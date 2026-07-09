Guatemala acogerá feria turística que proyecta negocios por más de US$25 millones

Guatemala será sede de la feria Centroamérica Travel Market (CATM) 2026, que reunirá a más de 150 empresas turísticas y 80 mayoristas internacionales para impulsar el turismo multidestino y la integración regional.

Las autoridades de Turismo de Guatemala resaltaron este jueves 9 de julio la promoción del turismo multidestino en Centroamérica al anunciar la realización, en octubre próximo, de la decimoquinta edición de una feria regional que reunirá a más de 150 empresas del sector y 80 mayoristas internacionales.

Se trata de la feria Centroamérica Travel Market (CATM) 2026, una plataforma comercial que se celebrará del 19 al 21 de octubre en la capital.

"Cuando promovemos Centroamérica como un multidestino no estamos compitiendo entre nosotros; nos estamos complementando", afirmó el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck.

El presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), Rolando Schweikert, recordó que cuando Guatemala acogió la primera edición de la feria, hace más de dos décadas, el istmo apenas recibía cinco millones de turistas; hoy recibe 30.6 millones de visitantes internacionales, según los registros del 2025, que incorporan a República Dominicana.

Para ejemplificar este avance en la integración regional, Whitbeck anunció que la aerolínea dominicana Arajet operará una nueva ruta desde Punta Cana hacia Guatemala a partir de noviembre próximo. Esta conexión se suma al reciente vuelo de la compañía TAG que enlaza la capital con El Salvador.

La CATM 2026 tendrá como eje la promoción del turismo multidestino, una estrategia que busca que los visitantes internacionales recorran varios países en un mismo viaje, lo que permite aumentar la estadía, el gasto promedio por viajero y las oportunidades para toda la cadena de valor turística de la región.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Camtur, Nancy Mejía, detalló que el encuentro de negocios contará con unas 150 empresas expositoras de la región, el respaldo de Taiwán y la participación de 80 mayoristas internacionales, que realizarán un total de tres mil 644 citas comerciales, con una proyección que espera superar los US$25 millones en negocios a largo plazo.

Para las autoridades del Inguat, la realización de esta feria en Guatemala fortalecerá la imagen del país en los segmentos cultural, natural, gastronómico y de reuniones, y generará oportunidades directas para hoteles, restaurantes, empresas de transporte, comercios y operadores turísticos locales.

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