Basura convertida en energía: empresa con sede en EE. UU. invierte  US$185 millones en Guatemala

TPS Landfill Solutions, LLC, apuesta en Guatemala para construir una planta de transformación de residuos sólidos en Guanagazapa, Escuintla, informó Carlos Diem, gerente del proyecto.

La empresa, con sede en Houston, Texas, desarrolla actualmente la etapa de ingeniería, gestión ambiental, planificación de infraestructura, coordinación con proveedores y estructuración financiera del proyecto.

La inversión anunciada inicialmente en el 2025 por unos US$185 millones continúa siendo la referencia del proyecto, aunque Diem explicó que el monto podría actualizarse conforme avance la ingeniería, se definan las propuestas finales de los proveedores y se establezca la estructura de construcción y financiamiento.

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Una planta para procesar hasta mil 400 toneladas diarias

El proyecto contempla una instalación industrial con capacidad para recibir entre mil 250 y mil 400 toneladas de residuos al día.

La planta estará diseñada para recibir, clasificar y procesar residuos sólidos comunes, con el objetivo de recuperar materiales que todavía tengan valor y transformar otras fracciones que actualmente terminan en vertederos o sitios de disposición final.

Diem explicó, en una entrevista a Prensa Libre, que la instalación no será un relleno sanitario, sino una planta en la que los residuos pasarán por diferentes procesos de separación, preparación y transformación.

El encargado del proyecto también comentó que la ubicación en Guanagazapa fue seleccionada principalmente por razones técnicas y logísticas, entre ellas su conexión con la CA-2, la cercanía con corredores de transporte y centros urbanos e industriales, además del espacio disponible para desarrollar una instalación de esta magnitud.

Render del diseño de la planta de TPS Guatemala, filial de TPS Landfill Solutions, empresa que espera transformar los residuos sólidos en energía, prevé iniciar operaciones en 2028. (Foto, Prensa Libre: cortesía TPS Guatemala)

Construcción aún depende de permisos

La construcción todavía no tiene una fecha definitiva de inicio. De acuerdo con Diem, TPS aún están en proceso de obtención de probación ambiental, las autorizaciones municipales y los demás permisos aplicables.

Mientras avanza este proceso, la empresa continúa con la preparación técnica y financiera del proyecto.

Una vez que estén cumplidas las condiciones para iniciar las obras, TPS calcula que requerirá aproximadamente 18 meses para la construcción, instalación de equipos, integración de sistemas, pruebas y puesta en marcha.

Con este cronograma, la compañía estima que la planta podría comenzar operaciones en el 2028, siempre que no se presenten atrasos importantes en la obtención de permisos.

TPS Guatemala espera procesar hasta mil 400 toneladas de residuos al día y convertirlas en energía y productos derivados. (Foto, Prensa Libre: cortesía TPS Guatemala)

Primera inversión de TPS en Guatemala

La planta de Guanagazapa representa la primera inversión de TPS Landfill Solutions en Guatemala.

Diem señaló que la decisión de invertir en el país respondió a la necesidad de desarrollar nuevas alternativas para el manejo de residuos sólidos, además de la demanda de energía y productos derivados y las condiciones logísticas que ofrece Guatemala.

El proyecto también busca aprovechar los residuos que actualmente son trasladados a sitios de disposición final o, en otras palabras, a los vertederos de basura.

Un detalle importante que Diem explicó fue que la planta no busca competir con las empresas o personas que ya se dedican a la recolección y recuperación de materiales, sino enfocarse en aquellos desechos sólidos que actualmente no son aprovechados y terminan en los sitios de disposición final.

Diem, también compartió que TPS ya ha sostenido reuniones con municipalidades, recolectores y otros actores del sector. Además, la empresa cuenta con cartas de intención de recolectores interesados en utilizar la planta una vez que esté autorizada y en funcionamiento.

Diem aclaró que estas cartas de intención representan interés en utilizar la instalación, pero no constituyen todavía contratos definitivos de suministro de residuos.

La empresa considera que la planta podría convertirse en una nueva alternativa para el manejo de residuos provenientes de distintos municipios del sur y del área metropolitana.

La inversión de US$185 millones se encuentra, por ahora, sujeta a la conclusión de los procesos de permisos, la estructuración financiera y las condiciones necesarias para pasar a la fase de construcción.