¿Qué es Made in Guatemala y cómo busca aumentar las exportaciones del país?

Guatemala quiere que el lugar de origen de sus productos deje de ser únicamente una referencia geográfica y se convierta en un argumento para cerrar negocios en el exterior.

Con ese objetivo, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) presentó Made in Guatemala, como parte de una estrategia de posicionamiento internacional con la que busca que compradores, inversionistas y aliados reconozcan en la oferta nacional atributos como experiencia, confianza, competitividad, talento y capacidad para generar valor.

La apuesta parte de una posición ya construida: productos y servicios guatemaltecos llegan a más de 140 mercados internacionales. El desafío, según el sector, consiste ahora en transformar esa presencia en reconocimiento, reputación y nuevas oportunidades comerciales.

La estrategia va más allá de colocar un distintivo en los productos. Incluye una nueva narrativa para presentar al país, la plataforma de vinculación madeinguatemala.gt, una transformación del sitio web de Agexport dirigida a audiencias internacionales, herramientas digitales y audiovisuales, y un plan de trabajo con aliados dentro y fuera de Guatemala.

La confianza tendrá que demostrarse

Uno de los conceptos alrededor de los cuales gira la estrategia es la confiabilidad. Amador Carballido, director general de Agexport, explicó que los esfuerzos de las empresas por llegar a otros mercados deben complementarse con un posicionamiento que permita que los compradores asocien a los proveedores guatemaltecos con ese atributo.

Pero advirtió que la publicidad por sí sola no construirá esa reputación. El exportador deberá demostrar que es confiable mediante el cumplimiento de sus compromisos, las entregas y la respuesta posterior a una venta, incluida la atención de garantías. La repetición de una experiencia satisfactoria es la que, según Carballido, terminará convirtiendo la confiabilidad en un elemento diferenciador de la oferta nacional.

De esa manera, Made in Guatemala pretende representar algo más que el lugar donde fue elaborado un producto o desarrollado un servicio. La aspiración es asociar el origen guatemalteco con calidad de exportación, confianza, talento y capacidad para competir internacionalmente.

El comité está formado por empresarios y ejecutivos y directivos Agexport. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

El cambio de las cadenas de suministro abre una oportunidad

La estrategia surge, además, en un momento de transformación del comercio internacional. José Valladares, presidente de la Comisión de Manufacturas Diversas de la Junta Sectorial y director de la Junta General de Agexport, considera que el cambio de las cadenas globales de suministro puede abrir oportunidades para los proveedores guatemaltecos.

Según Valladares, compradores internacionales están buscando proveedores fuera de los grandes mercados asiáticos y demandan producciones más rápidas y personalizadas, condiciones en las que considera que Guatemala puede encontrar una ventaja competitiva.

La coyuntura coincide con otro objetivo de Agexport: diversificar los destinos de las ventas guatemaltecas.

Carballido señaló que las políticas adoptadas recientemente, principalmente por Estados Unidos, refuerzan la necesidad de buscar otros mercados. Entre los destinos en los que se concentrarán esfuerzos mencionó República Dominicana, el resto del Caribe, Sudamérica y Canadá.

Para el directivo, ese será uno de los indicadores que permitirán determinar si la estrategia funcionó: no solamente cuánto se conozca Made in Guatemala, sino cuánto aumenten las exportaciones hacia destinos diferentes.

Una primera meta de crecimiento del 5%

La estrategia también parte con una primera meta cuantificable. Javier Castillo, líder empresarial del Comité de Posicionamiento e Imagen Internacional de Agexport, indicó que para el primer año se ha establecido un objetivo de crecimiento del 5%, mientras se continúa construyendo valor alrededor de la iniciativa.

Castillo explicó que la estrategia busca impulsar la imagen de la oferta exportable, diferenciar los productos guatemaltecos y aumentar su competitividad en mercados clave.

Según Castillo, no se trata de crear una nueva promesa sobre Guatemala, sino de poner en valor una realidad que los exportadores ya demuestran en más de 140 mercados. Agexport señala que las exportaciones han crecido durante más de una década a una tasa promedio interanual de alrededor del 4%.

De US$19 mil millones a US$35 mil millones

Made in Guatemala también se inserta en una meta de más largo plazo de Agexport. Carballido explicó que la institución se encuentra terminando el segundo año de un plan de 10 años, cuya intención es contribuir a que las tasas de crecimiento de Guatemala pasen de alrededor del 4% o 5% a un 7% sostenible.

El directivo dimensionó el desafío mediante las exportaciones. Partiendo de alrededor de US$19 mil millones exportados, señaló que una trayectoria de mayor crecimiento permitiría alcanzar unos US$35 mil millones, mientras que, si se mantuviera una tasa cercana al 4%, el resultado rondaría los US$27 mil millones.

La diferencia representa aproximadamente US$7 mil millones adicionales que tendrían que exportarse de manera acumulada, y no en un solo año, aclaró Carballido.

Made in Guatemala busca aumentar las exportaciones y abrir nuevos mercados. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

Una plataforma para encontrar empresas guatemaltecas

Otro componente central es madeinguatemala.gt, una plataforma digital que busca conectar a compradores internacionales con proveedores nacionales.

Valladares explicó que fue desarrollada internamente por Agexport con la intención de crear un hub de empresas, inicialmente planteado alrededor de empresarios manufactureros, productos y servicios, que permita promocionar la oferta y facilitar que nuevos compradores encuentren proveedores guatemaltecos.

Sin embargo, la propuesta pretende ir más allá de funcionar como un directorio. Según Valladares, las empresas interesadas podrán acercarse a Agexport y registrarse. Uno de los atributos que se pretende ofrecer al comprador es tener acceso a empresas legítimas y respaldadas, para dar mayor certeza al momento de establecer relaciones comerciales.

El empresario compara la idea, guardando las dimensiones, con el funcionamiento de plataformas internacionales como Alibaba: un comprador interesado en adquirir determinado producto podría recurrir a un espacio donde encuentre proveedores nacionales validados.

Exportadores también compartirán contactos y mercados

La plataforma tiene otro componente: la colaboración entre las propias empresas guatemaltecas. Valladares plantea que los exportadores que ya hayan conseguido ingresar a determinados mercados puedan compartir contactos y soluciones con compañías que todavía no tienen presencia allí.

La lógica funciona también en sentido contrario: una empresa que quiera entrar a un nuevo territorio podría aprovechar la experiencia de otro empresario guatemalteco que ya haya recorrido ese camino.

El objetivo es que las compañías dejen de abordar completamente solas algunos mercados y aprovechen el conocimiento acumulado por otros exportadores para crecer como empresas y, en conjunto, como economía.

Una misma historia para vender Guatemala

La estrategia incorpora, además, un componente que no necesariamente será visible en la etiqueta de un producto: construir una narrativa común sobre Guatemala.

Mariam Polanco, líder empresarial del Comité de Storytelling & Kit Audiovisual de Agexport, explicó que para lograr posicionamiento se necesita contar una historia consistente y creíble, independientemente del sector exportador desde el cual se presente la oferta nacional.

La narrativa busca presentar al país como un origen con experiencia exportadora, capacidad de generar soluciones y valor, establecer relaciones de largo plazo y aprovechar su posición estratégica para conectarse con mercados internacionales.

Paola Álvarez, gerente de Fomento Internacional de Exportaciones de Agexport, agregó que el ecosistema digital fue transformado para dirigirse directamente al comprador internacional.

Para ello se pondrán a disposición herramientas, contenidos y materiales destinados a mostrar de manera consistente lo que Guatemala puede ofrecer.

La estrategia Made in Guatemala busca transformar reputación en exportaciones. (Foto Prensa Libre: Agexport)

El posicionamiento no dependerá solo de Agexport

El proyecto reconoce otra condición para construir reputación internacional: Agexport no puede hacerlo sola.

La estrategia pretende sumar a empresas exportadoras, sector público, cuerpo diplomático, aliados comerciales, cámaras empresariales, organizaciones y líderes de opinión.

Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport, indicó que se trata de un esfuerzo de largo plazo que pretende conectar la capacidad empresarial con una visión de reputación internacional.

La apuesta es que mientras más actores proyecten consistentemente los atributos de la oferta guatemalteca, mayores serán las posibilidades de posicionar al país como un socio confiable.

El reto: que el sello termine generando negocios

El desafío de Made in Guatemala será, finalmente, demostrar que una estrategia de posicionamiento puede traducirse en resultados comerciales.

La marca puede ayudar a identificar el origen, la plataforma puede facilitar el encuentro entre compradores y vendedores y la promoción internacional puede aumentar la visibilidad. Sin embargo, la propia lógica planteada por Agexport coloca sobre las empresas la responsabilidad de cumplir la promesa.

La confiabilidad deberá comprobarse con entregas, calidad, respuesta al comprador y relaciones comerciales duraderas.

Por eso, el resultado de Made in Guatemala no se medirá únicamente por cuántos productos lleven la identificación o cuántas empresas aparezcan en la plataforma.

El objetivo de fondo será determinar si Guatemala consigue convertir una presencia construida en más de 140 mercados en reconocimiento de origen, si logra diversificar sus destinos y, finalmente, si esa reputación se traduce en más compradores y mayores exportaciones.