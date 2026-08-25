Colapso del puente Huijó: rutas alternas elevan costos y retrasan transporte de carga en la CA-9

Los daños ocasionados a la infraestructura del puente Huijó, entre los kilómetros 110 y 111 de la CA-9, ruta al Atlántico, ponen en aprietos la logística terrestre y marítima, así como el comercio exterior de Guatemala con Belice, Honduras, El Salvador y el resto de Centroamérica.

Luego del incidente, que dejó un saldo trágico y provocó el colapso del puente, se prevén demoras en el tránsito de mercancías, insumos, materias primas y bienes terminados y semiterminados para su manufactura que ingresan por los puertos del Atlántico. Lo mismo ocurre con las exportaciones de bienes que salen por las terminales portuarias.

Por la temporalidad, Guatemala entra en un periodo de alto movimiento de carga para el comercio exterior, con el fin de atender la demanda de la economía de fin de año.

La ruta fiscal para el comercio intrarregional y el turismo también se ve afectada, a pesar de que existen caminos alternos habilitados. Se calcula que por ese tramo transitan diariamente unos 13 mil usuarios, entre automovilistas y transporte de pasajeros y de carga.

Este lunes, la cadena logística terrestre y marítima ha reprogramado sus planes debido al impacto que representará la rehabilitación del puente dañado, ya que los costos afectarían no solo al sector productivo, sino también a la población en general.

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Guatemala cuenta con dos corredores logísticos, el del sur y el del norte, que funcionan mediante conexiones terrestres con los principales socios comerciales para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes. Por ello, cualquier problema en estos tramos interrumpe la cadena de suministros.

Habilitarán paso provisional

Las autoridades del Gobierno central reconocieron la importancia de la interrupción del tramo carretero, por lo que presentaron acciones de corto plazo para habilitar un paso temporal en la ruta afectada.

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Lissette Zea Osorio, confirmó que se prevé habilitar un paso provisional que podría estar en funcionamiento a finales de la primera semana de septiembre. Para ello, se mantiene un programa de trabajos durante las 24 horas con el fin de restablecer la circulación de los medios de transporte.

“El protocolo de emergencia se activó desde el momento del accidente. Provial fue enviado al lugar para regular el tránsito y desde las cuatro de la mañana del domingo 23 de agosto había maquinaria movilizada. Los trabajos en el terreno comenzaron durante la tarde, después de obtener autorización de propietarios del área que será utilizada para construir el paso provisional”, justificó la ministra.

La interrupción en el km 100 afecta las operaciones logísticas terrestres y marítimas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Empornac)

Preparan desvío por puente dañado

La funcionaria explicó que la solución consiste en la construcción de un desvío (bypass) de 120 metros de longitud y 10 metros de ancho sobre la CA-9, además de un badén compuesto por seis tuberías y obras de protección sobre el río.

La explicación técnica indica que en la actualidad la quebrada está seca, pero existen antecedentes históricos de un aumento considerable de su caudal, que desemboca en el río Motagua.

La solución consiste en la construcción de un desvío (bypass) de 120 metros de longitud y 10 metros de ancho sobre la CA-9, además de un badén compuesto por seis tuberías y obras de protección sobre el río.

La ministra aclaró que el paso provisional también tendrá una capa de rodadura de pavimento para soportar el tránsito de los medios de transporte.

En cuanto a las posibles causas, la ministra explicó que, según la información preliminar, el tráiler involucrado circulaba a excesiva velocidad e impactó uno de los extremos del puente Huijó. El impacto habría ocurrido en uno de los apoyos de la estructura, lo que pudo provocar el colapso. Sin embargo, reiteró que esta explicación es una hipótesis sobre lo ocurrido y no una conclusión definitiva de una investigación técnica.

Interrupción de CA-9 afecta corredor logístico

La Gremial de Logística de Guatemala (GLG), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que analiza la situación como una interrupción de un corredor logístico de importancia nacional y no únicamente como un problema vial localizado.

“La CA-9 Norte conecta distintos centros productivos y de consumo con los principales nodos portuarios del Atlántico y fronteras del oriente del país con Centroamérica”, explicó el directivo Herlindo Herrera.

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Aclaró que es importante que las autoridades atiendan la emergencia, incluidas las evaluaciones técnicas de la estructura y los trabajos orientados a encontrar una solución que permita recuperar la conectividad de manera segura.

“Estamos dando seguimiento a las acciones de las autoridades para restablecer el paso, así como a las condiciones de las rutas alternas. Para el sector es fundamental contar con información oportuna que permita a las empresas tomar decisiones y ajustar sus operaciones. También consideramos fundamental que las rutas alternas tengan una gestión adecuada para evitar que la afectación se traslade a otros puntos del corredor”, remarcó Herrera.

Guatemala entra en la temporada alta de movimiento de carga marítima para atender la demanda de fin de año. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Interrupción eleva costos de operación

En cuanto a las consecuencias en el sector real, Herrera puntualizó que la principal preocupación es que la interrupción en el km 111 incremente los tiempos de traslado y los costos de operación de las empresas que utilizan este corredor.

“Al tener que recurrir a rutas alternas, las unidades pueden enfrentar mayores distancias, más consumo de combustible y tiempos adicionales de recorrido, además de una mayor presión sobre las vías disponibles”, apuntó.

Esto puede afectar la programación de entregas y recepciones, las operaciones de distribución y, dependiendo de la duración de la interrupción, el cumplimiento de compromisos con clientes.

“Desde la Gremial estamos dando seguimiento a la situación y a la información que están proporcionando las autoridades, con el objetivo de mantener informados a nuestros asociados sobre la evolución de la emergencia y las condiciones de las rutas alternas. A partir de ello, recomendamos a las empresas mantener comunicación permanente con sus transportistas y clientes, mantenerse informadas sobre las condiciones de las rutas disponibles y ajustar oportunamente sus tiempos de tránsito y programación de entregas, de acuerdo con la evolución de la situación”, se advirtió.

Herrera afirmó que, mientras se trabaja en el restablecimiento del paso, es importante que las autoridades competentes proporcionen información clara y oportuna sobre las alternativas disponibles y que el tránsito pesado se gestione de manera coordinada, con la finalidad de reducir, en la medida de lo posible, el impacto en las operaciones y mantener la carga en movimiento.

Rutas alternas dificultan transporte de carga

El consultor en logística Guillermo Alvarado García explicó que, si bien una de las primeras medidas es redirigir los medios de transporte hacia rutas alternas, estas vías no son adecuadas en espacio y resistencia para los vehículos de carga pesada, lo que dificulta adoptar una opción ágil.

“Al tener que recurrir a rutas alternas, las unidades pueden enfrentar mayores distancias, más consumo de combustible y tiempos adicionales de recorrido, además de una mayor presión sobre las vías disponibles”. Herlindo Herrera, directivo CLG

Recomendó evaluar la urgencia de las entregas para considerar su reprogramación o analizar la posibilidad de utilizar vehículos con menor capacidad de carga, pero con mayor movilidad en vías de menor capacidad.

Atrasos elevan costos logísticos

Sobre las consecuencias inmediatas de la interrupción en la cadena logística, el especialista considera que el primer problema es el atraso tanto en las entregas a los puertos —para embarque o desembarque— como en la recepción de materias primas. El efecto se multiplica cuando se trata de materias primas y otros productos básicos para los diferentes procesos industriales en las plantas.

En consecuencia, esta situación afecta a la industria en general, provoca pérdidas de diferentes tipos y podría encarecer los productos finales para el consumidor.

“Las recomendaciones para evaluar según la industria que se encuentre para mitigar el problema es redirigir por otras vías evaluando capacidades de carga y desplazamiento cuando sea posible, evaluar si hay posibilidades de reordenar entregas o recepciones de materiales esperando que las autoridades encargadas puedan recuperar lo más pronto posible un paso por esta vía que minimice el efecto en atraso y gastos adicionales, porque la reparación completa o colocación de un puente temporal Bailey llevará un tiempo mayor”, enfatizó.