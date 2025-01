CIV comprará nueva maquinaria este 2025 a pesar de no tener un fondo específico dentro del presupuesto 

Durante el año 2024, el total de Q688.4 millones que se utilizarían para la compra de nueva maquinaria no fue aprobado para el presupuesto del CIV. No obstante, el Ministerio buscará adquirir equipo para la DGC de igual manera.

A pesar de no contar con una asignación específica dentro del presupuesto para comprar maquinaria, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) buscará renovar el equipo de la Dirección General de Caminos (DGC), según explicó Allan Renand Guevara Hernández, viceministro de Infraestructura del CIV.

Sin maquinaria nueva, el mantenimiento, especialmente de caminos rurales, podría no avanzar, argumentó Delfino Mendoza, consultor externo en el área de infraestructura de la iniciativa Guatemala No Se Detiene.

Durante las últimas semanas del año 2024, el CIV publicó su plan anual de compras y contrataciones en proceso de formulación para el ejercicio fiscal 2025. Dentro del plan, se encontraba la compra de 643 máquinas en un valor total de Q688.4 millones, que serían distribuidos entre la DGC, el Fondo de Conservación Vial (Covial) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS).

No obstante, la planificación de comprar buses, camiones, cabezales, grúas, cargadores frontales, camiones de volteo, excavadoras y pick ups, quedó simplemente en papel. Esto debido a que, según Mendoza, al mandar la solicitud del presupuesto —incluyendo los recursos para maquinaria—, no se aprobaron las asignaciones para este rubro en específico.

Guevara aseguró que desde septiembre se está trabajando en el proyecto de bases para poder adquirir nuevo equipo. A pesar de no contar con un monto en específico, Guevara reiteró que dentro de los artículos del presupuesto, se dictamina que deben utilizarse los fondos para el mantenimiento de carreteras, siendo la maquinaria, parte de esta labor. “El equipo al final de cuentas es esencial tenerlo”, sentenció el viceministro.

Maquinaria insuficiente y en malas condiciones

Desde el 2010, la DGC se hace cargo de las zonas viales, entre las que se encuentran los caminos rurales. El problema recae en que la DGC no cuenta con la capacidad para realizar el mantenimiento constante de dichas zonas, explicó Mendoza. Esto se debe, no solamente a la falta de personal y presupuesto, sino también a la falta de maquinaria. Mendoza agregó que la falta de equipo, desemboca en que determinados tramos puedan atenderse una vez cada cuatro años. “El ministerio el año pasado no adquirió maquinaria, este año no tiene recursos como ellos habían planificado, eso afecta grandemente”, externó Mendoza.

Según Guevara, la maquinaria especialmente de la DGC quedó en el olvido desde hace décadas. “Actualmente el director de Caminos está haciendo un trabajo bastante complicado para ver qué equipo se puede recuperar”, señaló el viceministro, quien agregó que hay maquinaria descontinuada para la que es “completamente innecesario” hacer gastos para poder rescatarlas. Esto debido a la falta de repuestos.

Cabe aclarar que dentro del presupuesto, se dio la posibilidad de aumentarlo a una cantidad de Q3 mil 500 millones, en caso de que el CIV lo requiriera, según Mendoza. No obstante, el consultor sentenció que ni el CIV ni la DGC podrían avanzar sin la maquinaria necesaria. No obstante, recalca que debido al incremento de recursos, podrían tener la posibilidad de contratar más empresas privadas, para que se atiendan los caminos rurales.

A pesar de la falta de especificación de fondos para maquinaria dentro del presupuesto, Guevara aseguró que ya se encuentran afinando las bases para buscar nuevas máquinas especiales para la DGC. Según el viceministro, la próxima semana podrían subir las bases para adquirir el equipo. Sin embargo, Guevara recalca que el proceso de adquisición es lento por lo que, cuando se adjudiquen los equipos, las empresas que hayan sido adjudicadas podrían tardar entre uno a dos meses en comenzar a enviar los equipos.

A quién le compete

Para Guevara, solo la DGC debería ser la prioridad para la entrega de la nueva maquinaria. “Caminos es el único al que le compete esa situación”, argumentó el viceministro. Guevara. También señaló que el equipo encargado de terracería necesita: un patrol, un roll, una pipa, un cargador frontal y una excavadora.

Asimismo, Guevara aclaró que conforme ingrese el equipo, se priorizarán las zonas con mayor necesidad y que tengan mayor demanda.

Por otro lado, debido a la cantidad de recursos fuertes otorgados a los Consejos de Desarrollo y Municipalidades, Mendoza recalcó que podrían ellos, contar con la capacidad para atender los caminos rurales. “Lo que se espera es que los consejos de desarrollo y las munis, con los recursos que se les asignó en el presupuesto, puedan atender una cantidad de caminos rurales porque la DGC no lo va a poder hacer”, finalizó Mendoza.