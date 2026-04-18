Carga marítima crece 13.3% en el 2025 y alcanza 35 millones 254 mil toneladas, en medio de tensiones comerciales

El movimiento de carga marítima en Guatemala alcanzó 35 millones 254 mil toneladas métricas (TM) en el 2025, lo que representó un incremento del 13.3%, es decir, cuatro millones más en comparación con el 2024, cuando se movilizaron 31 millones 107 mil toneladas, según cifras dadas a conocer esta semana por la Comisión Portuaria Nacional (CPN), en un evento realizado en Antigua Guatemala.

El balance fue positivo, a pesar de la implementación de la política arancelaria de Estados Unidos, que generó tensiones comerciales, país que sigue siendo la principal ruta de embarque y desembarque de bienes para el comercio exterior.

El boletín resalta que los puertos mantienen su tendencia como principal plataforma logística para el comercio exterior de Guatemala y representaron el 75% del volumen total de mercancías y bienes transportados el año pasado. El transporte terrestre representó el 24.9% y el transporte aéreo, el 0.10%.

Eso significa que el sistema portuario sigue siendo el principal eje para el comercio exterior.

En el 2025, la economía nacional creció 4.3%, impulsada por el consumo de bienes y servicios generado por el ingreso extraordinario de remesas familiares, que superaron los US$25 mil 530 millones, con un crecimiento de doble dígito.

Para el 2026, la expectativa de movimiento de carga marítima se mantiene en línea con la estimación de la tasa de crecimiento de la economía, que se sitúa en 4.1% como valor central.

Puertos concentran 75% del comercio exterior

Las estadísticas presentadas durante la reunión anual de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (Unctad), organizada por el programa TrainforTrade, indican que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, transportó 17 millones 332 mil toneladas, lo que equivale al 49.1% del total movilizado en el sistema portuario nacional el año pasado. Las cifras incluyen los registros de la terminal de contenedores APM Terminals Quetzal.

En segundo lugar, con 8 millones 767 mil toneladas, se ubica la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), en Izabal (25% del total); Puerto Barrios, con 5 millones 658 mil toneladas (16%), y las boyas de San José, en Escuintla, terminal especializada en el manejo de graneles líquidos (combustibles), con 3 millones 496 mil toneladas (9.9%).

Con los resultados oficiales, la EPQ sigue siendo el principal puerto que atiende la mayor cantidad de carga marítima en el sistema portuario.

Además del movimiento de carga, el boletín estadístico de la CPN actualizó las cifras de operaciones portuarias, como el número de contenedores movilizados, buques atracados, recaudación, principales puertos de conexión, indicadores de eficiencia y la logística nacional.

Se explicó que el objetivo de estos datos es contar con información oficial para los agentes económicos y el sistema logístico y portuario nacional, a fin de facilitar la toma de decisiones, la formulación de iniciativas y propuestas, así como el desarrollo de proyectos.

La Comisión Portuaria Nacional (CPN) llevó a cabo un evento en Antigua Guatemala, donde se revelaron las cifras oficiales de la carga marítima. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Carga marítima crece con tendencia sostenida

Este crecimiento tiene un promedio que oscila entre el 10% y el 15%; es decir, cada año se ha mantenido una tendencia positiva, ya que en el 2023 se registraron 28.8 millones; en el 2024, 31.1 millones, y en el 2025, 35.2 millones. Es decir, el sistema sigue creciendo de manera orgánica, explicó Leonel Molina, director general de la autoridad designada del Sistema Portuario Nacional, CPN.

Ejemplificó que, si se considera que del 100% de esos 35 millones de toneladas métricas que se movilizan en los tres puertos, el 89% corresponde al consumo nacional, es decir, a operaciones de importación.

“Dicho de otra forma, nuestros puertos no son de transbordo ni movilizan carga para terceros, como sucede en el caso de Panamá, Manzanillo o Long Beach, que son puertos de transbordo; nosotros somos puertos que servimos a nuestras importaciones”, recalcó.

El director añadió que, bajo la premisa de que los puertos sirven a la economía nacional para las importaciones y exportaciones en un 90%, al incrementarse la economía nacional existe una correlación directa entre el crecimiento de las importaciones y exportaciones, que es proporcional al aumento en la movilización de toneladas métricas.