Turismo extranjero tiene una caída de 14 mil visitantes en el 2026

De enero a mayo del 2026 ingresaron 1 millón 367 mil 789 visitantes no residentes, lo que representó 14 mil 380 turistas (1.06%) más que en el mismo período del 2025, refieren estadísticas del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Solo en mayo el ingreso fue de 241 mil 535 visitantes extranjeros, con una caída de 9 mil 096 personas (-3.63%).

Qué influyó

El Inguat atribuye el comportamiento del año a diversos factores.

Menciona que ha implementado una estrategia de mercadeo internacional que consiste en atraer más turistas de mercados estratégicos en segmentos de viajeros con mayor estadía potencial, mayor capacidad de gasto, así como interés en cultura, naturaleza, aventura, gastronomía, patrimonio y experiencias.

A criterio de la institución, dicha estrategia está funcionando y la promoción internacional influye en la decisión de viaje. Explica que en mayo crecieron mercados como Canadá, Colombia, México, Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Israel, Argentina, Australia y Japón. Añade que se gana presencia, ya que las búsquedas de vuelos hacia Guatemala crecieron 55% respecto al 2025.

Sin embargo, según las estadísticas, aún no se observa un cambio drástico en el ingreso de divisas por turismo, ya que en el período de enero a mayo se registraron US$523 millones, con un crecimiento de US$4.6 millones (0.86%).

Por mes, entre enero y marzo creció el ingreso de divisas entre 7.5% y 9.5%, pero en abril y mayo hubo caídas de -10.8% y -4.3%, respectivamente.

A qué se atribuye el comportamiento de mayo

Por la caída registrada en mayo en el ingreso de visitantes del extranjero, el Inguat expone que refleja una recomposición del origen de los visitantes pero no pérdida de atractivo del destino.

La atribuye a la menor llegada de visitantes procedentes de El Salvador, al cual identifica como el principal mercado emisor hacia el país, y que tuvo una caída -15%.

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Además, las llegadas por vía aérea crecieron 2%, los ingresos por vía terrestre cayeron 7%.

Menciona factores como movilidad regional en especial de países vecinos, influida por el alza internacional en los precios de combustibles y cambios en la conectividad regional, como la suspensión de la ruta directa Guatemala-San José por parte de una línea aérea. Pero refirió que los mercados estratégicos registraron crecimientos relevantes.

Qué se espera para el resto del año

Por el momento, la meta de ingreso de turistas para el 2026 se mantiene en 3 millones 630 mil visitantes no residentes, lo que representa alrededor de 8% más que en el 2025. En divisas, la meta institucional es de US$1 mil 516.2 millones, con crecimiento previsto de alrededor de 9%.

Al respecto el Inguat refirió que cada mes se hace un análisis técnico de las proyecciones y, de considerarse necesario, se harán los ajustes correspondientes y aseguró que se seguirá fortaleciendo la estrategia de mercadeo internacional expuesta.

Mencionó como ejemplo que hubo una mejora en la percepción turística del país, ya que en mayo de este año el Índice Global de Percepción Turística de Guatemala alcanzó 84.7 puntos, con un crecimiento de 5.5%. El Índice de Percepción de Seguridad aumentó 6.8% a 92.4 puntos. “Estos resultados reflejan que la experiencia, la reputación digital y la conversación pública sobre Guatemala avanzan de manera favorable en plataformas como redes sociales, portales de viaje y sitios de reserva”, asegura la entidad.

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Trabajo por hacer

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que en mayo pudo haber influido también el impacto internacional por el alza en los precios de los combustibles, por el efecto en transporte y otros rubros.

Señaló que es importante continuar con acciones para concretar medidas relacionadas con la política de turismo y aprovechar el potencial de Guatemala en varios segmentos y que impulsar acciones para atraer a personas con mayor capacidad de consumo beneficiará al sector en actividades como servicios, restaurantes, guías turísticos y alojamiento.

Sin embargo, mencionó que en las divisas aún no se refleja un crecimiento alto.

Por ello, considera necesario seguir trabajando en mejorar las condiciones de la infraestructura productiva relacionada con la movilidad. Aunque ya se notan cambios positivos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, “hay mucho por hacer todavía” tanto en ese recinto como en carreteras y puertos, expresó.

Temporadas, altas y bajas

Mayo, junio y julio son meses de temporada baja de turismo extranjero, en agosto se refleja mejora principalmente por la llegada de visitantes salvadoreños. Luego, entre mediados de octubre y finales de diciembre, es temporada alta de visitantes, por lo que se espera que continúe creciendo el turismo, dijo recientemente Rolando Schweikert, presidente de la Cámara de Turismo (Camtur).

Respecto del turismo interno, Carlos Rezzio, presidente de la Mesa Local de Turismo Guatemágica, en coordinación con la Asociación de Turismo de Retalhuleu (Asotur), indicó que esperan un repunte en la afluencia de visitantes por las vacaciones escolares de medio año, después del 15 de junio y cree que la apertura del Corredor Xochi disminuye el tiempo de traslado hacia el área, motivará a más viajeros. Agregó que en julio se prevé la apertura de la ampliación del parque Xocomil, con la que se duplicará la capacidad de recepción de visitantes.

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Jorge Mario Chajón, asesor del despacho del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra), comentó que la ocupación y reservaciones en Los Hostales del Irtra y Aldea de la Selva están al 100%.

El aniversario del Parque Temático Xetulul, las vacaciones escolares de medio año, el descanso del Día del Ejército y el descanso bancario hacen de este período una temporada alta en afluencia, y esperan cerca de 150 mil visitantes, añadió.

En Antigua Guatemala aumentan las visitas durante la segunda quincena de junio y los asuetos, comentó Carlos Ramos, hotelero y presidente de la Asociación de Proveedores de Servicios Turísticos de Antigua Guatemala y Sacatepéquez (Asoprotur).

El sector de turismo espera que las condiciones climáticas no afecten la afluencia, que empezó a regularizarse luego de los efectos de la tormenta Cristina.