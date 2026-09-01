“Nunca estuve en Afganistán”: los 6 millones de deportados obligados a empezar de nuevo bajo el Talibán

Los ancianos hacen muecas, cojean con muletas, y los niños con los ojos muy abiertos miran fijamente mientras cuidan a los pollos traídos de los hogares que se vieron obligados a abandonar.

“Es una sensación maravillosa estar en mi propio país”, dice Nazia, de 35 años, apenas unos minutos después de cruzar la frontera desde Pakistán, donde nació, hacia Afganistán.

El cruce de Torkham, conocido como “punto cero”, es donde termina una vida dura y comienza otra.

“Pero nunca antes había estado en Afganistán y mucha gente aquí ni siquiera tiene suficiente pan para comer”, suspira Nazia mientras se dirige, con dos de sus hijos a cuestas, hacia los mostradores de registro adornados con banderas blancas y negras del Talibán.

Casi toda su familia, ocho hermanas y sus hijos, fueron deportados a Afganistán este año desde Pakistán o Irán.

Forman parte del mayor movimiento trasfronterizo de personas del mundo.

Millones de afganos huyeron a través de las fronteras hacia Pakistán e Irán durante décadas en busca de refugio o empleo, y el número de personas que escapan de Afganistán no ha dejado de aumentar desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021.

La mayoría se ve obligada a regresar a medida que estos dos países vecinos intensifican la represión contra los inmigrantes indocumentados.

Nazia y su familia eran indocumentadas, pero la ONU y organizaciones de derechos humanos afirman que la operación de seguridad se extiende mucho más allá de este grupo e incluye también a afganos registrados.

Incluso Pakistán ahora declara públicamente que los afganos con tarjetas de registro no están exentos.

Las expulsiones no dan señales de cesar.

El número de personas obligadas a regresar este año desde Pakistán e Irán ya ha alcanzado otro millón, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

“En poco menos de tres años, hemos visto regresar a Afganistán a seis millones de personas, una población que equivale al tamaño de un país pequeño”, observa Charlie Goodlake, portavoz de Acnur en Afganistán.

“Nunca habíamos visto en la historia reciente un movimiento de retorno de esta magnitud”, subraya, de pie bajo el calor sofocante en el campamento de tiendas de campaña cerca de la frontera.

Prejuicios y acoso en Pakistán

Es un paisaje desolado de lonas y refugios de plástico, muchos de ellos ahora desgastados y rotos, erigidos por la ONU y otras agencias de ayuda para proporcionar cobijo durante unas noches a personas que llegan sin tener adónde ir.

Muchos de los que regresan no han puesto un pie en Afganistán en décadas; muchos, como Nazia, nunca habían estado aquí.

“Me fui hace 45 años durante la invasión soviética de Afganistán y la mayoría de mis hermanos nacieron en Pakistán”, explica Sarwar, quien llegó unos días antes con siete hermanos y sus familias en un convoy de 40 personas y el revoltijo de sus pertenencias empaquetadas en un pesado camión pakistaní.

“Pasamos mucho tiempo allí, así que, por supuesto, me sentí desconsolado cuando nos obligaron a abandonar nuestra casa”, dice.

“Pero, a pesar de todo ese dolor, también estoy feliz porque finalmente me he librado del acoso de la policía pakistaní”.

AFP vía Getty Images Afganos repatriados deportados de Pakistán llegan al cruce fronterizo de Torkham.

Todas las familias con las que hablamos nos contaron que sufrieron prejuicios y acoso por parte de las autoridades en Pakistán.

El gobierno pakistaní no ha respondido a las preguntas de la BBC, pero un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró en una rueda de prensa en Islamabad el domingo que “el gobierno de Pakistán adopta las medidas necesarias para prevenir cualquier caso de acoso o maltrato a ciudadanos afganos en Pakistán”.

“Si se han producido incidentes de este tipo, son esporádicos y se tratan con todo el rigor de la ley”, agregó.

Tanto Pakistán como Irán afirman que ya es hora de que los afganos regresen a sus hogares. Acusan a algunos de representar un riesgo para la seguridad y a otros de ser una carga financiera.

Las expulsiones de Pakistán y los presuntos abusos se intensificaron tras una importante escalada de los combates entre Pakistán y Afganistán el pasado octubre.

En febrero, Human Rights Watch denunció “redadas puerta a puerta, registros domiciliarios nocturnos y detenciones sin orden judicial”.

En Irán, que el año pasado afirmó acoger a más de cuatro millones de afganos indocumentados, las deportaciones masivas se aceleraron tras la guerra de 12 días que libró contra Israel y Estados Unidos en junio de 2025.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York, acusó a las autoridades de aprovechar el clima de posguerra para “sembrar sospechas sobre los inmigrantes afganos al acusarlos de espionaje y tacharlos de potenciales espías de Israel”.

Acnur sigue haciendo hincapié en el principio humanitario de que cualquier retorno debe ser “voluntario, seguro y digno”.

“Son todas niñas, claro que estoy preocupada”

En Torkham, Zarina, la cuñada de Sarwar, lamenta el futuro precario al que se enfrentan: “No tenemos recursos para iniciar un negocio ni para ganarnos la vida, y ni siquiera tenemos una tienda de campaña donde vivir”.

Dentro de la desolada tienda de tránsito, que ofrece poca protección contra el abrasador calor de 41 °C, Zarina se sienta junto a un grupo de mujeres y sus hijos, visiblemente angustiadas.

¿Les preocupa el futuro de las mujeres y las niñas en un país donde los talibanes han excluido a las mujeres de gran parte de la vida pública, incluyendo la educación secundaria y la universitaria?

Zarina, de 40 años, se gira y hace un gesto amplio con el brazo: “Míralas, son todas niñas. Claro que estoy preocupada”.

Algunos repatriados no solo están preocupados, sino aterrorizados.

“No salgo de esta casa”, nos dice de forma nerviosa un exguardia de seguridad afgano, deportado primero de Irán y luego de Pakistán, cuando nos reunimos con él lejos de la frontera, en lo que espera sea una casa segura.

“Todos vivimos con miedo, incluidos mi esposa y mis hijos, que también tienen miedo de salir a la calle”.

Desestima la amnistía del gobierno talibán, anunciada días después de su regreso al poder, en la que se declaraba que los exfuncionarios gubernamentales, el personal de seguridad y los funcionarios públicos no sufrirían represalias y se les animaba a volver al trabajo.

“No confío en su amnistía porque muchos de mis compañeros han sido asesinados”.

Dice que su caso fue registrado ante la ONU, pero fue deportado antes de que pudiera ser trasladado a un país más seguro.

Las dificultades económicas agravan el sufrimiento.

Los drásticos recortes en la ayuda exterior a nivel mundial son especialmente duros en Afganistán, donde los talibanes siguen atrapados por las sanciones relacionadas con el terrorismo y las violaciones de los derechos humanos.

Pakistán confirmó el domingo que 16.000 afganos vulnerables recibieron, por razones humanitarias, una exención temporal de la deportación, una decisión que ha sido bien recibida por la ONU.

Sin embargo, algunas fuentes estiman que el número de afganos en Pakistán en riesgo de sufrir daños graves, incluidas mujeres y niñas a las que se les negaría la educación, podría ascender a 250.000.

BBC Zarina dice estar preocupada por el futuro de las niñas que no pueden asistir a la escuela secundaria ni a la universidad en el Afganistán gobernado por los talibanes.

“Cuestiones internas”

En el elegante complejo del Ministerio de Asuntos Exteriores en la capital afgana, Kabul, el canciller Amir Khan Muttaqi intenta mostrarse valiente.

“No cabe duda de que necesitamos ayuda”, admite. “Su regreso genera presión, pero a la larga, les beneficiará tanto a ellos como a Afganistán”.

En los primeros años posteriores a la llegada al poder de los talibanes en 2021, algunos de sus ministros restaron importancia a los problemas humanitarios y aseguraron que Dios proveería.

La ONU estima que 21,9 millones de personas, casi la mitad del país, necesitan ayuda este año para sobrevivir.

Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, declaró la semana pasada que un millón de niños se enfrentan a una desnutrición que pone en peligro su vida.

“Ningún país del mundo podría afrontar este tipo de crisis por sí solo”, señala Goodlake, portavoz de Acnur, al tiempo que reconoce los esfuerzos del gobierno talibán por ayudar a los retornados a su llegada.

Pero añade: “También sabemos que muchas de las restricciones y decretos que imponen, en particular a las mujeres y las niñas, no nos ayudan a obtener apoyo internacional”.

Muttaqi reitera la postura de su gobierno de que asuntos como la educación de las niñas son “cuestiones internas” que deben resolver los afganos.

Las severas restricciones impuestas a la vida de las niñas y las mujeres constituyen uno de los principales problemas en las relaciones internacionales de los talibanes, y esto les ha costado caro.

Cinco años después, solo un país, Rusia, ha reconocido formalmente su gobierno.

Pero cuando se le pregunta al respecto, Muttaqi señala el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y económicos con países vecinos como China e India, así como con los estados de Asia Central.

En cuanto al relativo aislamiento de Kabul de las naciones occidentales, pregunta: “¿Qué han conseguido aquellos que no mantuvieron relaciones con nosotros durante los últimos cinco años?”.

Él mismo responde a su pregunta: “Nada”.

Escuchamos esa palabra, “nada”, de todas las familias que conocimos en el “punto cero”, pero en un sentido muy diferente.

Todos se embarcaban en el regreso a casa más difícil, comenzando de cero, prácticamente sin nada.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.