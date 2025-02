Criterio urbano

Ciclovías, parques y una nueva visión de desarrollo

Alta Verapaz está creciendo y necesita más inversión pública.

La Mancoverapaz, mancomunidad que integra a Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz, está mostrando resultados importantes de crecimiento del ecosistema empresarial. La semana pasada se presentó el Índice de Competitividad Local, durante la primera reunión de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, y se dio la buena noticia de que la Mancoverapaz ha aumentado en 50.97% su PIB per cápita en los últimos cinco años, de US$2,969.97 a US$4,483.40 al año, con un incremento de 37.81 puntos sobre cien en el 2019 a 42.01 en el 2024.

Esto refleja cómo el PIB per cápita, uno de los factores más importantes para evaluar la productividad de un municipio, está creciendo en promedio 10.19% al año, superando el crecimiento promedio del país por persona, que se ha mantenido en 5.56%. Esto, sin duda, se debe al desarrollo urbano que están teniendo los municipios de la Ciudad de la Mancoverapaz, donde se muestra una colaboración importante entre alcaldes, sector privado, sociedad civil y organizaciones de cooperación.

Los resultados presentados en la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz demuestran que la metodología que se ha tenido desde el año 2015 que se comenzó a trabajar en el departamento a través de la coordinación y seguimiento de proyectos, está dando resultados específicos. Con la participación de alcaldes, diputados, empresarios, representantes de sociedad civil y medios de comunicación de Alta Verapaz, la mesa ha logrado articular a diferentes actores que han contribuido con el desarrollo. Un esfuerzo que siempre ha contado con el apoyo de empresas como Renace y CoUrban, que han apostado por el desarrollo local del departamento.

Ahora bien, este avance puede empezar a mermar si desde el Gobierno no se empieza a generar una estrategia clara de inversión. La carretera CA-14 con 130 kilómetros desde El Rancho hasta Cobán, debe ampliarse; tiene casi 70 túmulos en todo el trayecto, lo cual hace cada vez más insostenible poder transitarla. Esto está no solo limitando el desarrollo del departamento, ya que solo se tienen dos carriles, en un tramo que ya debería ser de cuatro, sino que no se respeta el decreto 08-2014 Ley para la Circulación por Carreteras Libre de Cualquier Tipo de Obstáculos.

El artículo 3 de la referida establece, “el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, sin previo aviso, procederá en el momento que lo determine, a retirar de las carreteras del país, todo tipo de obstáculos que dificulten o impidan la libre circulación de vehículos, debiendo velar por que se implemente la debida señalización, tomando en cuenta la seguridad de los peatones, según lo establecido en esta ley”.

Sin embargo, vemos que en este tramo y en varios otros del país, los diferentes gobiernos simplemente han dejado en una tierra sin ley a cada departamento. Esta falta de coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos locales hace que el desarrollo se vaya limitando, obligando a la población a tardarse cada vez más tiempo para circular, afectando la salud, educación y la productividad de los habitantes.

Aunado a esto, se debe coordinar el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran envergadura para las ciudades como la Mancoverapaz, ya que se necesita invertir en no solo aumentar el número de carreteras con ciclovías, sino crear túneles, puentes y mejores sistemas de movilidad, que ayuden a fortalecer el crecimiento que está teniendo la ciudad. El momento de invertir es ahora, antes de que el crecimiento se limite.