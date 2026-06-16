Colapsa acceso principal a la Isla de Flores y afecta la conectividad de destino turístico clave

El colapso de una sección del puente relleno que conecta Santa Elena con la Isla de Flores interrumpió este martes 16 de junio el acceso principal hacia uno de los destinos turísticos más importantes de Petén. El incidente ocurre pese a que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) había advertido desde el 2025 sobre el deterioro de la estructura y el riesgo de que los daños afectaran la conectividad entre ambos sectores.

El incidente ocurrió en el ingreso a la Isla de Flores, donde una parte de la estructura cedió luego de varios años de reportes sobre su deterioro. Tras el colapso, las autoridades restringieron el paso vehicular por seguridad.

Según reportes en el lugar, únicamente algunos vehículos de vecinos y de oficinas ubicadas en la isla lograron ingresar antes del cierre total del acceso. Las autoridades mantienen bloqueado el paso mientras se evalúan los daños.

La Isla de Flores constituye uno de los principales centros turísticos del departamento de Petén y es un punto estratégico para visitantes nacionales y extranjeros que recorren la región. El cierre del acceso principal complica la conectividad hacia el área y genera preocupación entre residentes y sectores vinculados al turismo.

Advertencia desde el 2025

El deterioro de los puentes y del relleno que conectan Santa Elena con la cabecera municipal de Flores ya había sido advertido por la Conred.

Un informe técnico elaborado por la Dirección de Mitigación de la Conred, al que tuvieron acceso Prensa Libre y Guatevisión, identificó desde enero del 2025 daños en el relleno y en las estructuras que unen ambos sectores.

La evaluación fue solicitada por la Municipalidad de Flores el 25 de noviembre del 2024 y se efectuó el 9 de enero del 2025 con participación de personal de Conred, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y autoridades locales.

De acuerdo con el documento, el incremento del nivel del lago Petén Itzá y la acción constante del oleaje provocaron erosión en el material de relleno, situación que dejó expuestos pilotes y elementos estructurales de concreto que sirven de soporte a los puentes.

Los técnicos también documentaron socavamientos en distintos puntos, exposición de tuberías de servicios básicos, caída de árboles en las orillas del sector evaluado y deformaciones en el enrocado protegido con malla metálica ubicado en la parte inferior de las estructuras.

Riesgo de pérdida de conectividad

Entre las conclusiones del informe, la Conred advirtió que, de no ejecutarse una intervención adecuada, los daños podrían agravarse y ocasionar la pérdida de la carpeta de rodadura, con efectos directos en la conectividad entre Santa Elena y Flores.

La institución recomendó efectuar estudios especializados para evaluar la capacidad de carga de los puentes, así como mantener monitoreo constante de los socavamientos para verificar su evolución durante la temporada de lluvias y ante eventos de fuertes vientos.

Además, el informe estableció que el área evaluada se encuentra dentro de una zona susceptible a inundaciones, según los mapas municipales de amenaza elaborados por la Conred.

Alcalde se pronuncia

El alcalde de Flores, Eduardo Méndez, afirmó que el colapso era un riesgo que las autoridades municipales habían advertido desde hace varios años.

“Hoy enfrentamos una situación que por años advertimos y que lamentablemente terminó ocurriendo: el colapso de una parte del Puente Relleno que conecta a nuestra querida Isla de Flores”, escribió en sus redes sociales.

El jefe edil aseguró que durante más de dos años efectuaron gestiones ante distintas instituciones para buscar una solución al deterioro de la estructura.

“Durante más de dos años hemos realizado gestiones constantes ante las autoridades competentes, viajando en múltiples ocasiones a la Ciudad de Guatemala y presentando la problemática con el objetivo de encontrar una solución definitiva. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, la respuesta que nuestra población necesitaba no llegó a tiempo”, agregó.

Méndez indicó que la municipalidad ordenó el cierre del acceso hacia la Isla de Flores como medida de prevención.

“La seguridad de nuestros vecinos es nuestra prioridad. Por ello, hemos tomado decisiones inmediatas ordenando el cierre hacia la Isla de Flores, con el fin de resguardar la integridad de las personas”, expresó.

Además, manifestó que espera que el colapso permita agilizar las acciones para atender el problema de manera definitiva.

“Esperamos que este lamentable acontecimiento permita que las autoridades correspondientes actúen con la urgencia que la situación demanda y que, finalmente, se brinde una solución integral y definitiva a este problema que durante años puso en riesgo a nuestro municipio”, concluyó.

Por su parte, la Conred informó que equipos especializados de la institución se encuentran en el lugar para evaluar los daños ocasionados por el colapso de una sección del puente relleno que conecta Santa Elena con la Isla de Flores.

La entidad pidió a la población atender las disposiciones emitidas por las autoridades locales respecto del ingreso y egreso de la isla, mientras continúan las inspecciones técnicas.

“Hacemos un llamado a la población a seguir las indicaciones de las autoridades locales para el ingreso y egreso de la Isla de Flores y mantenerse informados a través de fuentes oficiales, recordando que ante cualquier situación de emergencia o desastre pueden llamar a los cuerpos de socorro, autoridades de su comunidad o al número de teléfono de emergencia nacional 119”, señaló la Conred.

La institución no ha informado cuánto tiempo permanecerán las restricciones de paso ni el alcance de los daños detectados en la estructura.

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