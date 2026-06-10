Por qué la superluna mantiene el riesgo de fuerte oleaje en Guatemala tras la tormenta Cristina

Aunque la tormenta tropical Cristina disminuyó su intensidad y ahora es una depresión tropical, las autoridades mantienen la vigilancia debido a que otro fenómeno podría influir en las condiciones marítimas durante los próximos días: una superluna.

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, explicó en entrevista con Prensa Libre Radio que la cercanía de la Luna a la Tierra favorecerá mareas más altas de lo habitual, una condición que coincide con una costa que ya enfrenta los efectos del fuerte oleaje.

"La superluna favorece que tengamos mareas más altas y un incremento del oleaje", indicó Rojas al referirse a las condiciones previstas para mediados de junio.

La advertencia llega en momentos en que varias comunidades costeras continúan evaluando los daños provocados por el avance del mar y la erosión de playas. Las olas ya destruyeron viviendas, dañaron infraestructura turística y avanzaron hasta un cementerio en la costa del Pacífico.

Qué dice el Insivumeh sobre la superluna y el fuerte oleaje

Aunque la superluna ha llamado la atención por su posible influencia en el comportamiento del mar, el Insivumeh aclara que los daños observados actualmente están relacionados principalmente con la tormenta Cristina.

De acuerdo con el más reciente boletín oceanográfico especial, la tormenta generó fuertes vientos y una disminución de la presión atmosférica que favoreció el aumento temporal del nivel del mar mediante un fenómeno conocido como "barómetro invertido".

En otras palabras, el incremento reciente del nivel del océano fue provocado por las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta Cristina y no directamente por la atracción gravitacional de la Luna.

Sin embargo, Rojas explicó que la llegada de la superluna podría coincidir con un mar que ya presenta condiciones alteradas. Por ello, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de mareas más altas y oleaje reforzado en sectores vulnerables del litoral Pacífico.

La llamada superluna ocurre cuando la Luna se encuentra en uno de los puntos más cercanos a la Tierra durante su órbita.

Aunque para muchas personas el fenómeno es más conocido por hacer que el satélite natural luzca ligeramente más grande y brillante en el cielo, también puede tener efectos sobre los océanos debido a su influencia gravitacional.

De acuerdo con organismos científicos como la NASA, cuando la Luna se encuentra más cerca de la Tierra su atracción gravitacional puede favorecer mareas más altas de lo normal, conocidas como mareas vivas.

Por sí sola, una superluna no suele provocar daños en las costas, pero cuando coincide con fenómenos meteorológicos como tormentas, sistemas de baja presión o fuerte oleaje, puede contribuir a que las condiciones marítimas sean más intensas y aumentar el riesgo de inundaciones y erosión en zonas vulnerables.

Pronóstico mantiene advertencia para la costa del Pacífico

En un boletín especial emitido por el Insivumeh se señala que la influencia de los sistemas de baja presión asociados a Cristina continuará favoreciendo condiciones marítimas adversas.

La institución prevé oleaje superior a los dos metros en distintos puntos monitoreados del litoral Pacífico, con algunos de los valores más altos esperados en Ocós y Champerico.

Además, los registros muestran anomalías positivas en el nivel del mar en diferentes sectores de la costa, una condición que aumenta el riesgo de inundaciones costeras, erosión y daños en infraestructura ubicada cerca de la playa.

"Estas condiciones pueden favorecer el incremento del oleaje y mantener el riesgo en las zonas costeras", advirtió Rojas al insistir en la necesidad de seguir los boletines oficiales y evitar actividades en áreas expuestas al mar.

BOLETÍN ESPECIAL POR MAREJADA CICLÓNICA EN EL LITORAL PACÍFICO

BE-OCE-2026-033

Fecha de emisión: 08 de junio de 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/8Jl0u74NJH — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 8, 2026

Una amenaza que se repite año con año

Los daños provocados por la tormenta Cristina también han puesto nuevamente en evidencia un problema que las comunidades costeras conocen desde hace años: el avance gradual del mar sobre sectores habitados.

Vecinos de Iztapa afirman que la erosión costera es un fenómeno recurrente, aunque los eventos asociados a tormentas tropicales suelen acelerar el deterioro de las playas y aumentar los daños.

Casas ubicadas cerca de la playa muestran daños provocados por el fuerte oleaje en Iztapa. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

"El mar ha estado afectando año con año, pero lo de ayer sí estuvo muy fuerte", relató a EFE Karla Fermín, residente de Atitancito, una de las comunidades afectadas por el desplome de viviendas y postes del tendido eléctrico.

Los efectos más severos se han reportado en Iztapa y La Barrona, en Escuintla, y en Monterrico, en Taxisco, Santa Rosa, donde el mar avanzó varios metros tierra adentro y provocó pérdidas en viviendas, chalés y otras estructuras ubicadas cerca de la línea costera, según los reportes de autoridades locales y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Tormenta Cristina deja una costa más vulnerable

En Iztapa, el oleaje alcanzó el cementerio de la aldea El Conacaste. La erosión provocada por el mar redujo considerablemente la distancia entre las sepulturas y la playa, mientras que el colapso de nichos obligó a vecinos a retirar restos humanos.

"La verdad es que estamos preocupados y tristes porque sobrevivimos con el turismo. El mar año con año hace esto, pero si tenemos la ayuda de una tormenta, esto se vuelve peor de lo normal y se vuelve más caos", relató a la cadena internacional Verónica Florián, residente de la localidad.

Un nicho del cementerio de El Conacaste quedó vacío tras el retiro de restos por el avance del mar en Iztapa. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La vecina describió que la fuerza del agua socavó la costa hasta dejar sectores del pavimento suspendidos, una imagen que refleja la magnitud de la erosión registrada durante los últimos días.

Mientras las autoridades continúan evaluando pérdidas y monitoreando las condiciones marítimas, la combinación de una costa erosionada, el oleaje remanente de la tormenta Cristina y la llegada de una superluna mantiene encendidas las alertas en el Pacífico guatemalteco.

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