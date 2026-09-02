Uso limitado de IA en escuelas: cómo afectará la nueva política implementada por Nueva York

El alcalde de Nueva York anunció este 2 de septiembre una medida que restringe las herramientas de Inteligencia artificial en las escuelas, desde preescolar hasta octavo grado.

Zohran Mamdani afirmó que se trata de la política más estricta del país, y entrará en vigor para el ciclo escolar 2026-2027.

Esta medida afectará a aproximadamente 600 mil alumnos, que representan cerca de dos tercios del total de estudiantes del sistema de escuelas públicas más grande de EE. UU.

La política no solo restringe el uso de la IA, sino que también limita el uso de dispositivos digitales para los alumnos.

Por ejemplo, los alumnos ya no tendrán permitido usar pantallas individuales antes del tercer grado, cuando tienen alrededor de 8 o 9 años.

También se recomendará en las escuelas un límite de 30 minutos diarios de tiempo en pantalla para los alumnos de tercero a quinto grado, y 45 minutos para los alumnos de sexto a octavo grado.

New York City Mayor Zohran Mamdani announced Wednesday that public schools will adopt new restrictions on artificial intelligence and classroom screen time when students return next week. The plan would pause AI use for students until high school, while also limiting the use of… pic.twitter.com/2gNvH0BFZw — CBS News (@CBSNews) September 2, 2026

"Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer. Necesitan desarrollar destrezas junto a sus compañeros, formar relaciones con sus educadores y enfrentarse solos a problemas difíciles", dijo el alcalde Mamdani en conferencia de prensa.

La medida también pone restricciones a los profesores de las escuelas, ya que no se les permitirá utilizar la IA para calificar las tareas de los alumnos.

Sin embargo, los maestros si podrán usar las herramientas de IA en la planificación de sus clases y actividades administrativas.

Las únicas excepciones a la normativa en Nueva York son los programas de instrucción aprobados centralmente, así como herramientas de asistencia para alumnos que tengan algún tipo de discapacidad.

Finalmente, la medida busca implementar módulos obligatorios de "alfabetización en IA", los cuales se darán dos veces al año.

"Estas son diseñadas para que aprendan a pensar críticamente sobre esta tecnología antes de empezar a depender de ella", afirmó el alcalde de Nueva York.

Mayor Zohran Mamdani and other city officials announced a sweeping new policy Wednesday imposing a one-year ban on student use of generative artificial intelligence in New York City public schools from 2-K through 8th grade, while limiting screen time for younger students and… pic.twitter.com/yBB6uUo3fg — Eyewitness News (@ABC7NY) September 2, 2026

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