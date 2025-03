¿Qué es el ciberbullying y cómo prevenirlo?

Cuando hablamos de acoso escolar, este engloba muchas manifestaciones de violencia sistemática entre grupos escolares. El ciberbullying (conocido también como ciberacoso) se encuentra precisamente en la lista de este tipo de comportamientos con la diferencia que este ocurre en entornos virtuales.

A raíz del auge de la virtualidad, se crean entornos digitales en diferentes ámbitos. Sin embargo, estos espacios no siempre son seguros para los niños y adolescentes, lo que los expone a diversas situaciones de acoso.

De acuerdo con la psicóloga Liza Hernández, esta forma de acoso escolar ha cobrado relevancia en nuestra era digital: “A través de estas plataformas, el acoso puede extenderse más allá de las paredes de la escuela, afectando a los estudiantes incluso en su hogar”, menciona Hernández.

Si usted es docente, padre o madre de familia, le compartimos datos clave sobre esta forma de acoso y cómo prevenirlo.

¿Qué es el ciberbullying?

“El ciberbullying es un tipo de acoso que se da a través de redes sociales y también ocurre por medio de algunos videojuegos que cuentan con plataformas de streaming donde contactan a otros, ya que al mismo tiempo pueden utilizarlo como un medio para acosar, humillar, insultar o tratar mal”, menciona la psicóloga Diana Lang.

La especialista menciona que quienes ejercen este tipo de acoso son niños o adolescentes viene derivado de conflictos emocionales y para canalizarlos, los niños se convierten en victimarios a través del bullying o ciberbullying como un mecanismo de descarga emocional.

“Este tipo de bullying puede manifestarse en forma de mensajes hirientes, difamación, exclusión o la difusión de rumores, lo que puede provocar también efectos devastadores y un gran daño emocional, al igual que el acoso tradicional”, añade Hernández.

Además, Lang indica que el anonimato que se puede manejar en las diferentes plataformas facilita este tipo de conductas que afectan a otros niños. Por esta razón, es fundamental determinar cómo prevenir esta situación.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), si un niño o adolescente se siente herido ante una "broma" o comentario y experimenta la sensación que otros se ríen de él y no con él, esto es una señal de alerta. En otras palabras, las bromas no deben lastimar emocionalmente a otros. De lo contrario, no se trata de humor sino de un posible acto de acoso.

Para prevenir el ciberbullying, debemos orientar a los niños y adolescentes en el uso de la tecnología. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Cómo prevenir el ciberbullying?

Concientización. Ayudar a los niños a encontrar y reconocer un uso responsable de los medios tecnológicos, las redes sociales y los videojuegos, menciona Lang.

Ayudar a los niños a encontrar y reconocer un uso responsable de los medios tecnológicos, las redes sociales y los videojuegos, menciona Lang. Capacitar a docentes y padres de familia. Es importante que el adulto conozca todas las plataformas que utilizan los niños y cómo funcionan para guiar adecuadamente a sus hijos y/o estudiantes. También es importante comprender qué tan vulnerables son las identidades a nivel virtual.

Es importante que el adulto conozca todas las plataformas que utilizan los niños y cómo funcionan para guiar adecuadamente a sus hijos y/o estudiantes. También es importante comprender qué tan vulnerables son las identidades a nivel virtual. Regular de tecnología por parte de los menores de edad. No se trata de prohibir el uso de plataformas o dispositivos tecnológicos, pero si de orientar a los niños y adolescentes para que la usen de forma adecuada.

No se trata de prohibir el uso de plataformas o dispositivos tecnológicos, pero si de orientar a los niños y adolescentes para que la usen de forma adecuada. Conocer mecanismos de denuncia . Existen leyes que amparan a las víctimas de acoso, por lo que es fundamental saber a dónde acudir. En Guatemala, usted puede presentarse al Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para interponer estas denuncias. En ese sentido, puede solicitar también asesoría legal si se requiere.

. Existen leyes que amparan a las víctimas de acoso, por lo que es fundamental saber a dónde acudir. En Guatemala, usted puede presentarse al Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para interponer estas denuncias. En ese sentido, puede solicitar también asesoría legal si se requiere. Crear redes de apoyo. Tanto para la prevención como para la erradicación del ciberacoso, se requiere la formación de círculos de apoyo para padres, docentes y estudiantes.

Tanto para la prevención como para la erradicación del ciberacoso, se requiere la formación de círculos de apoyo para padres, docentes y estudiantes. Determinar potocolos de seguimiento. Es crucial establecer políticas claras contra el bullying en todas sus formas, indica Hernández.

Es crucial establecer políticas claras contra el bullying en todas sus formas, indica Hernández. Fomentar el respeto y la empatía en el hogar y los centros educativos. Estos valores son ejes fundamentales para la prevención del acoso escolar en todas sus formas.

Finalmente, se recomienda prestar atención a cualquier conducta inusual por parte de los niños y adolescentes. Si esto ocurre, es vital indagar qué está ocurriendo y como solucionar la situación para prevenir cualquier tragedia en el ámbito escolar.