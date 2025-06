Volcano Innovation Summit 2025: busca potencializar la innovación en Latinoamérica

El evento ha sido organizado para ser el punto de encuentro para la innovación y el desarrollo regional e impulsar la tecnología y el emprendimiento en Latinoamérica.

Este año el Volcano Summit, que busca potencializar la innovación en la región, se enfocará en la temática denominada Rooted to Rise, la cual, según la organización del evento, no es solo un lema, sino “una invitación a crecer desde la coherencia, no desde la desalineación; desde la profundidad, no desde la superficie”.

Se añadió que en un momento donde el mundo corre por reinventarse, esta edición propone una pausa consciente para volver a lo esencial: nuestras raíces, nuestros valores y la responsabilidad colectiva de construir el futuro con integridad.

Entre los temas que se discutirán están:

Innovación

Tecnología

Inversión

Emprendimiento

Sostenibilidad

Inspiración

Bienestar

Este año, Volcano reunirá a más de 1mil 900 asistentes en actividades como conferencias de alto nivel, oportunidades de networking, sesiones prácticas y exposiciones de nuevas tecnologías, y la participación de emprendedores, inversionistas, fundadores de startups, directivos de empresas multirregionales, académicos y agentes de cambio.

Entre los principales conferencistas se mencionan:

Mark Schwartz , Amazon Web Services (AWS), director, Enterprise Strategist.

Tomer Lancewicki, Ph.D., Walmart Global Tech, Director of Artificial Intelligence.

Kelly Uphoff , Tala, Chief Technology and Product Officer.

Scott Hartley, Everywhere Ventures, Co-Founder & Managing Partner.

Ricardo Pero, SellersFi, CEO & Co-Founder.

Adriana Tortajada, 1200 VC, CEO & Managing Partner.

Erick Brimen, Próspera Global & NeWAY Capital, Co-Founder & CEO.

Allen Taylor, Endeavor Catalyst, Managing Partner.

German Pugliese, Persea Venture, General Partner.

Maks Giordano, Juuman’Okudo, CEO & Innovation Alchemist.

Volcano Innovation Summit cuenta con 35 patroninadores, entre ellos: Castillo Hermanos, Banco Industrial, Multimoney, BAC, VISA, Progreso y Mastercard.

Competencia

Como parte del evento se realizará la competencia Startup Avenue. Esta es presentada como una plataforma para emprendimientos latinoamericanas en etapas Pre-Seed (capital semilla), Early Stage (etapa temprana) y Growth (Crecimeinto).

Este año, Side Door Ventures invertirá al menos US$100 mil en una startup latinoamericana y Caricaco Ventures invertirá US$50 mil en una startup centroamericana, informó la organización del evento.

Además, se conectará a los participantes con inversionistas, programas de formación en pitching e inversión, y una red de líderes mentores que marcarán la diferencia.

Para ello se seleccionará a 50 emprendimientos de alto potencial, que participarán en un programa intensivo de preparación para inversión y con mentorías de expertos.

Luego los finalistas participarán una exposición de la competencia de Startup Avenue durante la sexta edición de Volcano Summit, frente a inversionistas de toda la región.

Proyectos sociales

En eswta edición se continuará fortaleciendo su iniciativa Volcano4Good (V4G), enfocada en construir alianzas entre instituciones, líderes sociales y empresas comprometidas con el desarrollo sostenible de Centroamérica.

En alianza con Funsepa y entidades gubernamentales, V4G ha generado un impacto tangible en San Bartolomé Milpas Altas, que se convirtió en 2024 en el undécimo Municipio Digital del país.

Este año, V4G y Funsepa llevarán esa misma visión transformadora a Ciudad Vieja, donde se instalará un laboratorio educativo digital como reconocimiento a la destacada participación de la Escuela Municipal Urbana Mixta en el Reto EcoAprendiendo, beneficiando directamente a más de 1 mil 400 niños.

Este programa de educación ambiental se suma a la iniciativa Alianza por el Motagua.

Para más información del evento, puede visitar el sitio web https://www.volcanosummit.com/ o buscar a Volcano Summit en Facebook, LinkedIn e Instagram.