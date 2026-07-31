Reforma a la ley del Inguat: proponen incentivos fiscales para inversión en hoteles y un fondo de Q300 millones para desarrollo del turismo

Con la nueva iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), presentada en el Congreso, se modifica casi por completo esa legislación y se propone una nueva gobernanza de la entidad, con la creación de una Junta Directiva mixta con representación pública y privada y la creación de un Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Turística (Foditur), el cual será dotado inicialmente con Q300 millones provenientes del Presupuesto General del Estado.

También se crea un régimen de incentivos fiscales por 10 años para la inversión hotelera, aplicable al Impuesto Sobre la Renta (ISR), se propone crear una Ventanilla Única de Turismo y una Mesa Multisectorial de Turismo.

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Turismo y deberá seguir el proceso legislativo correspondiente: ser agendada para su conocimiento en el pleno, donde se decidirá su traslado a la comisión respectiva para el análisis y emisión del dictamen correspondiente. Posteriormente, el dictamen deberá regresar al pleno del Congreso para su discusión y votación, donde los diputados decidirán si la aprueban o la rechazan, explicó el presidente de dicha sala legislativa, Alberto Eduardo de León Benítez.

Directiva mixta

La Junta Directiva será el órgano superior de dirección estratégica del Inguat y estará integrada por siete representantes titulares y sus respectivos suplentes, de los cuales cuatro corresponderán al Gobierno y tres a asociaciones privadas relacionadas con el turismo.

Será presidida por el ministro de Economía. También participarán los ministros de Cultura y Deportes; de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y de Relaciones Exteriores. Sus respectivos viceministros fungirán como suplentes.

Los tres directivos titulares —y sus respectivos suplentes— tendrán un período de tres años y serán designados por la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), por medio de la comisión de turismo de esa entidad, y el Buró de Convenciones de Guatemala.

Con ello se modifica el esquema actual, ya que la Junta Directiva se crea como un órgano superior de dirección estratégica, con capacidad real de conducción institucional. La comisión explicó que esta integración público-privada responde a la naturaleza del turismo, al ser una actividad que depende de la coordinación entre el Estado, las empresas, las municipalidades, las comunidades, la academia y los operadores territoriales.

La Junta Directiva tendrá a su cargo aprobar los lineamientos estratégicos, los planes institucionales, el presupuesto y otros. También aprobará los instrumentos para la ejecución del Plan Maestro, incluido el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, los sistemas de indicadores, los mecanismos de gobernanza de datos, los lineamientos de promoción internacional, los criterios de priorización del Foditur y los programas de fomento del turismo sostenible.

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Con este nuevo esquema continuará existiendo el cargo de director general, quien participará en la Junta Directiva con voz, pero sin voto, pero conservará la conducción administrativa superior y la responsabilidad de ejecutar las decisiones institucionales.

Fondo para infraestructura

Otra propuesta es la creación del Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Turística (Foditur), como un instrumento destinado a financiar infraestructura turística directa y complementaria, de escala local o vinculada directamente con destinos priorizados.

Para financiarlo se propone una asignación extraordinaria inicial de Q300 millones con recursos provenientes del Presupuesto General del Estado, los cuales deberán entregarse en un plazo no mayor de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley.

Además, será financiado con recursos provenientes de impuestos ya existentes aplicables a actividades turísticas, cuyos fondos se propone redestinar. Entre ellos figura el 5% del impuesto de salida por vía aérea.

El uso de estos recursos estará condicionado a la integración de la Junta Directiva, la aprobación del reglamento específico del Foditur, la existencia de criterios técnicos de priorización y la aprobación de un portafolio inicial de proyectos alineado con la Política Nacional de Turismo o, mientras esta se aprueba, con los instrumentos de planificación turística vigentes.

La comisión explica que se proponen estas funciones sin sustituir las competencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ni de otras entidades rectoras de infraestructura pública.

Según la iniciativa, el fondo podrá apoyar proyectos de microinfraestructura turística comunitaria, soluciones de conectividad digital mínima, saneamiento, gestión de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética y otros servicios básicos vinculados directamente con destinos turísticos priorizados.

Además, el Foditur podrá financiar, cofinanciar, desarrollar de manera conjunta, complementar o articular proyectos mediante Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o por medio de convenios con municipalidades o mancomunidades, siempre que exista una justificación turística y técnica.

Crea incentivos fiscales para atraer inversión hotelera

La iniciativa propone crear el Régimen de Incentivos para la Atracción de Grandes Inversiones Hoteleras y Turísticas, con el objeto de reactivar la competitividad turística del país “mediante el estímulo a proyectos de infraestructura de escala internacional, la generación de empleo formal y la descentralización económica”.

También se establece que el Inguat, por medio de su Junta Directiva, y las municipalidades del país podrán otorgar otros beneficios no fiscales con el fin de promover la inversión turística.

Para acogerse a estos beneficios, las empresas deberán desarrollar proyectos que impliquen una inversión mínima de capital, excluido el valor del terreno, y una capacidad mínima de unidades de hospedaje, conforme a las siguientes categorías:

Hospedaje Boutique con enfoque cultural o natural: hasta 40 unidades de habitación, con una inversión mínima de 12,000 salarios mínimos no agrícolas mensuales.

hasta 40 unidades de habitación, con una inversión mínima de 12,000 salarios mínimos no agrícolas mensuales. Hospedaje de Destino y de Convenciones: mínimo de 100 unidades de habitación, con una inversión mínima de 28,000 salarios mínimos no agrícolas mensuales.

mínimo de 100 unidades de habitación, con una inversión mínima de 28,000 salarios mínimos no agrícolas mensuales. Hospedaje de Ultra Lujo: mínimo de 40 habitaciones, con una inversión mínima de 100,000 salarios mínimos no agrícolas mensuales.

También podrán acogerse a los beneficios de este régimen las empresas que desarrollen proyectos de renovación de hoteles, que impliquen inversión en equipamiento, mantenimiento y renovación, siempre que cumplan lo establecido en el párrafo anterior.

Las entidades incorporadas al régimen gozarán de una exención del 100% del impuesto sobre la renta (ISR) sobre actividades lucrativas por un plazo improrrogable de 10 años, contados a partir del inicio de sus operaciones comerciales, respecto de las rentas provenientes del servicio de hospedaje y alojamiento en todas sus modalidades, así como de las rentas accesorias, comerciales o complementarias generadas dentro del complejo hotelero aprobado, según la lista de actividades detallada en la iniciativa.

También se incluyen las actividades desarrolladas como parte de las Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica destinadas al desarrollo de destinos turísticos aprobados.

No se incluyen en este beneficio las rentas de actividades no vinculadas con el proyecto calificado y aprobado.

Asimismo, se propone la exención del 100% del impuesto sobre la renta a las Rentas de No Residentes sobre los pagos, remesas o acreditaciones en cuenta que la sociedad anónima guatemalteca de propósito específico realice al extranjero por conceptos directamente vinculados con el proyecto, como regalías por el uso de marcas comerciales, nombres comerciales, derechos de franquicia y propiedad intelectual internacional; servicios técnicos; asesorías científicas, financieras o administrativas; y honorarios de ingeniería, arquitectura o diseño hotelero especializado, entre otros.

Durante la fase de construcción y hasta el segundo año de operación se exoneraría del 100% de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de importación de bienes de capital, maquinaria, plantas de generación eléctrica, plantas de tratamiento de agua, sistemas de climatización, ascensores, materiales de construcción especializados, mobiliario y otros bienes indispensables para la construcción y puesta en marcha del hotel.

Previamente a la importación, los interesados deberán solicitar la aplicación de la exención a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que será la entidad encargada de calificar y autorizar la importación. La exoneración estará vigente durante la fase de construcción y hasta el segundo año de operación.

Ventanilla Única de Turismo

La iniciativa propone crear la Ventanilla Única de Turismo como un mecanismo permanente de facilitación, simplificación, coordinación y digitalización de los trámites vinculados con las actividades turísticas.

Su objetivo será reducir los costos de transacción, los tiempos de gestión y las cargas administrativas para usuarios, inversionistas y operadores del sector.

Mesa Multisectorial de Turismo

De aprobarse la iniciativa, también se crearía la Mesa Multisectorial de Turismo, como una instancia consultiva y participativa orientada a apoyar la formulación, implementación, seguimiento y mejora de la política turística nacional.

Entre sus funciones se mencionan proveer insumos técnicos para la formulación y actualización de la Política Nacional de Turismo, el Plan Maestro de Turismo y otros instrumentos sectoriales, así como proponer prioridades territoriales, comunitarias, ambientales, culturales y de inversión para ser consideradas en el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, el Foditur y otros instrumentos.

La Mesa estará integrada por representantes del Inguat; de los ministerios de Cultura y Deportes; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Relaciones Exteriores; y Gobernación; del Conap; Intecap; Pronacom; de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam); Camtur; Agexport; del Buró de Convenciones de Guatemala; de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas; de la academia; de representaciones comunitarias y de pueblos indígenas, así como de otros actores relevantes del sector, en la forma que establezca el reglamento.

La iniciativa también replantea el enfoque de la promoción turística mediante la incorporación de inteligencia de mercados, analítica de datos, segmentación, promoción digital, comercialización y alianzas internacionales, entre otros aspectos.

Posturas

El director general del Inguat, Harris Whitbeck, indicó que la iniciativa “es el resultado de varios meses de trabajo conjunto con representantes del sector privado y otros actores del turismo. Ese esfuerzo fue conocido por la Comisión de Turismo de este Congreso, cuyos integrantes hicieron suyo el proyecto que hoy inicia su trámite legislativo”, según un comunicado del instituto.

Añadió que, de esa forma, se construyó “una propuesta orientada a modernizar la institución sin crear más burocracia” y enfocada en tres principios centrales: garantizar estabilidad al sector, fortalecer la gobernanza y generar más oportunidades para los guatemaltecos.

Según el Inguat, el sector genera más de medio millón de empleos y, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), por sus siglas en inglés), tiene el potencial de generar 130 mil empleos adicionales durante la próxima década.

El diputado de León Benítez, presidente de la Comisión de Turismo, estima que con las reformas propuestas podrían generarse alrededor de 30 mil empleos adicionales a los ya existentes.

De León destacó que la iniciativa incorpora herramientas concretas, como el Foditur y la creación de la Ventanilla Única de Turismo, para facilitar la ejecución de proyectos y generar resultados.

Refirió que, al asumir la presidencia de la Comisión de Turismo, se comprometió a impulsar mejores condiciones de infraestructura vial para que visitantes y turistas nacionales e internacionales puedan llegar también a otros destinos, y no únicamente a aquellos en los que actualmente se concentra la promoción del Inguat, ya que en el resto del país existen importantes atractivos turísticos. Agregó que la reforma busca apoyar al emprendedor local.