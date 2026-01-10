Irtra duplicará tamaño del Parque Acuático Xocomil y espera más de cinco millones de visitantes en el 2026

Para mediados de año, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) tiene previsto habilitar el área ampliada del parque, ubicada en San Martín Zapotitlán, y ya brindó una actualización del avance del proyecto.

Una vez habilitada la nueva sección para los visitantes, se estima que el número de ingresos anuales supere los cinco millones al cierre del 2026.

Jorge Mario Chajón, asesor de la presidencia del Irtra, explicó que con esta ampliación se duplicará el tamaño del parque, su capacidad y se presentarán juegos de última generación para turistas locales y extranjeros.

Estos juegos acuáticos, según indicó, serían únicos en la industria de América Latina y “volverían al parque a lo más alto de los acuáticos”.

La expectativa es que el área esté en funcionamiento a mediados del año y que no haya afectaciones por la temporada de lluvias, que inicia en mayo en la costa sur.

Vista panorámica de la ampliación de Xocomil en el Irtra de Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Cortesía Irtra)

Ampliación de Xocomil incluirá restaurante

En cuanto al avance de los frentes de trabajo, Jorge Mario Chajón remarcó que ya están completados y armados los toboganes de nueva generación, por lo que ahora se pasará a la fase de tematización —es decir, la decoración de conceptos, ambientes y paisajismo— y evaluación de pertinencia.

Recordó que el Parque Acuático Xocomil está dedicado a la cultura maya, como en el caso de la danta y la pirámide de La Danta, en El Mirador, una de las estructuras que más tiempo requiere para los trabajos de tematización y acabados.

Una de las novedades es la instalación de un restaurante tipo tenedor, pensado para los visitantes.

“Vamos a contar con toboganes muy altos, de alta calidad y de última generación, que es lo más avanzado en el mundo en atracciones para parques acuáticos. Esperamos avanzar en la tematización y, en su momento, se oficializará la fecha de apertura al público”, añadió Chajón.

Con la ampliación del Parque Acuático Xocomil, se espera superar los cinco millones de visitantes, lo que sería una cifra histórica.

El parque está ubicado en el municipio de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu.

Render de cómo se verá la ampliación del parque acuático Xocomil. (Foto Prensa Libre: Cortesía Irtra).

Otras inversiones

En agosto del año pasado, el presidente del Irtra, Ricardo Castillo Sinibaldi, dijo a Prensa Libre que han invertido aproximadamente US$150 millones entre el 2023 y el 2025.

Solo la ampliación de Xocomil representa unos US$90 millones, pero en total son unos US$240 millones de inversión en dos años.

En el caso de Agua Caliente, está siendo renovado completamente, y también trabajan en un centro de entretenimiento familiar en la Ciudad de Guatemala, pero no dio detalles.

Entre los proyectos más ambiciosos, según adelantó Sinibaldi, se encuentran la ampliación de habitaciones en los hoteles, construir un centro de convenciones y un aeropuerto internacional.