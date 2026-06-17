Paso hacia la Isla de Flores se reduce a peatones y transporte acuático por daños en puente

Los daños estructurales detectados en el relleno del puente de ingreso a la Isla de Flores, Petén, obligaron a restringir el paso vehicular hacia ese sector, por lo que el acceso para la población en general únicamente puede realizarse de forma peatonal o por transporte acuático.

La Municipalidad de Flores informó en sus redes sociales que se activó una coordinación interinstitucional de emergencia para iniciar trabajos de rehabilitación en el área afectada.

Según la comuna, las medidas buscan garantizar la seguridad de las personas y mantener la conectividad entre Santa Elena y la Isla de Flores mientras se desarrollan las obras.

Las autoridades indicaron que el ingreso peatonal continúa habilitado, aunque solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias. Además, recomendaron utilizar el transporte acuático como alternativa de movilidad.

La municipalidad también informó que únicamente se permite el acceso de vehículos de emergencia y personal médico debidamente identificado que presta servicios de salud.

En el caso de los residentes de la Isla de Flores, se autorizó el ingreso de vehículos que cuenten con el marbete correspondiente. Sin embargo, las autoridades pidieron evitar desplazamientos innecesarios y señalaron que el tránsito sufrirá restricciones parciales cuando opere maquinaria pesada en el sector.

Por aparte, el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Flores anunció que elaborará un nuevo listado para la gestión de carnés de acceso dirigidos exclusivamente a residentes de la isla.

Para ser incluidos en el registro, los interesados deberán presentar el documento personal de identificación (DPI), las placas del vehículo y un recibo de energía eléctrica que acredite su residencia en la Isla de Flores.

El Cocode aclaró que las personas que ya cuentan con un marbete autorizado no deben realizar nuevamente el trámite, aunque sí deberán portar su identificación correspondiente, ya que podrá ser requerida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse informada por medio de los canales oficiales y colaborar con las medidas implementadas mientras continúan los trabajos en el puente de acceso.

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