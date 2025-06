Tecnología para todos: cómo fundaciones y asociaciones facilitan herramientas digitales a niños y jóvenes

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del Instituto Nacional de Estadística, del 2022, del total de hogares con niños y adolescentes en el país, 80.8% no tiene acceso a computadora, 73.5% no cuenta con internet domiciliar y 92.5% no tiene tableta.

Además, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de ese año, 57.5% de la niñez y adolescencia no utilizó tecnología informática —29.5% hombres y 27.9% mujeres—, y 65.1% no usó internet —33.1% hombres y 32% mujeres—.

Es bien sabido el papel fundamental que cumple la computación en el desarrollo de las sociedades, por lo que esas cifras evidencian la escasa disposición de esta en manos de menores guatemaltecos.

A raíz de esta circunstancia, fundaciones y asociaciones, sin fines de lucro, llevan a cabo acciones concretas para promover las competencias digitales en la niñez y adolescencia, principalmente de la provincia, y prepararlas desde temprana edad para formar parte activa de un mundo tecnológico, con el fin de mejorar sus oportunidades académicas y laborales.

La niñez guatemalteca ya no puede quedar rezagada en el campo de la tecnología informática, indispensable para mejorar su desempeño educativo, y que impacta en otras personas de sus comunidades, transformando su futuro.

En este espacio se presentan algunas iniciativas y proyectos que han producido cambios en la vida de los menores beneficiados, al introducir la alfabetización digital dentro de su aprendizaje, la mayoría de los cuales nunca había tenido contacto previamente con una tableta o computadora.

Cadaniño

En el programa de formación tecnológica Cadaniño se capacita a estudiantes en programación y robótica. (Foto Prensa Libre, cortesía de Cadaniño)

El programa de formación tecnológica de Cadaniño es una iniciativa integral, diseñada para empoderar a menores en situación de vulnerabilidad, mediante el aprendizaje de habilidades digitales esenciales.

“Este programa es único en Guatemala, pues no solo se les enseña habilidades básicas, como el uso de computadoras, sino también introduce a los estudiantes en áreas especializadas, como programación, robótica, diseño web, modelado e impresión 3D”, explica Timothy Martiny, presidente. Además, se ofrecen clubes extracurriculares de Arduino —plataforma que permite experimentar con electrónica y programación—, producción de video y tecnología creativa, fomentando el aprendizaje práctico y el pensamiento innovador.

Al adquirir habilidades que están en alta demanda en el mercado laboral, los estudiantes no solo se empoderan con herramientas prácticas para un mejor futuro, sino que mejoran sus oportunidades educativas, dice.

Atienen a unos 250 estudiantes, de entre 7 y 17 años, en dos establecimientos educativos: en la colonia Santa Fe, zona 13, y en San José Pinula, provenientes de hogares afectados por pobreza, violencia, inseguridad alimentaria y acceso limitado a la educación de calidad.

Como resultado, 21% de estos niños ingresaron al cuadro de honor de sus escuelas en el 2024. Además, participan en actividades de servicio y misiones juveniles. Estudiantes que nunca habían tocado una computadora, ahora diseñan páginas web, construyen prototipos electrónicos y lideran clubes de tecnología.

Educo

Mediante el proyecto Municipio Digital Chiché 3D se ha beneficiado a casi cuatro mil niños en Chiché, Quiché. (Foto Prensa Libre, cortesía de Educo)

El proyecto Municipio Digital Chiché 3D, que implementa Educo, en conjunto con Funsepa, es una iniciativa que promueve el acceso equitativo a la tecnología como herramienta para fortalecer el aprendizaje en el área rural.

Esta consiste en la creación de entornos virtuales educativos en 31 escuelas públicas de Chiché, Quiché, al equipar cada una, con 16 computadoras y un servidor de recursos educativos, con plataformas como Khan Academy Lite (Kolibri).

También incluye la capacitación de 186 docentes en el uso pedagógico de la tecnología, y el establecimiento de un entorno virtual comunitario con acceso a internet.

El objetivo principal es mejorar los aprendizajes en matemáticas y lectoescritura, mediante el uso de esta tecnología. Además, se ofrece un taller de impresión 3D para 50 menores, para fomentar el pensamiento creativo, la resolución de problemas y el emprendimiento.

El programa beneficia directamente a tres mil 833 menores de entre 7 y 16 años, así como a otros 27 mil 179 residentes del municipio. Se tiene prevista la inauguración de un centro tecnológico comunitario, que ofrecerá acceso a internet y recursos educativos digitales para la población en general.

ConnecTEC

ConnecTEC es una plataforma de formación tecnológica para estudiantes y docentes. (Foto Prensa Libre, cortesía de ConnectED).

ConnectED es una organización sin fines de lucro que trabaja con líderes educativos rurales para transformar la educación.

De esa experiencia, nace ConnecTEC, una plataforma educativa digital cocreada junto a docentes rurales, que funciona sin necesidad de internet, para apoyar a escuelas que tienen tecnología, pero carecen de formación y acompañamiento, indica la gerente Claudia Meneses.

Actualmente, están implementando su primer módulo —de cuatro—, formación personalizada para docentes, que brinda recursos pedagógicos, en español y lenguas mayas, alineados con el nivel y las necesidades de cada comunidad escolar. Esta plataforma fue creada para fortalecer el rol del maestro y liberar el verdadero potencial de la tecnología en el aula.

ConnecTEC beneficia a más de 17 mil estudiantes en 68 escuelas públicas rurales, distribuidas en nueve departamentos, la mayoría, en comunidades indígenas con altos índices de pobreza y exclusión digital. Los estudiantes beneficiarios tienen entre 4 y 17 años, y cursan estudios desde preprimaria hasta diversificado.

Aunque la plataforma está en desarrollo, se han obtenido los siguientes resultados: mayor uso pedagógico de la tecnología disponible en las escuelas; producción de contenidos en lenguas mayas y con pertinencia cultural; incremento en la motivación y participación estudiantil y fortalecimiento de las capacidades docentes, gracias a una herramienta que se adapta a su realidad, en lugar de exigir que ellos se adapten a la tecnología.

Este proyecto fue seleccionado, por su innovación y enfoque comunitario, como una de las 10 iniciativas digitales más prometedoras de América Latina, dentro del Propel Impact Accelerator, entre más de 50 propuestas. ConnecTEC fue la única iniciativa guatemalteca seleccionada, y que recibió US$15 mil de financiamiento y mentoría técnica especializada.

“ConnecTEC no solo está naciendo en Guatemala, sino se construye con las comunidades para escalar a toda Latinoamérica”, puntualiza Meneses.

Mujeres en ingeniería

Más de dos mil 500 adolescentes han sido becadas para motivarlas a estudiar carreras de ingeniería. (Foto Prensa Libre, cortesía de UVG)

El programa “Mujeres en ingeniería” comenzó en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), en el 2018, como un curso de vacaciones, organizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica, dirigido a niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años, para motivarlas a estudiar programas de ingeniería y así incursionar en ese campo, que les ofrecerá mejores oportunidades y generará mayor prosperidad.

Gracias al Gobierno de EE. UU., a través de su embajada en Guatemala, hasta la fecha han participado más de dos mil 500 guatemaltecas, que han sido beneficiadas con becas, expone el coordinador, Víctor Ayerdi.

El programa ha sido impartido por ingenieras egresadas de UVG y de universidades estadounidenses, como el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

A través de un enfoque práctico, se enseña a las participantes sobre aplicaciones e impacto de la ingeniería en el mundo, robótica, nanosatélites y resolución de problemas de las comunidades mediante la ingeniería. A partir de este año, el programa ampliará temas como ingeniería industrial e ingeniería en ciencias de la computación, con aplicaciones en optimización de procesos o inteligencia artificial, entre otros. Se imparten varios cursos en el año, tanto presenciales como virtuales. En esta última modalidad se les envía los kits de experimentos a las 500 participantes a su domicilio.

En junio próximo, por primera vez, podrán participar niñas y adolescentes en el campus de la UVG en Sololá, dice Ayerdi.

El programa ha tenido excelentes resultados. Por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Mecánica en la UVG aumentó la inscripción de mujeres de 7% a 17%, con récord de nuevo ingreso de 37.5% para el 2023. A nivel general, en la Facultad de Ingeniería se han inscrito 36% de mujeres.

Las interesadas en participar en el programa de este año y optar a una beca deben llenar un formulario en el siguiente enlace: bit.ly/mujeresing25

Más información, por el correo mujeresing@uvg.edu.gt

Niños de Guatemala

En tres centros educativos de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, se promueve el uso responsable de herramientas tecnológicas. (Foto Prensa Libre, cortesía de Niños de Guatemala).

Uno de los pilares de la educación integral es el acceso y la formación en tecnología, un recurso clave para brindar igualdad de oportunidades en un mundo cada vez más digital. A través de un programa completo, Niños de Guatemala promueve el uso responsable, creativo y significativo de herramientas tecnológicas desde edades tempranas, expone María Fernanda Franco, directora de Niños de Guatemala.

Son más de 540 estudiantes que asisten a sus tres centros educativos: dos primarias —Nuestro Futuro y El Porvenir— y una secundaria, ubicadas en Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Mediante clases de computación, plataformas digitales, centros de investigación y dinámicas con herramientas interactivas como Kahoot, Wordwall o StoryJumper, buscan que los estudiantes no solo usen la tecnología, sino que la comprendan, la exploren y la conviertan en una aliada para su crecimiento personal y académico, señala.

Los estudiantes de primaria no solo aprenden a usar programas como Word, Excel, Canva y Google Classroom, desde segundo grado, sino que también se preparan activamente para participar en competencias de robótica como 1Bot. En el salón de investigación, los niños desarrollan proyectos guiados por su maestro, mientras que el uso de televisores y herramientas digitales genera clases más dinámicas, especialmente en inglés. Este centro también planea implementar la plataforma Explorax para fortalecer habilidades tecnológicas en cuarto, quinto y sexto grado.

Los adolescentes de entre 13 y 19 años desarrollan competencias digitales mediante clases de pensamiento computacional, programación y trabajo con tabletas. El programa busca no solo el dominio técnico, sino el fortalecimiento del pensamiento lógico y la creatividad. Además, se fomenta el trabajo interdisciplinario, para proyectos colaborativos.

“La tecnología no solo ha mejorado sus habilidades técnicas, sino también su desempeño en otras áreas académicas”, señala.

Asociación Q’eqchi’ Xch’ool Ixim

Jóvenes han tenido contacto por primera vez con la tecnología con el programa de la Asociación Q’eqchi’ Xch’ool Ixim. (Foto Prensa Libre, cortesía de Fredy Oxom)

El programa de la Asociación Q’eqchi’ Xch’ool Ixim llega a comunidades remotas, donde no hay servicio de energía eléctrica, lo que dificulta aún más el uso de dispositivos electrónicos por menores.

Por ello, fundaron un centro educativo, en Nimlajacoc, una comunidad remota, a 80 km de Cobán, Alta Verapaz, para alfabetizar digitalmente a adolescentes que cursan el nivel básico y diversificado, donde tienen acceso a computadoras portátiles e internet, para que puedan aprender a utilizar y aplicar en sus estudios diversos recursos digitales, de los cuales no tenían idea previa. El lugar funciona mediante energía eléctrica generada por paneles solares.

“Además, reciben curso de español e inglés, pues viven en áreas queqchíes, para ofrecerles una educación completa”, señala el director, Fredy Oxom, quien refiere que la asociación comenzó su trabajo en 1993, para fundar cinco escuelas de primaria. Atienden a 75 jóvenes provenientes de 18 comunidades de Alta Verapaz y tres, de Quiché. Hace poco comenzaron su proyecto en San José Peña Blanca, Cobán.

“A los jóvenes les gusta mucho explorar en la web. Les interesa el uso de aplicaciones como Duolingo, para el aprendizaje de inglés. Lo más útil para ellos es aprender a redactar su hoja de vida y prepararse para optar a futuras oportunidades laborales o académicas”, dice Oxom.

Futuro vivo

Los estudiantes de los centros educativos de Futuro Vivo reciben educación integral mediante la tecnología. (Foto Prensa Libre, cortesía de Futuro Vivo)

En las aulas de las dos sedes de Futuro Vivo, en la zona 16, y en Samac, Cobán, Alta Verapaz, se ha implementado el aprendizaje de tecnología con la plataforma educativa Progrentis, la cual fortalece las destrezas matemáticas y de lectoescritura de estudiantes de primaria y básicos, a quienes se les provee de tabletas para tal fin.

El programa, además, ha recibido donativos consistentes en recursos para aprender robótica, desde preprimaria, y dicha plataforma digital. Los alumnos del nivel básico también están aprendiendo el uso de Office para poder certificarse, expone la directora Sabina Almonte.

En el laboratorio de computación, las tabletas están a disposición no solo de los menores, sino también de docentes y padres de familia. Algunos de estos últimos nunca habían usado esos dispositivos. Las materias las trabajan mediante cuadernos digitales.

Además de la educación formal integral, los 500 estudiantes de ambos establecimientos educativos, población en situación de vulnerabilidad social, económica, laboral, étnica y cultural reciben dos tiempos de comida al día, atención médica, asistencia y promoción social para el desarrollo.

“Si facilitáramos a los niños el acceso a la alfabetización digital, se romperían círculos de pobreza y tendrían igualdad de oportunidades”, expresa Almonte.

Funsepa

Mediante el programa Tecnología para educar han desarrollado habilidades digitales 658 mil 432 menores. (Foto Prensa Libre, cortesía de Funsepa)

La visión de Funsepa consiste no solo en proveer de computadoras a establecimientos educativos públicos, sino en formar a quienes las usarán. Por eso, su programa combina equipamiento tecnológico con capacitación docente de alta calidad, indica Alessandra Molina, encargada de Comunicación Social.

Mediante el programa Tecnología para Educar, reacondicionan computadoras en excelente estado, las instalan en escuelas públicas y las dotan con programas educativos, enfocados en reforzar habilidades fundamentales como matemáticas y lectoescritura. Esos laboratorios digitales permiten que niños y adolescentes aprendan a usar herramientas del siglo XXI, incluso en zonas rurales o de difícil acceso.

Han desarrollado el programa de formación docente Na’at, que en idioma maya significa “el despertar del conocimiento”, que dura 18 semanas.

Desde hace algunos años, han impulsado el modelo de Municipios Digitales, entorno conectado con la tecnología para transformar comunidades enteras. Han creado 13 de estos y se han entregado 36 mil 872 equipos.

Su programa ha beneficiado a más de 658 mil 432 menores en más de dos mil establecimientos públicos de Guatemala, en primaria y básicos, y se han capacitado a 96 mil 468 docentes.

Estudios que ha desarrollado Funsepa evidencian que las evaluaciones de matemáticas muestran mejoras de hasta 10 puntos en los centros educativos equipados con tecnología. Además, la tasa de abandono escolar se ha reducido de 6% a 3% en estas comunidades.

Programas de Tigo

Desde el 2017, mediante Conectadas, Tigo ha capacitado a casi 100 mil niñas y mujeres en el uso de la tecnología móvil. (Foto Prensa Libre, cortesía de Tigo).

Programas de TigoTigo impulsa tres programas de criterios ambientales, sociales y de gobernanza: Conectadas, Maestr@s Conectad@s y Conéctate Seguro, todos enfocados en cerrar brechas sociales, tecnológicas y educativas en comunidades urbanas y rurales, refiere María Alejandra Díaz, coordinadora de Relaciones Públicas y Marketing de Tigo.

Desde el 2017, mediante Conectadas ha capacitado a casi 100 mil niñas y mujeres en el uso de la tecnología móvil como herramienta para su crecimiento personal y profesional. En alianza con la organización Sheva, se desarrollan talleres prácticos donde las participantes aprenden a utilizar plataformas digitales para sus emprendimientos, su educación y su bienestar.

Más de 55 mil maestros han sido capacitados en habilidades digitales clave, para potenciar su capacidad pedagógica en las aulas, especialmente, en zonas de difícil acceso, y Conéctate Seguro busca formar a niños, jóvenes, padres y educadores en el uso responsable del internet.

Aportes de Claro

Desde el 2002, Claro brinda, sin costo, servicio de Internet/Wifi en las aulas de tecnología en la Escuela Normal Central para Varones, zona 13 capitalina. (Foto Prensa Libre, cortesía de Claro).

Los dos aportes sociales en el ámbito tecnológico de Claro consisten en brindar, sin costo, desde el 2002, servicio de Internet/Wifi en las aulas de tecnología del proyecto "Plantel Azteca", de Fundación Azteca, en la Escuela Normal Central para Varones, zona 13 capitalina, señala Claudia Massis, gerente de Relaciones Públicas de Claro. En el 2024 se benefició a 700 alumnos y en el 2025, se proyecta un alcance de 900 estudiantes de diversas carreras, así como docentes que imparten tecnología.

En el segundo proyecto también se proporciona Internet, sin costo, desde el 2024, al Centro Educativo Rotario Benito Juárez, en la zona 2 de la ciudad capital, el cual forma a niños, niñas y jóvenes con alto coeficiente intelectual que, debido a su situación socioeconómica, no tienen muchas oportunidades de tener educación de un nivel superior. Este es copatrocinado por la Fundación de Empresarios Mexicanos, la Embajada de México y el Club Rotario Guatemala.