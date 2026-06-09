Xochi: la autopista de 31 kilómetros que redefine la infraestructura vial de la Costa Sur

La nueva autopista Xochi, Corredor de las Flores, no solo busca agilizar la movilidad en la Costa Sur, sino que también destaca por la magnitud de la infraestructura construida a lo largo de sus 31 kilómetros de recorrido entre Suchitepéquez y Retalhuleu. El proyecto, que iniciará operaciones el próximo 14 de junio, incorpora una serie de obras diseñadas para superar las condiciones geográficas de una de las regiones con mayor actividad comercial y turística del país.

La carretera contará con cuatro carriles, dos por sentido, y fue diseñada bajo estándares internacionales de ingeniería vial. A lo largo de la ruta se construyeron 23 puentes, que permiten salvar barrancos, ríos y desniveles naturales, además de garantizar la continuidad del tránsito en distintos puntos del corredor. Estas estructuras fueron desarrolladas de forma simultánea por varias empresas especializadas durante la fase de construcción.

La infraestructura también incluye 18 bóvedas, cuatro viaductos y más de 20 sistemas de drenaje de gran tamaño, obras que buscan mejorar el manejo de aguas pluviales y reducir riesgos durante la época lluviosa. Para desarrollar el proyecto fue necesario utilizar más de tres millones de metros cúbicos de material, convirtiéndolo en una de las intervenciones viales privadas de mayor escala ejecutadas recientemente en Guatemala.

El corredor se extiende desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, atravesando municipios como Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango. La autopista fue dividida en tres tramos de aproximadamente 10 kilómetros cada uno. Los dos primeros cuentan con nueve puentes cada uno, mientras que el tercero incorpora cinco estructuras adicionales para completar la conexión entre ambos departamentos.

Además de la carretera, el proyecto contempla el desarrollo de Ciudad Xochi, una iniciativa urbanística prevista para unas 200 hectáreas en Suchitepéquez, donde se proyectan áreas comerciales, logísticas, de servicios y espacios verdes. De esta manera, el Corredor de las Flores no solo representa una nueva ruta de transporte, sino también una obra que busca fortalecer la conectividad, la infraestructura y el desarrollo económico de la Costa Sur.

Datos clave de la infraestructura de Xochi