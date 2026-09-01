Guatemala entra en temporada alta de carga: cadena logística pide mejorar la infraestructura del país

La cadena logística del país inicia uno de los períodos de mayor actividad del año, durante el cual se incrementa el movimiento de carga marítima y terrestre, así como las operaciones aduaneras, debido al aumento de las importaciones para abastecer el comercio durante los últimos meses del año, por lo que se necesita una mejor infraestructura demandaron los representantes de diferentes gremiales.

Los puertos del Atlántico y el Pacífico ya tienen programado el arribo de embarques, principalmente de carga contenerizada, con productos navideños, artículos de retail, alimentos, materias primas y productos terminados y semiterminados destinados a atender el incremento de la demanda comercial de fin de año.

El movimiento de carga marítima está asociado al comportamiento de la actividad económica. Para 2026, la nueva proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Guatemala es de 4.3%, por lo que se prevé que el movimiento de mercancías mantenga una dinámica acorde con el desempeño de la economía.

Arranca la temporada alta de carga

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), explicó que esta semana comienza a movilizarse este tipo de carga, principalmente para los importadores que necesitan disponer de las mercancías que comercializarán en los canales mayoristas y minoristas durante la temporada de fin de año.

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Fajardo confirmó que la reactivación del corredor logístico del norte el pasado fin de semana, tras la habilitación por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) del paso provisional entre los kilómetros 110 y 111, en el sector del puente Huijó, representa un alivio para los usuarios, ya que permitirá agilizar el traslado de mercancías.

José de la Peña, presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), en Izabal, confirmó que ya han ingresado mercancías destinadas a la temporada de fin de año y que estas se encuentran en los depósitos de los importadores.

En las próximas semanas se proyecta el ingreso de un mayor volumen de carga, de acuerdo con las programaciones realizadas por los propietarios de las mercancías.

Los auxiliares de la función pública en el servicio aduanero destacaron que ya se comienza a observar un incremento en las declaraciones de carga marítima, principalmente de importación, en ambos puertos.

El aumento del comercio durante la temporada alta genera mayor presión sobre toda la cadena logística, desde las operaciones portuarias hasta el transporte aéreo y terrestre. (Foto Prensa Libre: Cortesía Empornac)

Puertos enfrentan reto por temporada alta

Fabiola Gómez, directora ejecutiva de la Gremial Logística, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), declaró que el sector observa con atención el inicio de la temporada alta, ya que el incremento de los volúmenes de comercio genera presión sobre toda la cadena logística, incluidas las operaciones marítimo-portuarias, aéreas y terrestres.

Ante este escenario, el sector considera prioritario garantizar la continuidad de las operaciones portuarias las 24 horas, los siete días de la semana, incluso durante los asuetos, para evitar la acumulación de carga y agilizar los despachos.

En el caso de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), la Gremial Logística plantea dar prioridad a las agroexportaciones mediante un esquema de despacho directo al buque, con el objetivo de evitar que la carga permanezca más de 24 horas en los patios.

“Esto permitiría reducir sobrecostos y, al mismo tiempo, liberar espacio en los patios para atender de mejor manera las importaciones durante la temporada alta”, afirmó Gómez.

En las próximas semanas se proyecta el ingreso de un mayor volumen de carga, de acuerdo con las programaciones realizadas por los propietarios de las mercancías.

Adelantó que la propuesta busca implementarse como un plan piloto verificable y coordinado con las autoridades correspondientes, con trazabilidad y controles aduaneros y operativos. Posteriormente, sus resultados podrían evaluarse para determinar si el modelo puede replicarse.

“La temporada alta representa un reto para toda la cadena logística, lo cual requiere anticipación y coordinación público-privada, de manera que se puedan identificar oportunamente posibles puntos de congestión y agilizar los procesos donde sea necesario”, recalcó Gómez.

Según la ejecutiva, el objetivo debe ser evitar que un incremento normal y esperado de la actividad comercial termine traduciéndose en demoras y mayores costos para las empresas y, eventualmente, para el consumidor.

Según usuarios, el número de buques en fondeo en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, ha disminuido durante los últimos tres meses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Baja congestión de buques en Puerto Quetzal

Manolo Dávila, gerente de operaciones de una industria alimentaria, comentó que, en términos generales, la temporada alta de carga en Guatemala se anticipa complicada, como ocurre todos los años.

Sin embargo, explicó que la menor presencia de lluvias durante la temporada ha favorecido al sector importador, principalmente al de graneles, al permitir una mayor eficiencia en la descarga de buques en los muelles.

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En el caso de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, indicó que el número de barcos en fondeo se redujo de 47 a 17.

Según Dávila, esta mejoría se ha observado durante los últimos tres meses y ha contribuido a regularizar los inventarios de materias primas y mejorar los volúmenes disponibles, lo que permitirá al sector afrontar en mejores condiciones la temporada de mayor movimiento de carga del año.

Agexport advierte presión en los puertos

Bismark Pineda, gerente de Competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), declaró que entre septiembre y diciembre se registra un incremento en el volumen de carga de importación que maneja el sistema portuario nacional. Durante ese período se moviliza alrededor del 36% del volumen anual de las importaciones, aproximadamente un 10% más que en el resto del año.

Explicó que el punto más sensible de esta dinámica ocurre entre noviembre y principios de diciembre.

“En estas semanas se produce una concentración crítica: con la llegada del último grupo de importaciones para el comercio de fin de año y la salida de productos perecederos, vegetales y frutas. Esta convergencia pone más presión a la capacidad operativa de los atracaderos y vuelve más compleja la gestión de los recintos, lo que puede llevar a posibles retrasos en ambas operaciones, si no se implementan planes de mitigación”, subrayó.

Indicó que, para esta temporada, entidades públicas como la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y la Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) implementan acciones para atender el incremento de la demanda.

La menor presencia de lluvias durante la temporada ha favorecido al sector importador, principalmente al de graneles, al permitir una mayor eficiencia en la descarga de buques en los muelles.

Como ejemplo, señaló que Empornac adelantó que durante la temporada alta contará con una mayor cantidad de grúas, lo que permitirá agilizar las operaciones dentro del recinto portuario.

Vehículos y transporte pesado circulan por el badén habilitado a un costado del puente Huijó, en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Javier González).

Planificación y digitalización para evitar congestiones

Para lograr un despacho ágil de las mercancías, Pineda señaló que los esfuerzos deben concentrarse en varios aspectos clave.

Infraestructura y tecnología. Avanzar hacia una verdadera aduana sin papeles, respaldada por sistemas informáticos robustos que agilicen la tramitación documental y faciliten el movimiento físico de la carga.

Fluidez en las carreteras. Resolver los problemas de movilidad en las rutas CA-9 Sur y CA-9 Norte. Actualmente, el cuello de botella puede trasladarse de los muelles hacia los accesos carreteros y las garitas aduaneras, lo que afecta el transporte terrestre. A ello se suma la necesidad de evitar bloqueos que interrumpan la circulación de mercancías.

Mayor capacidad portuaria. Empornac inició la ampliación del Atracadero 1 y la habilitación del Atracadero 3, cuyas primeras secciones de muelle entrarían en servicio para atender la temporada alta de comercio.

En el caso de EPQ, se han habilitado áreas del sector empresarial para la recepción de granos, además de proyectos relacionados con la ampliación de muelles comerciales e inversiones en APM Terminals, con el objetivo de fortalecer los espacios de almacenamiento y el equipo técnico.

“El éxito de esta temporada alta depende de que la cadena logística trabaje como un solo equipo. La competitividad y las divisas del país no solo se juegan en los puertos, sino en cada kilómetro de nuestras carreteras y en la eficiencia de nuestros procesos aduaneros”, resaltó Pineda