Remanentes de Cristina cruzarán Guatemala: estas son las regiones con más probabilidad de lluvia

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Remanentes de Cristina cruzarán Guatemala: estas son las regiones con más probabilidad de lluvia

Cristina se degrada a sistema de baja presión y dejará abundantes lluvias en Guatemala.

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CRISTINA SE DEGRADA

Mapa muestra ubicación de los remanentes de Cristina. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por el Insivumeh)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este jueves 11 de junio la depresión tropical Cristina perdió intensidad y se degradó.

Añadió que los remanentes del sistema, ahora convertido en un sistema de baja presión, cruzarán Guatemala hacia el golfo de México.

El paso de los remanentes de Cristina por Guatemala seguirá dejando abundantes lluvias, lloviznas y actividad eléctrica durante este jueves y viernes en todo el país.

Los mayores acumulados de lluvia se prevén en las regiones de los valles de Oriente, la bocacosta y el Pacífico.

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También se esperan precipitaciones en el altiplano central, occidente, Petén e Izabal.

Cristina ha originado lluvias en el territorio nacional y en algunos sectores se han reportado inundaciones.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer el monitoreo de áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones.

Asimismo, recomendó fortalecer la difusión de información preventiva sobre los riesgos asociados con el incremento de los niveles de los ríos, las inundaciones y los deslizamientos.

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También pidió verificar y socializar los planes de respuesta, las rutas de evacuación y las zonas seguras.

Además, instó a coordinar acciones de prevención, preparación y respuesta con las instituciones que integran el Sistema Conred.

La entidad también recomendó atender las sugerencias brindadas por los delegados departamentales de la Conred ante los posibles efectos del sistema en el país.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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