Cortes de luz este fin de semana: siete sectores de Guatemala estarán sin energía y EEGSA pide prepararse por lluvias

¿Tiene cargado el celular, linternas listas y protegidos sus electrodomésticos? La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) informó que este fin de semana habrá cortes de energía eléctrica en siete sectores por trabajos de mantenimiento en la red de distribución, con suspensiones que en algunos puntos podrían extenderse hasta 13 horas.

Los cortes coinciden con un fin de semana en el que el Insivumeh prevé condiciones lluviosas en el país, asociadas a sistemas de baja presión y al paso o acercamiento de ondas del este. Además, la EEGSA activó condición de alerta ante el sistema de baja presión en el que se degadó la tormenta tropical Cristina, debido a que las lluvias pueden causar caída de ramas, árboles u objetos sobre la infraestructura eléctrica.

La empresa indicó que reforzó su operación con personal técnico, cuadrillas especializadas, unidades móviles y monitoreo constante de la red eléctrica para atender emergencias en el menor tiempo posible.

#EEGSAInforma Con el compromiso de seguir brindándote buena energía, te informamos que realizaremos mantenimiento a nuestra red el miércoles 10 al domingo 14 de junio 2026. Para más detalles ingresa aquí: https://t.co/ycBRb6D1UF…



Agradecemos tu comprensión. pic.twitter.com/ShZGNasKA2 — EEGSAGuatemala (@EEGSAGuatemala) June 9, 2026

Sectores sin energía el sábado 13 de junio

De 7 a 18.30 horas , en la zona 1 de Villa Nueva , áreas vecinas y alrededores de la 0 a la 2a. avenida y de la 2a. a la 6a. calle; incluye colonia Xela 2.

, en la , áreas vecinas y alrededores de la 0 a la 2a. avenida y de la 2a. a la 6a. calle; incluye colonia Xela 2. De 8 a 17 horas , en la zona 8 de Mixco , áreas vecinas y alrededores de la 3a. a la 4a. avenida y de la 8a. a la 9a. calle; incluye Balcones de San Cristóbal.

, en , áreas vecinas y alrededores de la 3a. a la 4a. avenida y de la 8a. a la 9a. calle; incluye Balcones de San Cristóbal. De 6 a 19 horas , en la zona 19 de la ciudad de Guatemala , áreas vecinas y alrededores de la 8a. a la 10a. calles y de la 8a. a la 13a. avenidas, colonia La Florida.

, en , áreas vecinas y alrededores de la 8a. a la 10a. calles y de la 8a. a la 13a. avenidas, colonia La Florida. De 6 a 19 horas, en la zona 4 de Mixco, áreas vecinas y alrededores de la 9a. a la 10a. calles y de la 0 a la 3a. avenidas, colonias Monserrat 1 y 2.

Sectores sin energía el domingo 14 de junio

De 8 a 17 horas , en la zona 15 de la ciudad de Guatemala , áreas vecinas y alrededores de la 22 a la 24 avenida y de la 0 a la 1a. calle, en colonia Vista Hermosa II.

, en la , áreas vecinas y alrededores de la 22 a la 24 avenida y de la 0 a la 1a. calle, en colonia Vista Hermosa II. De 7 a 18 horas , en Sumpango, Sacatepéquez , áreas vecinas y alrededores del kilómetro 46 al 48 de la carretera Interamericana.

, en , áreas vecinas y alrededores del kilómetro 46 al 48 de la carretera Interamericana. De 7 a 17 horas, en la zona 10 de Santa Catarina Pinula, áreas vecinas y alrededores del sector Central 3, aldea El Carmen; incluye colonia Río El Carmen.

Recomendaciones ante los cortes de energía

Ante las suspensiones programadas y el pronóstico de lluvias para el fin de semana, se recomienda cargar teléfonos celulares, baterías externas y lámparas recargables, además de desconectar electrodomésticos sensibles para evitar daños cuando el servicio sea restablecido. También es aconsejable contar con linternas, agua potable y tener a mano números de emergencia.

Los cortes programados de energía podrían extenderse hasta por 13 horas en algunos sectores de Guatemala este fin de semana, por lo que las autoridades recomiendan prepararse con anticipación. (Foto: Prensa Libre, Antonio Jiménez)

Para evitar la pérdida de alimentos, se recomienda mantener cerrados el refrigerador y el congelador durante el apagón. Asimismo, quienes dependan de equipos eléctricos o medicamentos que requieran refrigeración deben tomar previsiones con anticipación.

Los cortes programados afectarán a siete sectores de Guatemala y Sacatepéquez, con interrupciones que irán desde nueve hasta 13 horas, dependiendo del área. Las suspensiones coinciden con un fin de semana marcado por lluvias en gran parte del país, por lo que las autoridades recomiendan a los vecinos de las zonas afectadas mantenerse informados y tomar medidas preventivas para reducir inconvenientes durante la falta de energía.

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