Alianza busca abrir más espacio a flores y plantas ornamentales de Guatemala en EE. UU.

El sector de plantas ornamentales, follajes y flores de Guatemala busca aprovechar las nuevas condiciones de acceso a Estados Unidos para ampliar sus exportaciones. Para ello, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) estableció una alianza con AmericanHort, organización que representa a productores, distribuidores, vendedores y otros integrantes de la cadena hortícola estadounidense.

La carta de colaboración se firmó durante el V Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport y surge en un momento en el que el 80% de las partidas arancelarias del sector puede ingresar con arancel cero a Estados Unidos, principal mercado para estos productos guatemaltecos.

Sin embargo, el reto ahora consiste en convertir esa ventaja comercial en mayores ventas. El sector cerró el 2025 con exportaciones por US$120.9 millones, cifra que no ha logrado superar en los últimos años. A abril del 2026, los envíos sumaron US$40.1 millones, 21% menos en términos interanuales, aunque el volumen exportado creció 5%.

¿Qué busca la alianza?

La colaboración entre Agexport y AmericanHort tendrá entre sus principales objetivos intercambiar información sobre asuntos comerciales, regulatorios y de política que puedan incidir en el comercio de productos hortícolas entre ambos países.

También busca establecer comunicación y cooperación para dar seguimiento a los procesos de admisibilidad de productos guatemaltecos en Estados Unidos, además de compartir entre las empresas asociadas información sobre actividades y oportunidades en ambos mercados.

Como una de las primeras acciones de la alianza, Kamron Newberry, coordinador de Asuntos Regulatorios y Comercio de AmericanHort en Washington D. C., participó en el V Congreso organizado por Agexport, donde presentó las tendencias del mercado estadounidense y las oportunidades para las exportaciones guatemaltecas.

Newberry hizo énfasis en la importancia de la colaboración entre Agexport y AmericanHort para avanzar en las admisibilidades de estos productos en Estados Unidos.

Productos que esperan autorización

La apertura de nuevos espacios en ese mercado dependerá, entre otros factores, de los procesos fitosanitarios que están en marcha.

Uno de ellos corresponde al Dianthus, cuyo expediente está en revisión del Plan de Trabajo por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Su aprobación permitiría exportar variedades de clavel.

También se trabaja en la admisibilidad de la Pachira, especie nativa de Guatemala y Centroamérica que, según el sector, podría competir en un mercado estadounidense abastecido en buena medida desde China.

Otro proyecto es el Growing Media Program, que permitiría enviar plantas enraizadas en sustrato y, con ello, exportar productos con mayor valor agregado. El programa contempla esquejes de Anthurium, Begonia, cactus, Dipladenia, Peperomia, violeta y Phalaenopsis.

Gonzalo Salguero, vicepresidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport, explicó que estos procesos requieren años de trabajo técnico y coordinación entre el sector privado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el Ministerio de Economía (Mineco) y autoridades fitosanitarias internacionales.

Según Salguero, conseguir las autorizaciones puede generar nuevas oportunidades de negocios, atraer inversión e impulsar la innovación del sector guatemalteco.

La colaboración entre Agexport y AmericanHort busca facilitar nuevas oportunidades para el sector de flores y plantas ornamentales. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport)

Arancel cero no garantiza las ventas

Para los exportadores, sin embargo, eliminar los aranceles representa solo una parte de la ecuación.

Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport y del V Congreso, afirmó que el desafío consiste en convertir la ventaja arancelaria, las nuevas admisibilidades y la innovación en negocios sostenibles, después del limitado crecimiento registrado por las exportaciones en los últimos años.

Gutiérrez señaló que la ventaja arancelaria no se traduce automáticamente en ventas y que las empresas necesitan estar preparadas para cumplir los requisitos fitosanitarios, además de contar con infraestructura vial y portuaria que permita entregar productos perecederos en condiciones adecuadas y a tiempo.

La logística constituye uno de los principales obstáculos. Las rutas CA-1, CA-2 y CA-9 concentran al menos el 88% del flujo exportador, mientras que la velocidad promedio hacia el Atlántico es de apenas 16 kilómetros por hora y un recorrido puede tardar entre 18 y 30 horas, lo que eleva el riesgo para las mercancías perecederas.

A esto se suman el cambio climático y las exigencias fitosanitarias. La variabilidad de las lluvias y las temperaturas, así como las sequías y el exceso de humedad, pueden modificar los ciclos productivos y aumentar la presión de las plagas.

“La admisibilidad abre la puerta”, plantea el sector, pero mantener los mercados requiere buenas prácticas, trazabilidad y cumplimiento permanente de las normas, debido a que los incumplimientos pueden provocar rechazos y pérdida de confianza comercial.

De esta forma, la alianza con AmericanHort apunta a resolver uno de los eslabones necesarios para crecer en Estados Unidos: facilitar información, coordinación y seguimiento para que más productos guatemaltecos puedan obtener acceso al mercado. El desafío posterior será que esas autorizaciones y el arancel cero se traduzcan en más negocios y mayores exportaciones.