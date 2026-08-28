Guatemala enfrenta retos para cumplir compromisos del ART con Estados Unidos ante el proceso electoral

La campaña política y la transición hacia un nuevo gobierno a finales del próximo año son vistas como una oportunidad, pero también como un riesgo para el cumplimiento de los compromisos que Guatemala asumió con Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), suscrito por las actuales autoridades en enero pasado.

Esta fue una de las conclusiones presentadas durante un foro organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), en el cual se analizaron los retos y las fortalezas del acuerdo y participaron representantes de los sectores público y privado.

En el foro también se reiteraron algunos aspectos puntuales que no se han concretado desde enero y que representan un riesgo potencial. Además, se reconocieron avances, como la reciente implementación de la mezcla de etanol para la gasolina regular, mientras está pendiente la integración con la superior.

Sector privado advierte riesgos para el ART

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), declaró en el foro que, al acercarse la campaña política y una transición de gobierno para el 2027, hay una mayor posibilidad de que las agrupaciones políticas, la actual administración de Gobierno y los integrantes del Congreso de la República que buscan ser reelegidos brinden en los siguientes meses señales a la población de su interés en que Guatemala registre un crecimiento en su comercio exterior bilateral y siga siendo un socio confiable de Estados Unidos.

También se busca mejorar la atracción de inversión extranjera directa, lo cual debe reflejarse en la aprobación y el cumplimiento de instrumentos legales. Algunos pueden ser acuerdos administrativos o ministeriales que se aprueben en el corto plazo durante la actual administración de gobierno.

Además, hay un paquete de leyes que deben reformarse y que se presentarán al Congreso de la República para su aprobación. También se requiere que quien gane los siguientes comicios generales, en junio del 2027, asuma desde ahora el compromiso de implementarlas.

La directora enfatizó que hay una serie de compromisos que no se han cumplido, a pesar de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos hace 20 años.

Campaña política eleva riesgos para el ART

Caballeros percibe que, durante los años de campaña política, este tipo de asuntos queda en segundo o tercer plano, por lo que los riesgos siempre están presentes. Considera que ahora hay que enfocarse en las oportunidades que tienen los futuros candidatos políticos para comprometerse con estas iniciativas.

La gasolina regular con etanol (E10) se empezó a distribuir y comercializar para el consumidor final a partir del 22 de agosto del 2026. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Cumplimiento del ART exige acciones concretas

El consultor en comercio internacional Héctor Marroquín Mora enfatizó que es importante el cumplimiento del ART con Estados Unidos, ya que está suscrito, pero los beneficios pueden ser retirados total o parcialmente.

En estas condiciones, se debe actuar con sentido de urgencia y priorizar las acciones que permitan comenzar a ejecutar el tablero y que Estados Unidos pueda percibir resultados concretos.

“Se necesita traducirlo en acciones para que Estados Unidos lo vea”, puntualizó.

Recordó que hay una comunicación bilateral constante con las autoridades de comercio de Estados Unidos: “Se ha venido avanzando, pero hay que concretar más”.

Aunque hay principios, dijo Marroquín Mora, se deben concretar las acciones.

Durante los años de campaña política, este tipo de asuntos queda en segundo o tercer plano, por lo que los riesgos siempre están presentes.

A su juicio, se deben mejorar y agilizar las gestiones de licencias y permisos de importación, sobre todo de alimentos, no solo en el Ministerio de Salud, que es el más visible, sino también en otras instituciones involucradas.

También está pendiente avanzar en la digitalización, que es el paso para facilitar los procesos.

En el escenario político, el especialista dijo que este asunto debe ser una propuesta central porque es parte de la agenda de país de cualquier gobierno que asuma en el 2028, dado que Estados Unidos es un socio clave.

ART mantiene beneficios para exportaciones

Según AmCham, el ART se suscribió el pasado 30 de enero “como resultado de un proceso de negociación que busca fortalecer la relación comercial bilateral. El acuerdo complementa al DR-CAFTA, que continúa vigente, y establece compromisos en distintas áreas relacionadas con el comercio y la competitividad”.

“Como resultado del acuerdo, el 75.8% de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos mantiene un arancel de 0%, mientras que otros productos continúan sujetos al tratamiento arancelario establecido”, según AmCham.

Ministerios deben acelerar compromisos del ART

Durante el foro se reiteró que hay señales positivas para el cumplimiento y el proceso. En este momento, que está en la fase de implementación, hay algunas acciones que no se han ejecutado: