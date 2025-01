CIV anuncia reactivación de 254 kilómetros de carretera en proyectos suspendidos

Las nuevas autoridades acudieron este jueves 16 de enero a su primera citación en el Congreso tras asumir el cargo y dieron a conocer que reactivarán una serie de proyectos suspendidos, lo que representaría unos 254 kilómetros de carreteras.

“Son proyectos que están suspendidos, que están detenidos por alguna razón administrativa, financiera o legal en algunos casos, y que se está haciendo, por lo menos de esos 254 kilómetros está ya una ruta viable para que se empiecen a ejecutar”, expuso Allan Guevara, viceministro de Infraestructura.

Según el Ministerio de Comunicaciones, algunos de los proyectos suspendidos que se retomarán son:

Rehabilitación de la Ruta CA-09 Norte – 18-19 tramo que conecta el desvío a Quiriguá y Puerto Barrios, en Izabal.

Mejoramiento de carretera RD AVE-07, que conecta Lanquín con Semuc Champey, en Alta Verapaz.

Mejoramiento de carretera RN-7W, del tramo de Cuilco a Tectitán, en Huehuetenango, que son 7.4 kilómetros en total.

Mejoramiento de la RD QUI-21, entre Chicamán – El Soch y Secá, en Quiché.

Franja Transversal del Norte, en la bifurcación de Tres Ríos y la finca La Trinidad, entre los kilómetros 579+712.03 y 650+208.509, en Huehuetenango.

Construcción de carretera RD QUI-21, entre San Juan Chactela e Ixcán, Quiché.

Mejoramiento de carretera Ruta Departamental de la bifurcación CA-02 Oriente, la aldea Pedro de Alvarado y La Barrona, en Jutiapa.

Guevara también mencionó que se incluye la ruta del Polochic, que conduce de Panzós, Alta Verapaz, hacia El Estor, en Izabal.

Este proyecto está judicializado desde el 2012. El tramo comprende unos 42 kilómetros de carretera que han quedado abandonados, pese a la relevancia que guarda en la zona, según dijo.

Las autoridades manifestaron que también hay otros proyectos suspendidos que llevan tiempo detenidos pero que se buscaría priorizar.

“Aparte de eso, tenemos otro universo de proyectos que están, inclusive, desde hace más de 10 años, 12 años, 15 años, que las obras se quedaron ahí (…) entonces también estamos priorizando esa mesa técnica”, expuso el funcionario al referirse a que buscan reactivar esos proyectos junto con el Ministerio de Finanzas, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas.

La reactivación de las obras de los proyectos priorizados comenzará en los siguientes meses, según dijo.

“Va a ser conforme cada uno de los proyectos vaya saliendo. Tenemos el listado, se están trabajando. Va a depender de la celeridad con que el proceso administrativo vaya solventándose y se van a dar cuenta la diferencia en algunos meses”, expuso.

Deuda e inversión

Las nuevas autoridades del Ministerio de Comunicaciones afirmaron que en total prevén destinar Q2 mil 300 millones de los más de Q9 mil millones asignados para nuevos tramos carreteros.

Durante la citación con Byron Rodríguez, subjefe de la bancada Todos, Miguel Ángel Díaz, nuevo ministro de Comunicaciones también explicó cómo trabajarán el pago de la deuda a los contratistas.

“La deuda no puede dejarse de pagar. Hay dos formas de hacerlo, los casos que están judicializados tienen que seguir su curso, pero hay casos donde se puede entrar, no me gusta usar la palabra negociación porque es malinterpretada, lo que sí se puede es entrar en un proceso de diálogo para encontrar la manera en que el contratista prosiga con la obra que dejó pendiente”, expuso el funcionario.