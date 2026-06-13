Suelos saturados elevan riesgo de derrumbes e inundaciones: Insivumeh pide precaución en carreteras y viviendas

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Suelos saturados elevan riesgo de derrumbes e inundaciones: Insivumeh pide precaución en carreteras y viviendas

Las lluvias asociadas a los remanentes de Cristina mantienen saturados los suelos en varias regiones del país, elevando el riesgo de deslizamientos, inundaciones y daños en carreteras y viviendas, advirtió el Insivumeh.

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Las lluvias asociadas a los remanentes de Cristina mantienen saturados los suelos en varias regiones del país, elevando el riesgo de deslizamientos, inundaciones y daños en carreteras y viviendas, advirtió el Insivumeh.

Las lluvias asociadas a los remanentes de Cristina mantienen altos niveles de humedad en varias regiones del país. Jutiapa y San Marcos reportan nuevas emergencias, mientras el Insivumeh advierte sobre mayor riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos y daños en infraestructura. (Foto: Prensa Libre, Conred, Insivumeh).

El Insivumeh informó que municipios de Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Petén y Quiché presentan actualmente niveles de saturación del suelo iguales o superiores al 90% en la capa superior, una condición que reduce la capacidad del terreno para absorber más lluvia. Como consecuencia, el agua escurre directamente hacia ríos, quebradas y drenajes naturales, incrementando el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de cauces y deslizamientos de tierra.

Las condiciones ya comienzan a reflejarse en nuevas emergencias reportadas por las autoridades.

En Jerez, Jutiapa, las lluvias generaron inundaciones en viviendas ubicadas en el barrio El Bordo, aldea La Esmeralda. Mientras tanto, en Atescatempa, la saturación del suelo provocó un deslizamiento que afectó varias viviendas en la aldea Sansuque.

En ambos casos se realizó una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), un procedimiento clave que permite determinar el impacto de la emergencia y coordinar la asistencia para las familias afectadas.

Situaciones similares se registraron en San Marcos, donde un deslizamiento afectó una vivienda en el caserío Santa Anita, San Pablo. Además, en el caserío Tierra Blanca La Vega, aldea El Zapote, San Miguel Ixtahuacán, las lluvias ocasionaron un derrumbe que bloqueó el paso vehicular, por lo que se coordinaron trabajos de limpieza para restablecer la circulación.

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EDAN, el paso clave para que llegue la ayuda

Las autoridades explicaron que el EDAN es mucho más que un formulario. Esta herramienta permite identificar qué ocurrió, cuántas personas resultaron afectadas y qué necesidades urgentes existen en las comunidades impactadas por una emergencia.

Con esta información, las municipalidades y las instituciones que integran el Sistema CONRED pueden gestionar de forma más rápida y eficiente la entrega de ayuda humanitaria, asistencia alimentaria, recursos para albergues y otras acciones de respuesta.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el proceso inicia con una evaluación en el área afectada y concluye con la presentación de la documentación necesaria para coordinar la atención de las familias damnificadas.

Lluvias continuarán el fin de semana

El panorama podría mantenerse durante las próximas horas. El Insivumeh prevé lluvias para el sábado 13 y domingo 14 de junio debido a sistemas de baja presión y al paso o acercamiento de ondas del este.

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La institución advirtió que estas condiciones favorecen la ocurrencia de crecidas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica, especialmente en zonas donde los suelos ya presentan altos niveles de saturación.

Según los registros de Conred, la actual temporada de lluvias ya deja 364 emergencias, más de 5 mil personas afectadas y seis fallecidos en distintos puntos del país.

Recomendaciones para evitar emergencias durante las lluvias

La Conred recomienda a la población fortalecer las medidas de prevención ante la persistencia de las lluvias:

  • Revisar y actualizar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Preparar la Mochila de las 72 Horas con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio y documentos importantes protegidos.
  • Limpiar techos, canaletas, drenajes y desagües cercanos a la vivienda.
  • Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.
  • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.
  • Conducir con precaución en carreteras con riesgo de derrumbes o acumulación de agua.
  • Mantenerse alejado de taludes, laderas inestables y árboles que puedan caer por la humedad del terreno.
  • Reportar cualquier emergencia al 119, número habilitado por la Conred.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en las áreas con mayor riesgo, mientras las lluvias continúan acumulando humedad en el territorio nacional. Ante la saturación de los suelos y el pronóstico de más precipitaciones, recomiendan a la población extremar precauciones en carreteras, comunidades cercanas a ríos y viviendas ubicadas en laderas o zonas vulnerables a deslizamientos.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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