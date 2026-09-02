Quién es Alejandro Betancourt, el polémico “bolichico” multimillonario detrás del acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela

La polémica en torno al pacto petrolero con Venezuela que Donald Trump anunció el viernes —calificado por el presidente de Estados Unidos como “el mayor de la historia”— no hace más que crecer a medida que se conocen más detalles.

A las interrogantes sobre la legalidad de transferir a EE.UU. el control mayoritario de 17 yacimientos que albergan el 21,5% de las reservas probadas de crudo venezolanas, equivalentes a unos 65.000 millones de barriles, se suma ahora la sorpresa por quién estará a cargo de su explotación.

Contra lo que podría esperarse en una operación de esta envergadura, el listado de participantes no incluye a gigantes de la industria como ExxonMobil, ConocoPhillips o BP. En su lugar, figura North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía registrada en Barbados, sobre la que existe escasa información pública y de la que no hay constancia de su presencia en otros mercados petroleros.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es quien dirige a NABEP: Alejandro Betancourt López, un empresario venezolano cuyos millonarios negocios con el gobierno venezolano desde tiempos del fallecido Hugo Chávez han generado titulares y también le han costado investigaciones judiciales en al menos cinco países a lo largo de los últimos tres lustros.

“Venezuela cuenta con abundantes recursos naturales, gente trabajadora y un potencial sin explotar”, declaró Betancourt en el comunicado en el que confirmó la participación de su firma en el acuerdo.

“Esta transacción liberará ese potencial para gran beneficio tanto de venezolanos como de estadounidenses”, agregó en el escrito, donde también anunció que el gobierno de EE.UU. se hará con el 35% de las acciones de NABEP.

Desde Washington, por su parte, defienden al socio escogido alegando que ha probado ser confiable.

“(Nicolás) Maduro seguiría en el poder si no fuera por él”, declaró un funcionario estadounidense en condición de anonimato al medio digital Axios.

PEDRO RANCES MATTEY/AFP via Getty Image Betancourt y sus socios obtuvieron millonarios contratos durante la primera crisis eléctrica que sufrió Venezuela en 2009.

Del Cumbres a la cumbre

Leopoldo Alejandro Betancourt López nació en Caracas en febrero de 1980, en el seno de una familia de clase media.

Es economista graduado en la Universidad de Suffolk, (Massachusetts, EE.UU.), se lee en el perfil que está publicado en la página de O’Hara Financial, un fondo que creó para administrar su fortuna, la cual según algunos medios internacionales ronda los US$2.600 millones.

Aunque en su currículo atribuye su ascenso a su “espíritu emprendedor”, periodistas venezolanos que le han seguido los pasos desde hace años aseguran que todo comenzó con las conexiones que hizo en las aulas del Instituto Cumbres de Caracas, un colegio religioso privado ubicado en el este de la capital venezolana.

“Estudió con algunos de sus futuros socios y sobre todo con Javier Alvarado Pardi, el hijo de quien luego sería presidente de la Electricidad de Caracas, viceministro de Energía y directivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante el gobierno de Chávez”, explicó a BBC Mundo el investigador venezolano Alek Boyd, quien le ha seguido el rastro desde 2011.

“En 2009, en plena crisis eléctrica, Alvarado le presentó a Betancourt y a sus socios a su padre y le aseguró que ellos podrían resolver el problema. Y recibió 12 contratos millonarios, pese a no tener ninguna experiencia en el sector eléctrico”, agregó el comunicador basado en Londres (Reino Unido).

Derwick Associates, la empresa de ingeniería que Betancourt fundó con un primo, recibió entre 2009 y 2011 sin licitación 12 contratos del gobierno para construir 11 nuevas plantas eléctricas y uno para modificar una existente por un monto de US$5.000 millones.

Gerard SIOEN/Gamma-Rapho via Getty Images Derwick Associates, la firma de ingeniería eléctrica fundada por Betancourt, recibió contratos para construir 11 nuevas plantas eléctricas.

Poco después surgiría el apodo de por el que se le conoce a él y a sus socios en el país.

“En 2011, el periodista especializado en finanzas Juan Carlos Zapata, escribió una columna que hablaba de unos jóvenes que, en ese momento apenas estaban llegando a los 30 años y que estaban haciendo grandes negocios con el llamado gobierno bolivariano y los bautizó como los ‘bolichicos'”, recordó a BBC Mundo César Batiz, director del medio digital venezolano El Pitazo y quien también ha investigado las actividades de Betancourt y sus asociados.

El abogado de Betancourt rechaza el calificativo.

“Es un término acuñado por los medios, utilizado para agrupar a un grupo de personas jóvenes que lo único que tienen en común es que son exitosas”, afirmó a BBC Mundo Jon Sale, letrado del empresario en EE.UU.

“Antes de que se le comenzara a agrupar con los bolichicos, ya era rico y venía de una familia con arraigo en Venezuela”, agregó el representante legal en alusión a los supuestos nexos entre la familia de Betancourt y Hermógenes López, quien fue presidente encargado de Venezuela entre 1887 y 1888.

Sin embargo, tras la aparición del apodo, comenzaron los cuestionamientos.

Aunque desde Derwick aseguraron que ejecutaron la totalidad de las obras de electrificación contratadas, organizaciones especializadas en la lucha contra la corrupción como Transparencia Venezuela y el Proyecto de Información sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) aseguraron que varios de los proyectos no se concluyeron o fueron realizado de manera incorrecta, lo cual explicaría por qué el país sigue sufriendo constantes apagones eléctricos hasta el día de hoy.

A lo anterior habría que sumarle que, en un informe publicado en 2018, Transparencia Venezuela reveló que 11 de los proyectos entregados a Derwick debían haber costado US$2.100 millones. Esto significa que el gobierno pagó un sobreprecio de 138%.

THOMAS COEX/AFP via Getty Images Los “bolichicos” surgieron durante la presidencia de Chávez y mientras Rafael Ramírez era ministro de Energía y presidente de Pdvsa.

Crece el imperio y los problemas

Pese a las críticas por su desempeño en el sector eléctrico, las autoridades venezolanas permitieron a Derwick incursionar en el ámbito petrolero a través de Petrozamora, una asociación estratégica para la extracción de crudo en el Lago de Maracaibo, en la que participaban firmas rusas junto con Pdvsa.

Pero las actividades comerciales de Betancourt no se han circunscrito exclusivamente a Venezuela. A mediados de la década pasada comenzó su proceso de internacionalización al adquirir una participación en la empresa española de gafas de sol Hawkers, de la cual se convirtió en socio mayoritario y presidente en 2016.

Paralelamente, también compró entidades bancarias de Suiza y África.

Hoy, la red empresarial de Betancourt abarca medio centenar de firmas distribuidas en 16 países, según las investigaciones de Transparencia Venezuela.

Aunque ha optado por la discreción, evitando las redes sociales y dando contadas entrevistas a medios de comunicación, a medida que se expandía internacionalmente, también lo hacían las sospechas sobre sus negocios.

En 2013, el exembajador de EE.UU. en Venezuela, Otto Reich, presentó una demanda ante un tribunal estadounidense contra Betancourt y dos de sus socios por “pagar grandes sumas a funcionarios públicos (venezolanos) a cambio de adjudicarles contratos”.

Aunque la querella del diplomático fue desestimada cinco años después, esto no puso fin a los problemas judiciales del empresario.

Desde finales de la década pasada, las autoridades judiciales de España, Suiza, Andorra y EE.UU. han abierto varias averiguaciones contra Betancourt y otros “bolichicos” por su presunta participación en distintas tramas corruptas relacionadas con Pdvsa.

En 2025, el empresario volvió a ocupar titulares cuando fue detenido en dos ocasiones por la policía británica en Londres, ciudad donde se había establecido durante los últimos años.

Pocos días después, las autoridades españolas allanaron el castillo de Alamín, una propiedad ubicada en la provincia de Toledo que Betancourt había adquirido años antes. Ambas actuaciones se produjeron en el marco de una investigación por presunta legitimación de capitales impulsada por la fiscalía suiza.

Sobre esos señalamientos, el abogado de Betancourt dejó entrever que se tratan de fabricaciones.

“Se trata de un grupo de jóvenes empresarios con mucho éxito (…) algunos han infringido la ley y otros no, pero a todos se les ha metido en el mismo saco”, dijo.

Maryorin Mendez / AFP via Getty Images Pese a los cuestionamientos por su actuación en el ámbito eléctrico, Betancourt consiguió permiso de las autoridades venezolanas para incursionar en el mundo petrolero.

Las razones de Washington

Pero, ¿por qué EE.UU. eligió como socio a una persona sobre la que pesan este tipo de sospechas y señalamientos?

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, dio tres razones.

“Tiene un historial de poder producir petróleo”, sostuvo en primer lugar.

Algunos expertos aseguran que NABEP produce hoy cerca de 180.000 barriles diarios de crudo, por detrás de los más de 200.000 de Chevron. No obstante, otros afirman que esa cifras hay que verlas con cuidado.

“Él ha conseguido aumentar la producción en Petrozamora (Lago de Maracaibo), pero en verdad lo que ha hecho es sumar todos los pozos que ahora controlar y decir: mira cuánto estoy produciendo”, afirmó un conocedor del tema, quien pidió mantenerse en el anonimato.

Rubio prosiguió señalando que “no existía ninguna investigación dentro de nuestro sistema en contra él”.

Esta afirmación fue respaldada por el abogado de Betancourt, quien aseguró: “El gobierno de EE.UU., a través del Departamento de Justicia, lo investigó a fondo y nunca presentó cargos”.

Efectivamente, Betancourt no ha sido acusado formalmente en EE.UU., pero algunos reportes periodísticos señalan que aparece mencionado en las investigaciones relacionadas con la Operación Money Flight, un esquema por el que aproximadamente US$1.200 millones fueron desviados de Pdvsa entre 2014 y 2018.

En este caso, su primo, Francisco Convit, quien se fugó el año pasado de una prisión venezolana, figura como acusado.

Por último, Rubio ofreció un tercer motivo: “Es un individuo que apoyó mucho a la oposición, por ejemplo, durante la época de Juan Guaidó (…) y quedó en un lugar muy malo con (Nicolás) Maduro”.

PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images Según varios medios, Mauricio Claver-Carone, quien fuera asesor de Trump y presidente del BID, se ha convertido en el principal apoyo de Betancourt en Washington.

A diferencia de otros que prosperaron económicamente a la sombra del chavismo, Betancourt y sus socios parece que no se identificaban ideológicamente con el movimiento liderado por Chávez.

“Ellos simplemente vieron una oportunidad de negocios y la aprovecharon”, aseguró Batiz.

“Invitaba al hermano de Guaidó, Gustavo, a su castillo en España y gracias a esos nexos durante el primer gobierno de Donald Trump se acercó a funcionarios estadounidenses como Mauricio Claver-Carone o personalidades cercanas a Trump como (el exalcalde de Nueva York) Rudy Giuliani”, recordó Boyd.

“Incluso estuvo involucrado en el fallido movimiento para deponer a Maduro del 30 de abril de 2019 y, por eso, Maduro tomó represalias contra él, lo sacó del negocio petrolero y lo forzó a mantenerse entre Madrid y Londres”, agregó el periodista.

En 2022, la protección de la que Betancourt gozaba en Venezuela se resquebrajó cuando el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, lo acusó de participar en una trama que desfalcó US$4.000 millones a la estatal petrolera.

No obstante, fue su acusador quien terminó siendo arrestado meses después por presuntos hechos de corrupción.

AFP via Getty Images El secretario Rubio defendió la sociedad con Betancourt asegurando que no tiene procesos judiciales en EE.UU., aunque los tiene en otros países.

En el lugar y momento justo

Los contactos que Betancourt estableció con Estados Unidos, en particular con Mauricio Claver-Carone, quien fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional durante la primera administración de Trump y hasta unos días se desempeñaba como asesor no oficial del presidente republicano para asuntos relacionados con Venezuela, habrían sido fundamentales para aliviar la presión judicial que las autoridades suizas y españolas comenzaron a ejercer en su contra a finales de 2025.

Según el Washington Post, este mismo año las autoridades estadounidenses instaron a Suiza a desistir de su solicitud de extradición contra el empresario ante la justicia británica.

La petición fue atendida por las autoridades helvéticas, pues en mayo pasado un tribunal de Londres levantó la prohibición de salida del país que le había impuesto al empresario, quien también tiene ciudadanía italiana.

“El caso fue desechado”, confirmaron desde los tribunales de Westminster a BBC Mundo.

“Suiza no presentó las pruebas solicitadas por los jueces ingleses para respaldar su petición de extradición y por eso la prohibición (de salida del país) fue levantada”, explicó el abogado de Betancourt, quien admitió que eso no supone el fin de las averiguaciones en el país alpino.

La supuesta contribución de Betancourt como enlace entre Washington y Caracas le habría hecho ganar más puntos con la Casa Blanca.

Según Axios, en los primeros minutos después de la operación militar que el 3 de enero concluyó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el empresario habló con la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez y la convenció de hablar con el secretario Rubio.

Esta versión fue corroborada por su abogado. “Él actuó como intermediario. No tuvo nada que ver con la salida de Maduro, pero como tenía la confianza de todos se convirtió en un intermediario”, dijo Sale.

“Es muy habilidoso. Siempre logra estar donde hay que estar para evitar problemas y hacer dinero”, zanjó Boyd.