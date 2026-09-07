Feria Alimentaria 2026 reúne a más de 120 empresas y busca generar nuevos negocios en Guatemala

La Feria Alimentaria 2026 llegó a sus 30 años con la participación de más de 120 empresas y más de 200 stands, en una edición que busca ampliar las oportunidades de negocio y los encadenamientos entre los diferentes actores de la industria gastronómica y alimentaria de Guatemala.

El encuentro fue inaugurado este 7 de septiembre y se desarrollará hasta el 9 de septiembre en Tikal Futura Hotel & Convention Center. Las actividades concluirán el 10 de septiembre con la tradicional Muestra Gastronómica. La edición de aniversario se desarrolla bajo el concepto “30 años conectando industria, innovación y futuro”.

Más allá de la exposición comercial, el encuentro busca conectar a restaurantes, chefs, productores, proveedores, especialistas y empresas, con énfasis en el intercambio comercial, la generación de oportunidades y la profesionalización del sector.

Negocios que conectan a varias industrias

Uno de los principales enfoques de la feria es fortalecer los encadenamientos productivos. De acuerdo con los organizadores, las conexiones entre empresas, proveedores y consumidores pueden generar nuevos negocios y contribuir al dinamismo de una actividad relacionada directamente con el turismo, la producción de alimentos, la hotelería y los servicios.

Aída Ríos de Mansilla, presidenta del Comité Organizador de Feria Alimentaria, afirmó que las tres décadas de la actividad representan también el compromiso de continuar impulsando la evolución de esta industria.

“Este evento ha sido, y seguirá siendo, un punto de encuentro clave para impulsar la innovación, el conocimiento y las oportunidades de negocio”, expresó Ríos de Mansilla. Agregó que el objetivo es fortalecer al sector, conectar a sus protagonistas y contribuir al posicionamiento de Guatemala como referente gastronómico regional.

La feria es organizada por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), la Gremial de Restaurantes, la Universidad del Valle de Guatemala, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), la Asociación Nacional del Café (Anacafé) y la Fundación Ayúdame a Vivir (Ayuvi).

Directivos de las instituciones organizadoras, inauguran la Feria Alimentaria 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Consumo, sostenibilidad e innovación

La transformación de los hábitos de consumo también ocupa un espacio en esta edición. La feria incorpora nuevas tendencias de consumo, sostenibilidad, innovación, experiencia gastronómica e identidad cultural entre los ejes con los que busca abordar los cambios de la industria.

A esto se suma una agenda académica dirigida a estudiantes, profesionales, empresarios y dirigentes del sector. Los congresos incluyen contenidos sobre ciencia aplicada a la industria alimentaria, gastronomía guatemalteca, denominaciones de origen, cafés y rones de Guatemala, además de estrategia, cultura y experiencia para el desarrollo de negocios gastronómicos.

La agenda tiene además participación internacional. Entre los invitados figuran Martín Blanco y Sebastián Ríos, del programa argentino Cerrame La 8cho; chefs invitados de la Asociación Gastronómica de Argentina (AGAR), y expertos en denominación de origen provenientes de Perú.

Tenedor de Oro reconoce a ocho exponentes

La inauguración incluyó la entrega del Galardón Tenedor de Oro, reconocimiento que distingue el talento, la trayectoria y los aportes al desarrollo de la gastronomía guatemalteca.

En esta edición, El Injerto fue reconocido como Café del Año; Mario García, Instructor del Año; Mariano Codoñer, por Excelencia a la Gastronomía de Especialidad; Ronald García, Chef del Año; Nicolás Solanilla, Estrella Culinaria; Miguel Babo, Personaje del Año, y Kloster, Restaurante del Año. También se entregó un homenaje póstumo a Daniel Raffanel.

Directivos entregan el Galardón Tenedor de Oro a diferentes profesionales, reconocimiento que distingue el talento, la trayectoria y los aportes al desarrollo de la gastronomía guatemalteca. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Más de 750 platillos cerrarán la edición

El último componente de la celebración será la Muestra Gastronómica, prevista para el 10 de septiembre, que ofrecerá más de 750 platillos y tendrá además un propósito social.

La recaudación de esa actividad será destinada a Ayuvi, organización que trabaja en beneficio de niños con cáncer y sus familias. De esa manera, la edición que conmemora tres décadas cerrará después de cuatro días de actividades comerciales, académicas y gastronómicas.