muestra la magnitud de los daños en una de las viviendas afectadas. La propiedad aparece prácticamente destruida, con gran parte de su estructura colapsada y los cimientos expuestos tras el constante golpe de las olas.

En las imágenes se observa cómo el mar avanzó hasta donde se encontraba la construcción, dejando únicamente restos de paredes y secciones del inmueble en la playa.

Video: Iztapa Informativo

Otros videos muestran situaciones similares.

Video Ser de Iztapa 2

Ocho viviendas quedaron destruidas

Erick Aguilar, encargado de la Oficina de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Iztapa, indicó que las afectaciones no se limitan a Atitancito, sino que también alcanzan otros sectores costeros.

"Entre Atitancito, Conacaste y El Guayabo tenemos aproximadamente 18 viviendas afectadas. De estas, ocho casas vacacionales ya están completamente destruidas", explicó.

El funcionario señaló que personal municipal y de Conred realizó recorridos preventivos para advertir a propietarios y cuidadores sobre el riesgo de permanecer en inmuebles con daños estructurales.

Video cortesía de Adrián01 en Facebook

"Notificamos a todas las personas para que evacuaran porque los inmuebles se ven bastante dañados en su estructura. La prioridad era evitar que hubiera alguna víctima", añadió.

Como parte de estas acciones, una familia fue evacuada preventivamente de uno de los chalés afectados. Las autoridades mantienen habilitado el salón municipal para atender cualquier necesidad derivada de la emergencia.

Video cortesía del Gráfico de Oriente en Facebook.

Otros reportes en la costa del Pacífico

La Conred también reportó una inundación en una vivienda en Monterrico, Taxisco, Santa Rosa, relacionada con las lluvias registradas en los últimos días.

Mientras tanto, en la playa pública de Ocós, San Marcos, se registró un incremento del oleaje, aunque hasta el momento no se reportan daños a viviendas o infraestructura.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones marítimas y recomiendan a la población evitar acercarse a las zonas donde el oleaje continúa impactando la línea costera.

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