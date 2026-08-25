SAT habilita rutas fiscales alternas por emergencia en la CA-9 Norte y daños en puente Huijó

La Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) oficializó las rutas fiscales por la interrupción en los kilómetros 110 y 111 de la CA-9 Norte, carretera al Atlántico, que conecta con las aduanas marítimas del Caribe y con los Puestos Fronterizos Integrados (PFI) entre Guatemala, Honduras y El Salvador.

La disposición se dio a conocer esta tarde a los transportistas de carga terrestre nacionales e internacionales y a los operadores de comercio exterior.

El comunicado expone que, ante el incidente ocurrido en el kilómetro 111 de la CA-9 Norte, carretera al Atlántico, donde una unidad de transporte pesado colisionó con la estructura superior del puente Huijó, ocasionando daños severos en su infraestructura y afectaciones a la circulación, se recomienda utilizar temporalmente rutas alternas para las operaciones de tránsito de mercancías.

El servicio aduanero indica que, para facilitar la continuidad de las operaciones de comercio exterior y el desplazamiento de las mercancías, y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo SAT-DSI-812-2016, Plazos y Rutas Fiscales, mientras persistan la emergencia y las restricciones de circulación en el sector, los transportistas podrán considerar las siguientes rutas alternas:

El Rancho - El Jícaro (El Progreso) - La Fragua (Zacapa).

CA-1 Oriente: Aduana Central, Ciudad de Guatemala - Don Justo - Barberena - El Amatón - Guevara - San Cristóbal.

CA-1 Oriente: Aduana Central, Ciudad de Guatemala - Don Justo - Barberena - CA-8 - Oratorio - Jalpatagua - Valle Nuevo.

CA-1 Oriente: San Cristóbal - Guevara - Barberena - Ciudad de Guatemala - Express Aéreo - Don Justo.

CA-1 Oriente: San Cristóbal - Guevara - Barberena - Don Justo - Ciudad de Guatemala - CA-9 Sur - Palín - Escuintla (Autopista) - CA-2 Occidente - Siquinalá - Cuyotenango - Bethania - Vado Ancho - El Fortín - El Carmen.

Rutas por el kilómetro 111 de la CA-9 Norte, carretera al Atlántico

CA-2 Oriente: Pedro de Alvarado - Palos Abrazados - Reposadero - Guevara - La Arenera - Santa Cruz - El Rodeo - San José La Arada - Petapilla - Estanzuela - CA-9 Norte - Las Pozas - Zarzal - Valle Nuevo - Machaca - CA-13 - Integrada Corinto.

CA-1 Oriente: San Cristóbal - Asunción Mita - Santa Cruz - El Rodeo - San José La Arada - Petapilla - Estanzuela - CA-9 Norte - Las Pozas - Zarzal - Valle Nuevo - Machaca - CA-13 - Integrada Corinto.

CA-2 Oriente: Pedro de Alvarado - Palos Abrazados - Reposadero - Guevara - La Arenera - Santa Cruz - El Rodeo - San José La Arada - San Jacinto - Salfate - Integrada Agua Caliente.

CA-1 Oriente: San Cristóbal - Asunción Mita - Santa Cruz - El Rodeo - San José La Arada - San Jacinto - Salfate - Integrada Agua Caliente.

CA-2 Oriente: Pedro de Alvarado - Palos Abrazados - Reposadero - Guevara - La Arenera - Santa Cruz - El Rodeo - San José La Arada - Vado Hondo - CA-11 - Los Méndez - Integrada El Florido.

CA-1 Oriente: San Cristóbal - Asunción Mita - Santa Cruz - El Rodeo - San José La Arada - Vado Hondo - CA-11 - Los Méndez - Integrada El Florido.

Ciudad de Guatemala - CA-1 Oriente - Barberena - Guevara - Santa Cruz - El Rodeo - San José La Arada - Vado Hondo - CA-11 - Los Méndez - Aduana Integrada El Florido.

Carretera a El Salvador (CA-1 Oriente) - Jutiapa - Ipala - Chiquimula - Río Hondo - CA-9 Norte - Los Amates - La Ruidosa - CA-13 - Poptún - Melchor de Mencos.

La Intendencia de Aduanas solicita a los transportistas planificar sus operaciones y tiempos de traslado considerando estas rutas alternas, así como atender las instrucciones de tránsito y las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.

Estas rutas podrán utilizarse temporalmente mientras se mantengan las condiciones de emergencia y las afectaciones a la circulación en el sector del puente Huijó, agrega el comunicado oficial.