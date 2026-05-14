Camarón y tilapia: la estrategia de Guatemala para competir en mercados globales

La industria del camarón y la tilapia en Guatemala busca dar el salto hacia una producción más tecnológica, sostenible y rentable, ante las crecientes exigencias de los mercados internacionales.

La acuicultura regional atraviesa un momento de transformación. Ya no basta con producir más camarón o tilapia; ahora el desafío es diferenciarse en un mercado internacional que exige trazabilidad, sostenibilidad, eficiencia y valor agregado.

Por lo anterior, expertos de siete países discutirán en Antigua Guatemala cómo la innovación, la automatización y la inteligencia artificial marcarán el futuro competitivo del sector.

Ese será el eje central del IV Simposio de Acuicultura 2026, organizado por el Sector de Acuicultura y Pesca de Agexport, que se efectuará del 20 al 22 de mayo en La Antigua Guatemala y reunirá a productores, empresarios y especialistas de América, Europa y Asia para discutir el futuro competitivo de la industria.

El evento cobra relevancia en un contexto en el que la acuicultura se ha convertido en una actividad estratégica para Guatemala, tanto por su potencial exportador como por la generación de empleo en departamentos como Escuintla, Jutiapa, Jalapa y Petén.

Sin embargo, el sector también enfrenta retos importantes: mejorar la productividad sin elevar costos, adaptarse a estándares internacionales más estrictos y acelerar la modernización tecnológica de las operaciones acuícolas.

“Hoy competir no depende únicamente de producir bien. También implica entender hacia dónde se mueve el mercado, incorporar innovación y tomar decisiones estratégicas que permitan diferenciarse”, afirmó Fernando Canastuj, presidente de la Junta Directiva Sectorial de Acuicultura y Pesca de Agexport.

Inteligencia artificial y automatización llegan a las granjas acuícolas

Uno de los cambios que comienza a ganar terreno en la industria es el uso de herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial para optimizar procesos productivos.

Durante el simposio, más de 25 especialistas de India, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Colombia, México y España abordarán asuntos como genética, sanidad, nutrición, productividad y acuicultura 4.0, una tendencia que integra tecnología y análisis de datos en la producción.

La incorporación de estas herramientas responde a una presión creciente de los compradores internacionales, especialmente en mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, donde los consumidores demandan productos con mayores controles de inocuidad y sostenibilidad.

Según Agexport, las empresas guatemaltecas han tenido que fortalecer sus sistemas de trazabilidad y monitoreo sanitario para mantenerse competitivas y cumplir regulaciones internacionales.

Competitividad más allá de las fincas

El sector considera que uno de los principales desafíos ya no está únicamente en las granjas acuícolas, sino en factores externos como infraestructura, logística y agilidad de procesos.

Amador Carballido, director general de Agexport, señaló que, aunque las empresas han avanzado en modernización e innovación, el país necesita mejorar las condiciones que permitan acelerar el crecimiento del sector.

Entre las principales necesidades figuran carreteras más eficientes, reducción de costos logísticos y procesos administrativos más ágiles para facilitar las exportaciones.

Actualmente, los productos acuícolas guatemaltecos han logrado posicionarse en mercados exigentes como México, Taiwán, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea.

Un sector que busca mayor valor agregado

Además del componente técnico, el simposio también servirá como espacio para generar conexiones comerciales y explorar nuevas estrategias de valor agregado.

La industria acuícola regional busca dejar de competir únicamente por precio y comenzar a hacerlo por diferenciación, sostenibilidad y especialización, una tendencia que está redefiniendo el comercio mundial de alimentos.

El evento incluirá conferencias simultáneas sobre camaronicultura y producción de tilapia, así como visitas de campo a operaciones acuícolas en Escuintla y Jutiapa, donde los participantes podrán conocer experiencias de producción intensiva y uso de tecnología aplicada.