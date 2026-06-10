Los efectos de Cristina podrían afectar la producción de camarón en el Pacífico de Guatemala

Los niveles de lluvia registrados durante esta semana en el país, y el incremento del oleaje en la Costa Sur, ya pueden tener efectos negativos, según explicó un directivo del sector productor de camarón de exportación.

En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), emitió el 9 de junio una recomendación para el sector pesquero: evitar acciones de pesca en el océano Pacífico mientras se mantenga la alerta anaranjada por la tormenta tropical Cristina.

La producción de camarón en Guatemala proviene de dos formas, por la pesca en los litorales marítimos, y por el cultivo en zonas con condiciones para su desarrollo en granjas acuícolas o piscícolas. Esta última modalidad mencionada se lleva a cabo principalmente en la Costa Sur del país, en departamentos como Escuintla, Jutiapa, Santa Rosa y Retalhuleu. En Guatemala también se produce tilapia y se lleva a cabo pesca de otros productos marítimos.

Consultado sobre los efectos de las condiciones climáticas esta semana, Gabriel Biguria, empresario y directivo del sector de Acuicultura y Pesca de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport),, mencionó que las camaroneras monitorean el desarrollo de la tormenta, pero desde ya se registran efectos como oleajes muy fuertes, aumento del nivel de la marea y lluvias, que representan una amenaza para su giro de negocio.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que la tormenta tropical Cristina mantiene su trayectoria hacia El Salvador, y que ha registrado un desplazamiento lento. Según los pronósticos, podría debilitarse al interactuar con tierra firme en ese país y disipar la amenaza para Guatemala.

Información oficial refiere que, aunque la tormenta no tendría un impacto directo sobre Guatemala, se prevé incremento de lluvias entre miércoles y viernes de esta semana, principalmente en las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacífico, Altiplano Central y Occidente.

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Biguria explicó que una dificultad para la producción de camarón en el sector es la crecida del mar y el oleaje, y otra que genera mayor preocupación es la entrada de la tormenta, por la generación de intensas lluvias, lo cual eleva rápidamente los niveles de los esteros.

Los efectos en la producción pueden ser diversos. Con mucha lluvia en las piscinas de cultivo de camarón se afecta el nivel de salinidad y los cambios de temperatura, factores que deben controlarse para el adecuado crecimiento del camarón, explicó. Este aspecto no se observa de inmediato, sino conforme se desarrolla la cosecha.

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Además, al haber demasiada lluvia en esas áreas se reduce el acceso a las fincas y piscinas camaroneras, y si se está en época de cosecha, esta puede llegar a perderse. Por otra parte, si se inundan las áreas cercanas, los esteros se rebalsan, inundan las piscinas y se pierde el camarón, explicó el productor.

Al sector pesquero en el Pacífico informamos: pic.twitter.com/7yqpx90CXI — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) June 9, 2026

Aunque el ejecutivo refirió que aún no han llegado a estas dos fases de impacto, manifestó su preocupación porque esta tormenta “viene bastante lenta”, pero con altos niveles de agua, y que apenas se trata del primer evento ciclónico, en una etapa muy temprana del ciclo, lo que podría afectar también la saturación de suelos para el resto de la temporada.

“No es la única tormenta del año. Lo que preocupa es que esta llega tan temprano en la temporada y viene directa, y habrá que ver si es posible que no afecte tanto, porque los suelos aún no están saturados”, añadió. Actualmente se está en temporada alta de producción, indicó.

El empresario explicó que su compañía tiene parte de su producción en áreas de Las Lisas, Chiquimulilla, Santa Rosa, cercanas a la frontera con El Salvador, y por la trayectoria están expuestos y en riesgo los productos.

También se cuenta con un laboratorio en Monterrico, Santa Rosa, pero según dijo, no ha sido afectado por el oleaje debido a su forma de construcción, aunque señaló que les preocupa el impacto que se tiene o se podría tener en las comunidades de varios municipios y departamentos.

Estadísticas de Agexport divulgadas en su sitio electrónico refieren que en el 2025 se exportaron alrededor de 41 millones de libras de productos pesqueros de Guatemala por unos US$115 millones. De estos, 16 millones de libras fueron de camarón, por unos US$53 millones.

Condiciones para el agro, según reporte

Según el monitoreo de las condiciones agrometeorológicas divulgado por el Maga este miércoles 10 de junio, basado en información del Insivumeh, la inestabilidad atmosférica y la cercanía de la tormenta tropical Cristina generarán nublados y lluvias generalizadas con actividad eléctrica por la tarde, noche y madrugada, especialmente en las regiones de Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central, las cuales sucederán a mañanas con neblina y lloviznas dispersas.

Se agrega que, ante la elevada saturación actual de los suelos, es crucial mantener la precaución por el riesgo de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en la red vial.

Respecto al análisis agrometeorológico, el Maga informó que entre las amenazas identificadas para el sector agropecuario menciona altos niveles de lluvia y saturación de suelos.

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Agrega que la influencia indirecta de la tormenta tropical Cristina, junto con las lluvias acumuladas de los últimos días, mantiene condiciones de saturación de suelos en varias regiones del país, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, erosión, inundaciones y deslizamientos que podrían afectar cultivos, pastizales e infraestructura productiva.

Además, el oleaje elevado en el océano Pacífico representa un riesgo para la pesca artesanal y la navegación de embarcaciones menores.

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De persistir las lluvias, las condiciones de peligro podrían extenderse gradualmente hacia regiones fronterizas con México, refirió el ministerio.

Derivado de ello, el Maga recomienda al sector agropecuario mantener medidas preventivas y dar seguimiento a los boletines oficiales.