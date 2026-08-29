Paso provisional en puente Huijó también restablece corredor logístico del norte

Con la habilitación de un paso provisional entre los kilómetros 110 y 111 de la CA-9, ruta al Atlántico, se reactiva el corredor logístico del norte y el flujo de tránsito, sobre todo de transporte pesado, que conecta con Belice, Honduras, El Salvador y el resto de Centroamérica, así como con la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y Puerto Barrios.

La cadena logística terrestre y marítima que participa en el comercio exterior se vio comprometida durante ocho días por la interrupción en el puente Huijó, donde ocurrió un accidente que involucró a un medio de transporte y que se mantiene bajo investigación.

El siniestro, además de destruir la infraestructura, dejó un saldo mortal.

Los cálculos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dan cuenta de que diariamente transitan por el sector 13 mil usuarios de transporte pesado, de pasajeros y particular, quienes se vieron afectados de manera directa por el siniestro.

El CIV tiene previsto colocar un puente Bailey en un período de tres a cuatro semanas para normalizar la circulación sobre el puente Huijó, mientras comienzan los trabajos para la construcción de una autopista de cuatro carriles, obra que ya está programada.

Mientras la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) mantiene supervisión y controles permanentes, representantes de la cadena logística esperan una recuperación de las operaciones. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Paso provisional reactiva corredor logístico

Con el paso provisional habilitado por el CIV entre los kilómetros 110 y 111, donde la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) mantiene supervisión y controles permanentes, representantes de la cadena logística esperan una recuperación de las operaciones.

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), explicó que se trata de un alivio temporal, mientras se habilita un paso sobre la ruta al Atlántico, por lo que los usuarios comenzaron a ser informados para dejar de utilizar las rutas alternas.

El directivo explicó que, mientras se paralizó el tránsito, los medios de transporte utilizaron la ruta alterna El Jícaro, Rancho hacia Santa Cruz, lo que implicó problemas, demoras y alto costo en el consumo de combustibles.

Explicó que la ruta alterna habilitada por el CIV colapsó en algunos momentos, es decir, no soportó la demanda del transporte pesado, y hay registro de que solo transitar por el lugar tomó hasta seis horas debido al congestionamiento en ambas vías.

Aclaró que la ruta alterna no está diseñada para soportar el tránsito de puerto a puerto o de frontera a frontera.

El directivo reconoció que aún es difícil estimar el costo de las implicaciones para el sector, pero con la habilitación se ha pedido a los transportistas maniobrar con normalidad y con los debidos cuidados sobre el paso provisional.

En los patios de Empornac ingresaron menos contenedores, mientras que las mercancías ya internadas y destinadas a los propietarios están a la espera de ser retiradas por la escasez de medios de transporte. (Foto Prensa Libre: Cortesía Empornac)

Empornac prevé normalizar movimiento de carga

José de la Peña, presidente de la junta directiva de Empornac en Izabal, confirmó que hubo menor actividad en el puerto y aumentó el número de contenedores con mercancías diversas en depósito debido a las dificultades en la ruta al Atlántico.

Para las mercancías de embarque ingresaron menos contenedores a los patios, mientras que las mercancías destinadas a los propietarios, ya internadas, están a la espera de ser retiradas por la escasez de medios de transporte.

Es decir, un mismo tráiler (tractocamión) que lleva un contenedor para exportación a Empornac retorna con uno de importación o de transbordo de puerto a puerto.

De la Peña explicó que, en promedio, se atienden entre 900 y mil contenedores diarios; sin embargo, hubo una ocasión en que se llegó a 600.

En todo caso, con la recuperación de la vía mediante este paso provisional se normalizará el movimiento, anticipó el presidente de Empornac.

Para Catransca el paso temporal se trata de un alivio temporal, mientras se habilita un paso sobre la ruta al Atlántico, por lo que los usuarios comenzaron a ser informados para dejar de utilizar las rutas alternas. (Foto Prensa Libre: Javier González)

CA-9 Norte, clave para la logística nacional

Datos de la Gremial de Logística, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, indican que aproximadamente entre el 15% y 20% del transporte de carga circula por el lugar afectado, con mercancías para el mercado nacional, los puertos del Atlántico y Pacífico, las fronteras y servicios de paquetería.