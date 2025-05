Estos son 120 tramos viales en Guatemala que están en muy mal estado, según empresarios

A finales de abril de 2025, se reportaron más de 120 tramos de carretera en condiciones críticas, en mal estado e incluso destruidos, según confirmó Camagro, organización que agrega que más del 50% de la red vial nacional se encuentra en malas condiciones.

Según Camagro, esto se debe a la falta de mantenimiento durante 2024 y los cuatro meses que han transcurrido de 2025. Por cada galón de gasolina que se vende en Guatemala, Q1 debe utilizarse por ley en el mantenimiento de carreteras. Sin embargo, esos fondos no se han empleado con ese fin, sentenció Camagro.

De acuerdo con los datos proporcionados por Camagro, los tramos en muy mal estado se encuentran en los 22 departamentos del país, siendo los más afectados: Guatemala, con 23 tramos en estado crítico; Huehuetenango, con 13; Jutiapa, con 10; Zacapa, con 10; San Marcos, con ocho; Chimaltenango, con ocho, y Sololá, con seis. Esto quiere decir, reiteró Camagro, que los tramos reportados representan aproximadamente mil km, es decir, el 15% de la red pavimentada a cargo de Covial.

Según José Istupe, director de Covial, este año se tiene una programación de mantenimiento para 6 mil 368 km de la red vial pavimentada. Además, se buscará mantener 4 mil 843 km de la red no pavimentada. Istupe señaló que actualmente se encuentran en el periodo de adjudicación de proyectos y tienen previsto comenzar con el proceso de mantenimiento en la segunda quincena de julio e inicios de agosto.

Según datos proporcionados por Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, estos son los tramos que se encuentran en mal estado alrededor de todo el país.

Baja Verapaz

El tramo comprendido entre km 168.250 hacia Xolá y la bifurcación RD-BV-11, en San Gabriel, cuenta con 5.36 km en mal estado.

De Rabinal (RN-05) a Cubulco, tiene 15.5 km en mal estado.

El trayecto Rabinal - km 168.250 hacia Xolá, tiene 9.24 km en mal estado.

El tramo CA-14, en la Cumbre, en el desvío San Jerónimo, se extiende por 11.88 km y presenta mal estado.

Chimaltenango

RN-14 - San Andrés Itzapa, con 2.82 km en muy mal estado.

CA-01-Occidente, en Santa Cruz Balanyá, con 3.3 km en muy mal estado.

El trayecto Zaragoza - Comalapa abarca 14.5 km en muy mal estado.

El tramo Patzún - Xéatzan Bajo cuenta con 5 km en mal estado.

En la bifurcación CA-01-Occidente, Zaragoza, se contabilizan 2.1 km en mal estado.

Parramos, en el km 67.720, comprende 14 km en mal estado.

La bifurcación RD-GUA-18 hacia las ruinas de Mixco Viejo suma 0.85 km en mal estado.

El tramo Acatenango - La Soledad cuenta con 8.36 km en mal estado.

Chiquimula

La bifurcación CA-11, acceso a la aldea Veguitas, tiene 1.05 km en muy mal estado.

El tramo Chiquimula - La Laguna tiene 9.5 km en mal estado.

El Progreso

El trayecto CA-14 - Ixmál tiene 1.9 km en muy mal estado.

El tramo Morazán - Marajuma tiene 5.3 km en muy mal estado.

CA-14 - Marajuma, con 1.9 km en mal estado.

El tramo CA-09-Norte - Estancia de la Virgen tiene 1.4 km en mal estado.

Escuintla

Dentro del tramo Finca Cuntán - Monumento Caminero se suman 17.2 km en muy mal estado.

Parcelamiento Los Ángeles - El Carrizal - bifurcación RD-ESC-38, aldea El Chico, con 10.7 km en mal estado.

Bifurcación RN-11 - Nueva Concepción, con 3.87 km en mal estado.

Guatemala

En San Pedro Sacatepéquez, en la bifurcación El Pilar, en el límite departamental con Sacatepéquez, en el territorio de Guatemala, hay 2.42 km en muy mal estado.

La bifurcación RN-05, Pachalí - San Raymundo, tiene 4.24 km en muy mal estado.

El tramo Chinautla - San José Las Flores cuenta con 5.08 km en muy mal estado.

Ciudad Quetzal - Lo de Ortega comprende 3 km en muy mal estado.

En Bárcenas - CA-09-Sur, paso a desnivel, hay 3.9 km en muy mal estado.

La aldea Lo de Diéguez a aldea Yumanes cubre 5.7 km en muy mal estado.

La bifurcación RD-GUA-01 - límite departamental entre Escuintla y Guatemala: 9.4 km están en muy mal estado, con daños del lado de Guatemala.

El tramo Bárcenas - Santa Lucía Milpas Altas (RN-10) tiene 7.71 km en mal estado.

En el camino CA-01-Occidente - Ciudad Satélite se recorren 3.27 km en mal estado.

De Guatemala a Los Pocitos - Los Encuentros - San Pedro Ayampuc se extienden 15 km en mal estado.

En el tramo San José Villa Nueva - Bárcenas hay 3.83 km en mal estado.

En Ciudad Real - San Miguel Petapa, 7.16 km están en mal estado.

De San Pedro Sacatepéquez a San Juan Sacatepéquez, 5.08 km están en mal estado.

Desde CA-09-Sur a Bárcenas hay 2.87 km en mal estado.

De Guatemala a San Pedro Sacatepéquez, 9.3 km están en mal estado.

De San Pedro Sacatepéquez a la bifurcación El Pilar, en el límite con Sacatepéquez, 7.83 km están en muy mal estado.

La bifurcación RN-05, Pachalí con San Raymundo cuenta con 8.08 km en muy mal estado.

De Chinautla a San José Las Flores nuevamente listado con 8.32 km, en muy mal estado.

Ciudad Quetzal - Lo de Ortega, 8.57 km en muy mal estado.

Bárcenas - CA-09-Sur (paso a desnivel), 8.81 km en muy mal estado.

Aldea Lo de Diéguez - aldea Yumanes, 9.06 km en muy mal estado.

De bifurcación RD-GUA-01 a límite Escuintla/Guatemala, 9.31 km en muy mal estado.

Bárcenas - Santa Lucía Milpas Altas, 9.55 km en mal estado.

De CA-01-Occidente a Ciudad Satélite, 9.79 km en mal estado.

De Guatemala a Los Pocitos - Los Encuentros - San Pedro Ayampuc, 10.04 km en mal estado.

San José Villa Nueva - Bárcenas, 10.29 km en mal estado.

Huehuetenango

El tramo de Nentón a la Finca La Trinidad cuenta con 29.94 km en muy mal estado.

Desde Finca La Trinidad a Finca Gracias a Dios, frontera con México, hay 10.23 km en muy mal estado.

De CA-01-Occidente a San Pedro Necta existen 5 km en muy mal estado.

Desde CA-01-Occidente hasta San Rafael Petzal se registran 3.52 km en muy mal estado.

En Captzin - San Juan Ixcoy - Soloma hay 24.91 km en mal estado.

El tramo desde CA-01-Occidente a La Democracia tiene 1.1 km en mal estado.

En la bifurcación CA-01-Occidente, km 252.500 hacia Aldea Piedras Negras Malacatancito, en la aldea Posh, y en la bifurcación RD-HUE-15, se cuentan 9.6 km en mal estado.

En la aldea La Estancia, en la bifurcación RN-07-W, km 259.500, Ocubila, 15.7 km están en mal estado.

El tramo Jacaltenango - Concepción Huista tiene 8.75 km en mal estado.

En el camino Ojechejel - San Lorenzo - Jumaj, hay 4.39 km en mal estado.

En el tramo CA-01-Occidente-23 a bifurcación San Pedro Necta y Camoja, 26.35 km en mal estado.

En el camino Chiantla - Paquix - bifurcación RD-HUE-02, Todos Santos Cuchumatán, se registran 20.25 km en mal estado.

Desde la CA-01-Occidente hacia el Hospital de Huehuetenango se encuentran 6.33 km en mal estado.

Jalapa

En la bifurcación RN-18, Aldea La Toma y la bifurcación RD-JAL-08, hay 5.75 km en muy mal estado.

En el límite departamental entre Santa Rosa y Jalapa, en el área de Morales y Mataquescuintla, hay 3.1 km en muy mal estado.

En la bifurcación RN-19, El Terrero - El Divisadero - Sashico - La Paz, se registran 17.73 km en mal estado.

En la bifurcación RD-JAL-10, entre Aldea Uyar y Aldea Sanyuyo, hay 9.47 km en mal estado.

Jutiapa

En el tramo RD-JUT-03 - Conguaco hay 2.08 km en muy mal estado.

El tramo El Progreso - bifurcación RN-19 con Mi Venecia cuenta con 6 km en muy mal estado.

En la bifurcación Los Amates con Santa Elena se registran 7.67 km en muy mal estado.

Desde CA-01-Oriente hasta la bifurcación Los Amates hay 2.71 km en muy mal estado.

En el tramo Agua Blanca - Cerro de Pinos - bifurcación RD-JUT-21A, se contabilizan 3.34 km en muy mal estado.

En la CA-01-Oriente - Quesada se cuenta con 2.14 km en muy mal estado.

En CA-02-Oriente, El Obraje - Barranca Honda, hay 10.09 km en mal estado.

El tramo Cerro de Pinos - Papalhuapa cuenta con 4.5 km en mal estado.

En la bifurcación RD-JUT-15, km 156.2, con San Rafael El Rosario hay 1.3 km en mal estado.

En el desvío Conguaco hacia Tierra Blanca, CA-08, se registran 12.6 km en mal estado.

En CA-08-02 con la bifurcación RD-JUT-03, en Tierra Blanca y Valle Nuevo Frontera, hay 23.84 km en mal estado.

El tramo San Joaquín - San Juan La Isla - Laguna de Güija cuenta con 9.15 km en mal estado.

Petén

En el tramo puente Zapote - CA-13, El Remate - Puerta del Cielo, se registran 19.22 km en muy mal estado.

La bifurcación RD-PET-13, El Naranjo - El Ceibo, frontera con México, tiene 20.42 km en mal estado.

La ruta Sayaxché - Las Posas tiene 33.29 km en mal estado.

La CA-13-14 - Puente Zapote (km 511.30) - CA-13, estación 40+000, El Remate - Puerta del Cielo, cuenta con 19.25 km en mal estado.

Quetzaltenango

La CA-09-Norte-A, desvío Puerto Santo Tomás de Castilla a Puerto Barrios, presenta 2.39 km en muy mal estado.

Desde el CITO-180 hasta El Palmar hay 3.28 km en mal estado.

En la bifurcación RD-QUE-25 con Aldea Calaguache hay 0.3 km en mal estado.

Desde CITO-180 hacia Cantel hay 2 km en mal estado.

Entre CITO-180, La Dicha - bifurcación Aldea Calaguache, hay 0.33 km en mal estado.

En la bifurcación RD-SM-06 (puente Chantel) con Coatepeque se registran 7.88 km en mal estado.

Quiché

Entre Chiché y Chinique hay 6.37 km en muy mal estado.

En CA-01-Occidente, Los Encuentros - Chichicastenango, hay 16.85 km en mal estado.

El tramo Nebaj - Chajul tiene 20.2 km en mal estado.

De San Juan Cotzal a Chajul hay 4.25 km en mal estado.

Entre Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché hay 16.18 km en mal estado.

Retalhuleu

En el acceso a Santa Cruz Muluá hay 1.45 km en mal estado.

Sacatepéquez

En el acceso a San Bartolomé Becerra se registran 1.6 km en estado destruido.

Desde Ciudad Vieja hasta Aguas Calientes hay 2.7 km en mal estado.

Desde Parramos hasta Antigua Guatemala se contabilizan 9.79 km en mal estado.

San Marcos

El tramo San Marcos - balneario Agua Tibia - bifurcación RD-SM-44 presenta 2 km en mal estado.

En la bifurcación CA-02-Occidente - Pajapita - San Antonio Las Flores se contabilizan 7.03 km en mal estado.

El tramo Palín - Nuevo Progreso tiene 4.27 km en mal estado.

El tramo Aldea El Triunfo - Tecún Umán tiene 3.17 km en mal estado.

El camino Ixchiguán - Tacaná registra 24.55 km en mal estado.

En la bifurcación CR-SM-31, San Antonio Las Flores - Cantón San Juan - Palín, hay 4.97 km en mal estado.

En Malacatán - bifurcación CA-02-Occidente se registran 3.2 km en mal estado.

El tramo RN-01, San Marcos - Esquipulas - Palo Gordo presenta 7.2 km en muy mal estado.

Santa Rosa

Desde la aldea Santa Rosa hasta San Cristóbal hay 4.4 km en muy mal estado.

En la bifurcación RD-JUT-07, Casas Viejas - El Chapetón, se cuentan 9.48 km en muy mal estado.

El tramo Amberes - El Salitre - Yumanes tiene 15 km en mal estado.

El camino Aldea Las Morenas - Chiquimulilla - bifurcación CA-02-Oriente tiene 17.5 km en mal estado.

Sololá

El tramo entre Sololá y Concepción tiene 5.9 km en mal estado.

La CA-01-Occidente - Pamezabal - bifurcación RD-SOL-04 tiene 4.07 km en mal estado.

El tramo CA-01-Occidente km 140.000 - Los Tablones - bifurcación RD-SOL-04 se contabiliza con 3.53 km en mal estado.

En RD-SOL-01, desvío Nahualá - RD-SOL-02, desvío Santa Catarina Ixtahuacán se cuentan 5.66 km en mal estado.

En la bifurcación RN-11 - San Lucas Tolimán - Santiago Atitlán se registran 16.6 km en mal estado.

En la bifurcación CA-01-Occidente, Las Trampas - RN-01 km 136.470, Godínez, hay 19.15 km en muy mal estado.

Suchitepéquez

En la bifurcación CA-02-Occidente, Cocales - Finca Cuntán hay 10.97 km en muy mal estado.

El tramo entre CA-02-Occidente y San José El Ídolo tiene 5.36 km en muy mal estado.

El tramo CA-02-Occidente - San Juan Bautista cuenta con 3.65 km en muy mal estado.

Totonicapán

Desde San Francisco El Alto hasta Momostenango hay 14.5 km en mal estado.

Zacapa

En la bifurcación CA-10, La Fragua - bifurcación RD-ZAC-08, desvío San Juan, se registran 1.43 km en muy mal estado.

El tramo Palmilla - Usumatlán tiene 3 km en muy mal estado.

En el acceso a Aldea Huijo se contabiliza 0.5 km en muy mal estado.

Entre Gualán y El Chagüitón se registran 19.14 km en muy mal estado.

Entre El Chagüitón y La Unión hay 7.32 km en muy mal estado.

En la bifurcación RN-20 (La Fragua) - San Jorge - San Juan se cuenta con 8.06 km en mal estado.

Entre la CA-09-Norte y Barranco Colorado hay 0.64 km en mal estado.

Entre RD-ZAC-03 y El Terrero se cuentan 3.77 km en mal estado.

Desde CA-09-Norte hasta La Paz hay 1.1 km en mal estado.

En la CA-09-Norte hasta La Palmilla se registran 2.4 km en mal estado.

Según Istupe, los reportes del mal estado de las carreteras han provenido tanto de entidades públicas como privadas, y están cubriendo, junto a los ingenieros regionales, las rutas donde se proyectan mayores daños en la red vial: “Se está trabajando directamente con las entidades privadas, ellos nos reportan las emergencias que se han tenido en estos meses para poder cubrirlas en los proyectos que se empezarán a ejecutar en estos meses”.

La prioridad, según Istupe, será atender las rutas centroamericanas, nacionales y departamentales. El director de Covial adujo que se dará mayor atención a la CA-1, CA-9 y CA-2, secciones donde se registra mayor tráfico y comercio. Además, agregó Istupe, se tomarán en cuenta las conexiones con fronteras, puertos y rutas que interconectan las centroamericanas, como la conexión entre la CA-1 y CA-2, y la CA-9 con la CA-2.

¿Es suficiente el mantenimiento proyectado?

Cuando las rutas se encuentran en estado crítico, Istupe aseguró que se buscará realizar bacheos, limpiezas y obras civiles. Explicó que, de esta manera, se pretende mantener las carreteras sin hoyos, las cunetas y drenajes limpios para que el agua pueda fluir, además de realizar rellenos y obras para evitar deslaves. Para todos los proyectos, Istupe asegura contar con Q1 mil 208 millones 300 mil.

No obstante, según Camagro, en la mayoría de los casos reportados ya no es posible resolver los problemas con bacheos, sino que es necesaria una reconstrucción completa. A pesar del presupuesto, Camagro adujo que, al 30 de marzo, no se superaba el 10% de ejecución. “Lo ejecutado fue casi exclusivamente para funcionamiento, sin inversión en obra pública”.

Según datos proporcionados por Covial, cuentan con los siguientes programas para el mantenimiento de la red vial:

85 proyectos de bacheo

85 proyectos de limpieza del derecho de vía

72 proyectos de mantenimiento de rutas de terracería

22 proyectos de mantenimiento de puentes

22 proyectos de obra civil

6 proyectos de señalización general

2 proyectos de instalación de defensas metálicas

154 proyectos de supervisión de actividades de mantenimiento

Según Camagro, el deterioro de los tramos solo se agravará en las próximas semanas, debido a las lluvias.

Altos costos para producir

Según Camagro, los tramos que se encuentran deteriorados afectan a los principales corredores de producción agrícola, lo que desemboca en un incremento de los costos logísticos, reduce los ingresos de los productores y deteriora la competitividad del país.

“Afectan a productores, transportistas, comerciantes, turistas y a la población en general”, destacó Camagro, que agregó el impacto negativo en el precio final para los consumidores, su disponibilidad, además de la calidad de los productos.

Además de esto, los tramos en estado crítico representan un riesgo para la conectividad, según Camagro, e incrementan los costos de atención a emergencias, además de aislar a las comunidades del interior del país.