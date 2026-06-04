Guatemala y cuatro países lanzan estrategia para atraer más turistas al Mundo Maya

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Guatemala y cuatro países lanzan estrategia para atraer más turistas al Mundo Maya

Guatemala participa en la Feria Turística del Mundo Maya en México para promover destinos, experiencias sostenibles y oportunidades de negocio que fortalecen la proyección internacional del patrimonio cultural guatemalteco.

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Guatemala participa en K’íiwik 2026 con una oferta enfocada en turismo sostenible, patrimonio cultural y experiencias comunitarias. (Foto: Prensa Libre, INGUAT).

Guatemala participa del 2 al 5 de junio en K’íiwik 2026, la Feria Turística del Mundo Maya que se celebra en Mérida, Yucatán, México, donde presenta su oferta de turismo sostenible, experiencias comunitarias, patrimonio cultural y riqueza natural ante compradores, empresas y profesionales del sector turístico internacional. El encuentro reúne a Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México con el objetivo de posicionar a la región maya como un multidestino turístico competitivo y sostenible.

Durante la feria, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) promueve destinos y experiencias que conectan a los viajeros con la riqueza cultural, natural y comunitaria del país. La participación guatemalteca está enfocada en mostrar propuestas de turismo responsable, patrimonio vivo, bienestar y conexión con la naturaleza, elementos que forman parte de la identidad del Mundo Maya.

Guatemala también participa en ruedas de negocios y espacios de vinculación comercial que buscan generar alianzas con operadores turísticos, agencias de viajes y compradores internacionales interesados en experiencias auténticas. Según el Inguat, estos encuentros representan una oportunidad para fortalecer la presencia del país en mercados estratégicos e impulsar el desarrollo de destinos que apuestan por la sostenibilidad.

K’íiwik busca conectar comunidades con mercados internacionales

K’íiwik, que en idioma maya significa “mercado” o “encuentro”, es una plataforma internacional de promoción y comercialización turística creada para acercar a comunidades, cooperativas, artesanas, artesanos, prestadores de servicios turísticos y empresas con compradores especializados de distintos países.

Empresarios y representantes del sector turístico guatemalteco participan en ruedas de negocios y espacios de promoción internacional. (Foto: Prensa Libre, INGUAT).

La feria incluye espacios de exhibición, citas de negocios, actividades de networking y muestras de turismo comunitario, rutas culturales, expresiones artísticas y gastronomía tradicional. El objetivo es que los beneficios del turismo lleguen directamente a las comunidades que conservan las tradiciones, conocimientos y formas de vida que distinguen al Mundo Maya.

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Presentan estrategia regional para fortalecer el turismo maya

En el marco del evento también fue presentado el Plan Estratégico de la Organización Mundo Maya (OMM), una hoja de ruta que busca fortalecer la integración turística entre Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que el instrumento permitirá mejorar la coordinación entre los países miembros, impulsar acciones conjuntas y aumentar la competitividad de la región en los mercados internacionales. Además, contempla iniciativas relacionadas con la conectividad aérea y terrestre, la cooperación regional y la preservación del patrimonio cultural y natural.

Guatemala apuesta por un turismo con propósito

La participación del país en K’íiwik 2026 refleja una estrategia orientada a consolidar a Guatemala como un destino de alto valor cultural, donde las comunidades desempeñan un papel fundamental en la experiencia turística.

Desde sitios arqueológicos emblemáticos hasta tradiciones vivas, expresiones culturales, gastronomía y proyectos comunitarios, Guatemala busca posicionarse como una de las principales puertas de entrada al Mundo Maya y como un referente regional en turismo sostenible y experiencias auténticas.

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La feria también representa una oportunidad para abrir nuevos mercados, fortalecer alianzas internacionales y generar beneficios económicos para las comunidades que resguardan el patrimonio cultural y natural del país.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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