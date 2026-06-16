Combustibles en Guatemala: cuáles son los precios de referencia por galón del 16 al 22 de junio

Economía

Combustibles en Guatemala: cuáles son los precios de referencia por galón del 16 al 22 de junio

El MEM compartió la tabla con los precios de referencia de los combustibles en la capital y los departamentos.

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COMBUSTIBLES EN GUATEMALA

Guatemala registra leve rebaja en los precios del combustible del 16 al 22 de junio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) compartió cuál será el costo de los combustibles por galón en Guatemala del 16 al 22 de junio. Los precios revelan una leve rebaja.

Los precios compartidos tienen aplicado el subsidio de Q8 por galón de diésel y de Q5 por galón de gasolina superior y regular, pues los carburantes han registrado incrementos derivados del conflicto bélico en Medio Oriente.

En abril recién pasado, el MEM publicó el acuerdo que establece el mecanismo de cálculo para determinar los precios de referencia de venta en terminal y los precios de referencia al consumidor final.

El fin del acuerdo es implementar adecuadamente el apoyo social temporal para los consumidores de diésel y gasolinas.

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El MEM explica en su información cómo quedarán esta semana los precios de referencia en la Ciudad de Guatemala, las cabeceras departamentales y los municipios.

El 3 de junio se informó que el subsidio a los combustibles superó los Q800 millones en cuatro semanas, impulsado por un alto consumo que podría acelerar el agotamiento de los recursos, por lo que las autoridades analizan varios escenarios.

Leve rebaja

De acuerdo con la actualización, los precios de referencia en terminal (Ex Rack) quedaron establecidos en Q31.08 para el galón de gasolina superior, Q30.08 para la gasolina regular y Q27.48 para el diésel.

Mientras tanto, los precios de referencia para el consumidor final en las estaciones de servicio de la Ciudad de Guatemala son de Q33.85 para el galón de gasolina superior, Q32.85 para la gasolina regular y Q30.25 para el diésel.

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En comparación con los precios de la semana pasada, el galón de gasolina superior bajó Q0.22; la gasolina regular también bajó Q0.22 por galón, mientras que el diésel bajó Q1.97 por galón en la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el MEM, para V-Power y gasolina superior se establece un valor de diferencia de Q0.50 por galón entre estos dos productos.

Para leer más: MEM analiza focalizar subsidio a combustibles si fondos no alcanzan o se amplía el plazo

El precio de referencia en los municipios incluye un rango de referencia para la variación de los precios al consumidor final.

Para el autoservicio y el servicio completo, se establece un valor de diferencia de Q1.00 por galón entre ambos servicios.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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