¿Guatemala necesita una ley de criptomonedas? Esto dicen los expertos 

La diputada Shirley Rivera, del partido Vamos, presentó el pasado 12 de mayo una iniciativa de ley para regular las criptomonedas en Guatemala. Esta propuesta ha abierto un debate técnico sobre la viabilidad de legislar el ecosistema cripto en el país, especialmente cuando aún no existe una comprensión plena sobre la cadena de bloques (blockchain) y sus distintas aplicaciones.

Según Francis Sanchinelli, presidente de la Asociación Blockchain de Guatemala, y otros actores involucrados en la mesa regulatoria del Foro Parlamentario de Transformación Digital, es importante abordar la discusión con profundidad.

El consenso entre estos expertos es que Guatemala aún no se encuentra en una etapa adecuada para promulgar una ley específica sobre criptomonedas.

Antes de legislar, afirman, se debe definir qué aspectos del ecosistema blockchain deben regularse y cómo hacerlo sin interferir con la naturaleza de la tecnología.

¿Es necesaria una ley de criptomonedas en Guatemala?

Sanchinelli, explica que como asociación no están en contra de una regulación de las criptomonedas, pero señalan que legislar sin un diagnóstico técnico adecuado puede ser contraproducente.

La tecnología blockchain es, por definición, descentralizada, por lo que imponer ciertas normativas podría ir en contra de su esencia.

Sanchinelli, además, explica que la tokenización, uno de los pilares de esta tecnología, incluye distintos tipos de activos digitales (tokens), cada uno con características particulares.

Debido a ello, sugiere que no se puede aplicar una única norma a todo el ecosistema. La propuesta que actualmente están redactando desde la Asociación Blockchain aborda precisamente esa diversidad, incluyendo contratos inteligentes, exchanges, proveedores de liquidez (como las mesas OTC, over to the counter, en inglés, o mesa de comercialización) y más.

La regulación debe ser técnica, no política

Uno de los principales retos es definir qué sí debe regularse. Por ejemplo, la ganancia de capital derivada de la compraventa de criptomonedas es un tema que requiere un análisis técnico, contable y fiscal, ya que dependerá del tipo de token y su uso específico.

También se plantea la posibilidad de regular el uso de wallets y exchanges, pero aquí entra el dilema de la naturaleza descentralizada de blockchain. Imponer controles en estos espacios podría contradecir los principios fundamentales de la tecnología.

Además, se debe incluir en la discusión la protección de datos, pues el flujo de operaciones dentro del ecosistema blockchain empieza a tener impacto real en el mercado guatemalteco.

Por ello, desde la Asociación Blockchain proponen que la mesa técnica del foro parlamentario participe activamente en los debates legislativos, con el fin de crear un marco normativo adaptado a las condiciones reales del país.

Educación antes que regulación

Para Piero Coen, otro experto en la materia y Ceo de Osmo, el primer paso no debería ser legislar, sino educar a la población guatemalteca sobre qué son las criptomonedas, cómo funcionan y cuáles tienen valor real.

A diario se crean millones de nuevos tokens y monedas digitales, explica el experto, muchas de ellas sin ningún respaldo ni utilidad real.

“No cualquier activo digital puede considerarse dinero”, advierte Coen. Al igual que con la moneda convencional, en el mundo cripto se requiere educación financiera para diferenciar entre proyectos legítimos y simples especulaciones como las memecoins.

Característica Oro Bitcoin Otras Criptomonedas Memecoins Regulación Sí Sí No No Control humano No No Sí Sí Reconocido Sí Sí No No Divisible Sí Sí Sí Sí Duradero Sí Sí, hasta el momento No No Portátil Sí Sí No No Escaso Sí Sí (21 millones) No No Confiable Sí Sí (hasta la fecha) Dudoso Dudoso Elaboración propia, baso en la entrevista con Piero Coen,fundador de Osmo.

¿Qué se debe tomar en cuenta antes de legislar?

La complejidad del ecosistema blockchain hace inviable una regulación total.

Existen componentes como los contratos inteligentes, los exchanges, los proveedores de liquidez y los validadores de bloques, entre otros.

Se debe regular todos estos elementos de forma homogénea podría frenar el desarrollo tecnológico y la innovación en el país.

Además, algunos países que han avanzado en regulaciones han optado por normativas tácitas en ciertos aspectos, dejando espacio para la evolución natural del ecosistema, detalla Sanchinelli.

Guatemala enfrenta el reto de decidir si es el momento adecuado para una ley de criptomonedas o si antes debe realizarse un análisis técnico, educativo y participativo.

Mientras tanto, expertos coinciden en que la prioridad debe ser comprender el funcionamiento del blockchain, fomentar la educación financiera digital, y construir una propuesta regulatoria que respete la naturaleza descentralizada del ecosistema cripto sin frenar su potencial.