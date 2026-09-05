Volcano Innovation Summit 2026 congrega a emprendedores e inversionistas en Antigua Guatemala

Volcano Innovation Summit es una plataforma de innovación y conexión de Latinoamérica por medio de la cual reúne a líderes, emprendedores, inversionistas, corporaciones, científicos, creativos y actores clave del ecosistema regional.

La séptima edición del Volcano Innovation Summit 2026 se efectúa este año bajo el concepto "Echoes of Expansion", con el objetivo de que, según dieron a conocer los organizadores, las ideas, conexiones y conversaciones viajen a través de siete ecos: propósito, confianza, comunidad, innovación, impacto, transformación y expansión.

Además, la iniciativa reafirma su visión de construir el tejido conectivo de la innovación en Guatemala y Latinoamérica, al crear las condiciones para que las ideas evolucionen, las comunidades se fortalezcan y las conexiones se conviertan en transformación colectiva de largo plazo.

Esta nace y se expande bajo la idea de que Latinoamérica tiene el potencial de convertirse en una de las regiones más relevantes para la innovación global durante los próximos 50 a 100 años, agregaron los organizadores, quienes impulsan la construcción de puentes entre personas, industrias y países para acelerar nuevas formas de crecimiento, colaboración y transformación regional.

Este año se prevé reunir a 2 mil 200 líderes globales y regionales de 35 países, quienes promoverán conversaciones relevantes, networking curado y colaboración de alto impacto entre los distintos actores que construyen el futuro de la región.

Algunos temas en la agenda

La cultura y la visión a largo plazo impulsan la expansión global.

El manual de los creadores de éxitos: cambiar la marca de América Latina para el escenario global

La confianza como infraestructura invisible para la estrategia de crecimiento

Ecosistemas construidos sobre la confianza: Un vistazo a las estrategias de los fundadores más destacados de Latinoamérica.

Cómo sobrevivir al hipercrecimiento sin colapsar bajo la complejidad

Tu compañero de IA no está aquí para quitarte el trabajo.

Democratizar el capital humano global manteniendo la esencia humana

La sostenibilidad como estrategia bancaria

La revolución de la moda reciclada: visionarios que transforman los residuos en artículos de lujo.

Puede consultar detalles del evento y de la agenda en este enlace.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Expositores

Entre los expositores, se anunció la participación de:

Cristóbal Perdomo | Wollef | General Partner and Co-Founder | México: ha ayudado a financiar el futuro de América Latina con más de 40 compañías en su portafolio, alrededor de US$180 millones bajo gestión y cinco unicornios, entre ellos Nubank, Kavak, Konfío, Loft y Jeeves.

Ivana María Moreno Valle | Dalia | CEO | México: lidera una plataforma que impulsa el liderazgo femenino y antes fundó Storyplace, una comunidad de storytelling que llegó a usuarios en 92 países, con 25,000 usuarios activos y 10,000 historias compartidas.

Nikita Farenholz | Delivery Hero | Founder | Alemania: fue cofundador de Delivery Hero, una de las startups tecnológicas más importantes de Europa, hoy una plataforma global pública con casi 49 mil millones de euros en gross market value. Actualmente construye Fahren Gold, con la que redefine el diseño y la presentación de autos de lujo.

Beatriz de los Mozos | Flabelus | Founder & CEO | España: fundó Flabelus durante la pandemia y la convirtió en una de las historias de crecimiento más destacadas de la moda española. La empresa reporta 15.9 millones de euros en ventas, expansión internacional y una nueva fábrica para proteger la artesanía española.

Ed Soo Hoo | Lenovo | CTO of Global Accounts - Innovation & Transformation Executive | Estados Unidos: su trayectoria incluye experiencia ejecutiva en Lenovo, Oracle, HP, Unisys y múltiples startups.

Rolando Carvajal | Heineken Costa Rica | General Manager: lideró uno de los movimientos empresariales más importantes en la historia de Centroamérica: la transacción de US$3 mil 250 millones entre FIFCO y Heineken.

Dr. Kim Tan | Transformational Business Network (TBN) | Co-Founder | Reino Unido: es uno de los pioneros globales de la inversión de impacto. A través de Transformational Business Network ha movilizado a más de 2,000 líderes empresariales y desbloqueado más de 55 millones de libras en inversión mediante modelos empresariales sostenibles.

Oke Okaro | Walt Disney Company | Former Senior Vice President of Business Operations | Estados Unidos: ha formado parte de la evolución digital. Desde ESPN y Bloomberg hasta Disney, Verizon y Reuters, ha liderado la innovación en producto, tecnología y plataformas móviles en algunas de las compañías de medios más importantes del mundo.

Alejandro Zárate | Banco Santander México | Chief Data Officer and AI Officer | México: tiene más de 25 años de experiencia global en datos, inteligencia artificial, business intelligence e innovación de producto.

Abdon Nacif | Nexu | Founder | Bolivia: cofundó Nexu, una de las plataformas fintech líderes en financiamiento automotriz en México, respaldada por Y Combinator y grandes inversionistas. Transformó el acceso al crédito vehicular.

Katya Echazarreta | NASA | Former Jet Propulsion Laboratory Engineer | México: es la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. Fue ingeniera del Jet Propulsion Laboratory de la NASA y ha contribuido a cinco misiones espaciales.

Dileep Thazhmon | Jeeves | Founder & CEO | Estados Unidos: como fundador y CEO de Jeeves, un unicornio tecnológico valorado en US$2 mil 100 millones, ha recaudado más de US$380 millones de inversionistas líderes para construir infraestructura financiera sin fronteras.

Competencia Volcano Startup Avenue

Dentro del evento también se lleva a cabo Volcano Startup Avenue. Esta iniciativa comenzó como una competencia de startups y ha evolucionado hacia una plataforma diseñada para acompañar a emprendedores a lo largo de su crecimiento, al conectarlos con comunidad, conocimiento, capital y relaciones estratégicas de largo plazo.

La dinámica consiste en que, mediante iniciativas como Founders Club (programa de membresías), Acceleration Program (programa de aceleración) y Startup Avenue Competition (competencia), se busca apoyar emprendimientos desde etapas tempranas hasta procesos de escalabilidad.

Para la presente edición, 50 startups de Latinoamérica serán seleccionadas para participar en actividades como mentoría intensiva, preparación para fundraising y conexiones estratégicas. Finalmente, tendrán la oportunidad de presentar su pitch sobre su negocio durante el Volcano Summit Demo Day ante inversionistas internacionales, corporaciones y líderes del ecosistema global de innovación.

Lea también: Una de las conclusiones en el Volcano Innovation Summit es que la innovación se logra en equipo

Iniciativa social

También se impulsan iniciativas sociales y tecnológicas por medio de Volcano4Good (V4G), con la cual se promueven colaboraciones como las alianzas entre FUNDEGUA y Nutrilisto para combatir la desnutrición crónica infantil en Guatemala mediante herramientas de salud digital, inteligencia artificial y educación comunitaria.

Volcano Innovation Summit cuenta con el apoyo de 40 partners que promueven el crecimiento empresarial de la región, entre ellos Castillo Hermanos, Banco Industrial, MultiMoney, BAC, Visa, Progreso y Mastercard. Además, Prensa Libre participa como media partner.