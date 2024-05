Los posibles usos de la Inteligencia Artificial (IA) son diversos, pero los negocios y empresas deben entender no solo su implementación y ahorro de costos a futuro, sino otras aristas como el retorno de inversión, las implicaciones y posibles beneficios para el manejo de información, así como los riesgos de ciberseguridad.

Según los diversos conceptos que ya se manejan, la IA es la tecnología que permite que sistemas y computadoras con sus respectivos softwares simulen la inteligencia y las capacidades humanas para la resolución de problemas con comportamientos como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear, refieren páginas electrónicas que buscan explicarla de forma sencilla. (Información de los sitios europarl.europa.eu e ibm.com/mx-es)

Puede ser usada para diversas actividades como la automatización de procesos, mejorar la eficiencia operativa, el análisis predictivo de tendencias de mercado, el análisis de riesgos en diversos sectores y aplicaciones de ciberseguridad, pues permite detectar y responder a amenazas cibernéticas en tiempo real, mejorando la protección de los sistemas de la empresa, explica Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras. Otros usos son:

Optimización de pagos, productos y procesos de venta, así como compras o ventas en línea.

Servicios en banca y finanzas porque puede identificar el patrón de compra y generar diferentes propuestas de consumo de los servicios en determinados momentos del año. Esto aplica para diferentes tipos de servicios y negocios.

Asistentes personales digitales en teléfonos inteligentes o computadoras

Manejo de información, como la identificación y creación de perfiles de consumidores o clientes finales, lo que puede ser aplicado tanto en industrias como en comercio, bancos y sistemas de medios de pago.

Búsquedas de información en la web, traducción automática, detalles de ciberseguridad y lucha contra la desinformación.

Manejo de aire acondicionado y otras actividades del hogar y oficina.

Agricultura inteligente como alimentación de animales, control de humedad y riego de cultivos.

Robots que se utilizan para producción.

En retail se pueden generar perfiles para que cuando una persona esté comprando, el sistema identifique qué es ese algo y cuál es el complemento que podría llevar.

Según se explica en el sitio de la firma IBM, la inteligencia artificial ha pasado por muchos ciclos, pero el lanzamiento de ChatGPT “parece marcar un punto de inflexión”. “La última vez que la IA generativa fue tan importante, los avances se produjeron en la visión por computadora, pero el salto se produce en el procesamiento de lenguaje natural (PLN)”.

Y en la actualidad la IA generativa puede aprender y también sintetizar no solo el lenguaje humano sino imágenes, vídeos, códigos de software e incluso estructuras moleculares, añade la compañía, lo cual amplía la posibilidad de soluciones y usos, pero también surgen el tema de la ética y el concepto de una IA responsable, lo que es muy importante, se añade.

Expansión aún es lenta y débil

La firma Stefanini Group, de origen brasileño, viene desarrollando inteligencia artificial hace 12 años y cuenta con especialistas en diferentes tipos de industrias o empresas, explicó Cardona. La compañía tiene operaciones en 104 países, cuenta con 38 mil colaboradores, en el 2023 reportó ingresos de US$1,500 millones y en la actualidad está en proceso de instalarse en Guatemala.

Aunque ya opera en varios países de Centroamérica, considera que llegar a la mayor economía de la región es importante, por lo que esperan tener constituida legalmente la empresa a inicios de 2025 y generar 200 empleos. Respecto a la inversión refirió que la compañía tiene programado invertir US$200 millones en la parte norte de Sudamérica y en Centroamérica donde se incluye a Guatemala.

Según su experiencia, en las empresas que han implementado inteligencia artificial se ha registrado una optimización de tiempo y presupuesto cercano al 40%. Este aspecto permite que las compañías sean mucho más competitivas a la hora de lanzar sus productos o servicios al mercado, mantener presencia en el mercado, tener una optimización en su portafolio y generar otras inversiones.

Cardona explica que las empresas deben estar claras donde tienen que invertir, pero algunas no lo hacen porque no han podido observar realmente un retorno de inversión. “Muchas de las decisiones se toman porque escuchan que a otra empresa le fue bien o porque se ha vuelto una moda, lo que provoca que muchas veces las empresas inviertan sin tener un objetivo de negocio. Por ello es necesario hacer un análisis de negocio, para determinar si la implementación será rentable rápidamente o no lo será”.

Respecto al uso de inteligencia artificial en Guatemala, Cardona explicó que es uno de los países que va un poco más adelante en la adopción de ciertas tecnologías en Centroamérica, pero aún se concentra en el uso de la nube, de manera que “se están dando pasos muy tibios hacia la IA. En la medida en que las empresas grandes de Guatemala puedan empezar a adoptar ese tipo de tecnologías, va a ser muy beneficioso para la región”.

Consultado sobre los motivos, refirió que es un fenómeno que sucede en varios países, incluso de Suramérica, por varios factores. El primero, que aún hay cierta resistencia a la adopción de esta tecnología porque muchos perfiles de tecnología se sienten en riesgo de ser reemplazados.

Y el segundo es que las compañías tienen temor de invertir y perder. “Pero se debe tener claro que no se está reemplazando a la gente, porque esta es necesaria para trabajar; lo que se hace es optimizar el tiempo y permitirle ser más productiva”.

Hay otras regiones como Europa donde ya se están estableciendo políticas de IA, pero en Latinoamérica también aún es muy temprano el proceso, y en Centroamérica todavía no hay mayor avance, ni siquiera con legislaciones fuertes.

Quienes ya la usan, es para desarrollo de sus empresas o en e-commerce “pero todavía son iniciativas muy débiles en cuanto a la cobertura que puede dar la IA. Cuando se genere más confianza, esta se adoptará de manera mucho más fuerte”.

Cardona estuvo en el país y se reunión con ejecutivos de entidades bancarias, grupos empresariales de diversos sectores, como restaurantes, industria, construcción.

Alerta por ciberseguridad

Los expertos entrevistados en Guatemala exponen también otra arista, indicando que si bien la IA trae beneficios, también conlleva riesgos y mayor atención al tema de ciberseguridad.

El ejecutivo de SISAP en Guatemala, José Amado, explicó que desde la perspectiva de ciberseguridad, la adopción de aplicaciones con beneficios de IA, tiene como principal reto la medición del riesgo que tendría en dichos procesos u operaciones, porque la privacidad de los datos es prioritaria.

Esto, considerando que la IA necesita grandes cantidades de información, que es sometida a algoritmos específicos y propios de cada plataforma para poder dar resultados. De esto menciona dos ejemplos:

Una firma de abogados necesitará proporcionar una gran cantidad de datos al sistema, como por ejemplo casos privados, evidencias, teorías, etc. Entonces se debe analizar ¿qué tipo de información estaría dispuesto a compartir con la plataforma de IA?

Y en el caso de una empresa de médicos debería compartir información de sus pacientes como síntomas, diagnósticos, historial, recetas, procedimientos realizados y otros. Por lo que también deben evaluar si están dispuestos a hacerlo.

“Las empresas deben pensar que la inclusión de una tecnología nueva a sus procesos puede comprometer la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de sus datos. En el caso de la IA, la principal preocupación es la confidencialidad”, añade.

Retos y recomendaciones

Las empresas pueden ahorrar o disminuir costo y agilizar procesos, pero debe analizar si es aplicable a su negocio, en qué momento, qué herramienta, y las ventajas así como los posibles riesgos o dificultades que pueda atraer.

Sobre el momento adecuado para tomar la decisión o implementar la IA, Amado refiere que dependerá de la vertical de cada negocio. Por ejemplo, podrían darle prioridad aquellas empresas que hacen análisis de grandes bancos de datos y necesitan optimizar el tiempo; o las que necesitan analizar datos complejos.

Aunque hay muchas opciones por explorar, a su criterio lo mejor es experimentar con las empresas que más están invirtiendo en este campo, como Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, OpenAI (creadores de ChatGPT) y buscar cuál de las soluciones que ellos proveen se adapta a las necesidades.

Faskha, de Soluciones Seguras, coincide en que para que las empresas puedan adoptar tecnología de inteligencia artificial de manera efectiva, es esencial tener claras las necesidades para identificar áreas específicas donde la IA pueda aportar valor y mejorar procesos existentes.

Y desde el punto de vista del uso de la IA para la ciberseguridad, esta tiene capacidad de analizar grandes cantidades de datos e identificar esquemas anómalos, lo que la convierte en una herramienta invaluable para prevenir, detectar y responder a incidentes de seguridad en línea.



A la par de ello es crucial implementar medidas robustas para proteger los datos y sistemas de IA contra posibles hackers o amenazas como ataques de Ransomware, ya que se está viendo en la región un incremento de ataques de este tipo impulsados por IA y sofisticación en las campañas de phishing.

Por ello se debe implementar procesos de cifrado de datos para asegurar que la información sensible esté protegida contra accesos no autorizados; firewalls y sistemas de detección de intrusiones; realizar copias de seguridad periódicas; limitar privilegios de acceso y monitorear constantemente la actividad en línea, entre otras.

También es esencial evaluar si la infraestructura tecnológica existente en la empresa es adecuada para soportar soluciones de IA, considerando la conectividad y el hardware disponibles, aparte de analizar la disponibilidad de talento local capacitado en IA o explorar la posibilidad de formar alianzas con instituciones educativas y tecnológicas para desarrollar estas capacidades.

Experiencias

Carmen Sánchez, gerente general de Visa Guatemala, amplió sobre los retos para las empresas que opten por usar la IA, refiriendo que la banca abierta están acelerando los pagos y el comercio, y la IA generativa está redefiniendo lo que es posible, impulsando a los líderes de empresas a reestructurar todas sus organizaciones en torno a esta la tecnología.

La ejecutiva refiere que las empresas pasaron de congelar presupuestos durante la pandemia, a tener un gasto liberal en 2022, y finalmente adoptaron un enfoque de “esperar y ver” mientras las economías se recalibraban tras el impacto de las tasas de interés más altas y la inflación.

“Ahora, las empresas están utilizando presupuestos limitados para captar y retener clientes, mientras que invierten en tecnologías para modernizar sus infraestructuras internas y ofrecer soluciones únicas y escalables para los clientes a precios reducidos”. Esta es una tarea abrumadora para cualquiera, pero también considera que las compañías más innovadoras en Latinoamérica están preparados para este desafío.

Citó el estudio de la industria de Personalización basada en datos en un mundo de IA generativa, realizado por Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), encargado por Visa y presentado en febrero 2024.

En este se realizaron más de 120 entrevistas a las principales empresas de la región, y refleja que los cambios estructurales que comenzaron en 2022 ahora están en pleno vigor.

Entre sus resultados se menciona que el 75% de empresas entrevistadas considera que la IA y el open finance/banking transformarán sus negocios en los próximos dos años.

Estas dos tecnologías, junto a las criptomonedas/blockchain y los pagos en tiempo real (incluyendo las billeteras digitales) son consideradas por las empresas encuestadas como las cuatro principales innovaciones que impactarán al ecosistema empresarial en América Latina y el Caribe en los próximos 5 a 7 años, añade Sánchez en sus respuestas compartidas por escrito.

Entre otros resultados se añade que la mayoría de las empresas encuestadas reconoce que la IA generativa será la tecnología preferida para cualquiera que desee innovar, ser competitivo y crecer.

Fuentes: Giovanni Cardona de Country Manager and Chief Strategy Officer de Stefanini Group; José Amado, director de la práctica de Identidades Digitales en Sistemas Aplicativos (SISAP); Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras; Carmen Sánchez, gerente general de Visa Guatemala; sitios europarl.europa.eu e ibm.com/mx-es